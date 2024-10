Hisense vyhlašuje na konferenci ESG Global Leaders dvojitý uhlíkový závazek

ČCHING-TAO, Čína, 19. října 2024 /PRNewswire/ -- Předseda představenstva skupiny Hisense pan Jia Shaoqian včera na konferenci světových špiček v oblasti odpovědného přístupu k životnímu prostředí, sociálním otázkám a řízení firmy „Environmental Social and Governance (ESG) Global Leaders Conference 2024" v Šanghaji oznámil nový dvojitý uhlíkový závazek společnosti a nastínil její nejnovější kroky směřující k nastavení ekologického rozvoje jako zásadního pilíře koncepce „Budování stoleté Hisense".

Hisense Group Chairman Jia Shaoqian announcing the company’s Dual Carbon Pledge at 2024 ESG Global Leaders Conference

V rámci dvojího uhlíkového závazku Hisense hodlá společnost dosáhnout nejpozději do roku 2026 vrcholu uhlíkových emisí ve vlastních provozech a nejpozději do roku 2050 uhlíkové neutrality ve vlastních provozech, přičemž nízkouhlíkové koncepty budou také integrovány do všech aspektů podnikového řízení a provozních postupů společnosti.

„Ve společnosti Hisense jsme přijali zásadu ‚dlouhodobosti' zavádění postupů ESG jako součást naší strategie ‚Komplexního uspořádání' a ‚Globálních opatření', které jsou nedílnou součástí závazku společnosti k rozvoji v oblastech ESG," vysvětlil Jia. „Společnost vytvořila globální síť regionálních center ‚5+1' pro výzkum, výrobu a prodej. Tento způsob rozvoje je v souladu se zásadou ‚Místní společnosti pro místní zákazníky', jejímž cílem je poskytovat přínosy a služby místním komunitám a současně snižovat náklady na logistiku a spotřebu energie."

Akční plán pro dosažení uhlíkové neutrality společnosti Hisense s názvem „Hi GREEN", který již představil svou první bílou knihu o uhlíkové neutralitě, se zaměří na tři klíčové oblasti pro podporu realizace strategie nízkouhlíkové transformace společnosti, a sice maximalizaci zvyšování energetické účinnosti, akceleraci budování nízkouhlíkového dodavatelského řetězce a řízení iterace a optimalizace nízkouhlíkových produktů a služeb.

Společnost Hisense již vybudovala jednu globální „ukázkovou továrnu", tři továrny s nulovými emisemi uhlíku a 14 čínských ekologických továren na národní úrovni. Do roku 2030 pak chce společnost Hisense snížit intenzitu emisí uhlíku o 40 % oproti roku 2023. Do roku 2025 plánuje společnost zapojit do svého systému řízení emisí uhlíku více než 2400 dodavatelů, což představuje přibližně 50 % všech jejích dodavatelů. Kromě toho vyzve společnost Hisense 40 % svých dodavatelů, aby si také oni stanovili vlastní cíle v oblasti snižování uhlíkových emisí.

Domácí spotřebiče Hisense si získaly důvěru světových zákazníků svou vysokou úrovní, vysokou energetickou úsporností a vysokou kvalitou. Také do budoucna se hodlá společnost Hisense věnovat výzkumu a vývoji inovativních ekologických technologií a přispívat tak ke zlepšení životního stylu milionů domácností na celém světě.

