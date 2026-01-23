- Huawei Cloud presenta sus políticas globales para socios de ventas en 2026, con el objetivo de alcanzar el éxito compartido en la era de la IA

SINGAPUR, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El lanzamiento de la Política Global de Socios de Ventas de Huawei Cloud tuvo lugar el 22 de enero en Singapur, bajo el lema "Inteligencia Compartida, Éxito Compartido". Charles Yang, vicepresidente sénior de Huawei y presidente del Servicio Global de Marketing y Ventas de Huawei Cloud, presentó las políticas globales de socios de ventas de Huawei Cloud para 2026. Estas políticas se centran en fomentar una mayor confianza, mejorar la rentabilidad, simplificar la cooperación y promover el crecimiento de los socios. El objetivo es cultivar un ecosistema de socios sólido, próspero y autosostenible.

Charles Yang, Senior Vice President of Huawei and President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Li Shi, President of Huawei Cloud Computing Global Sales Dale Chen, Director of Huawei Cloud Asia Pacific Sales Partner Development

Políticas de socios: Más confianza, más rentabilidad, más simplicidad, más crecimiento

Charles Yang destacó que la era inteligente presenta enormes oportunidades y desafíos para Huawei Cloud y sus socios. Huawei Cloud se dedica a la innovación sistémica, ofreciendo computación de IA sin precedentes a través del supernodo CloudMatrix más potente de la industria. Además de los modelos Pangu pioneros para escenarios clave de la industria, la plataforma MaaS de Huawei Cloud admite una amplia gama de modelos y aplicaciones. Combinadas con una gobernanza integral de datos y seguridad de extremo a extremo, estas iniciativas fomentan un ecosistema próspero que impulsa el rápido crecimiento de los socios. Yang también explicó las políticas de socios de Huawei Cloud para 2026.

Huawei Cloud fortalece la confianza de sus socios al definir claramente los límites del negocio y las estrategias de mercado, garantizando así la ausencia de competencia por las ganancias. Estas políticas se mantendrán sin cambios durante los próximos tres años.

Para aumentar la rentabilidad de los socios, Huawei Cloud introduce cinco mejoras de políticas que ofrecen descuentos e incentivos competitivos, fortalecen las colaboraciones en proyectos para ganar más proyectos y aprovechan su marca para atraer nuevos clientes y ampliar la presencia en el mercado de los socios.

Para optimizar las colaboraciones, Huawei Cloud se adhiere a directrices de colaboración específicas y combate la corrupción. El Centro de Socios se convertirá en una plataforma integral y eficiente, lo que mejorará la eficiencia y facilitará la colaboración.

Para el crecimiento de los socios, Huawei Cloud ofrece soporte integral, que incluye habilitación escalonada e incentivos prácticos.

"La nube y la IA son un maratón de 30 años que acaba de empezar", afirmó Yang. Añadió: "Los socios que elijas son tan cruciales como tu destino. Una verdadera alianza no se trata de beneficios a corto plazo, sino de un compañero a largo plazo. Huawei Cloud se compromete a colaborar con sus socios para lograr un futuro mutuamente sostenible y beneficioso".

Fomentar un ecosistema de socios saludable, próspero y autosostenible

Li Shi, presidente de Ventas Globales de Huawei Cloud Computing, repasó el último año y mostró cómo Huawei Cloud y sus socios han progresado conjuntamente. En 2025, el negocio de socios de Huawei Cloud creció más del 50 %. El número de socios ha seguido creciendo y las colaboraciones entre ellos se han profundizado. Hasta la fecha, Huawei Cloud ya cuenta con más de 40 distribuidores globales y 50 proveedores de soluciones en la nube principales y premium como socios fuera de China. El ecosistema cuenta con más de 4.000 socios globales y cientos de miles de clientes de pago.

Como ecosistema de socios comprometido con la mejora continua de la confianza, la rentabilidad, la simplicidad y el crecimiento, Huawei Cloud ha redefinido la clasificación de sus cuentas de clientes y ha aclarado las responsabilidades de Huawei y sus socios. Huawei Cloud mantiene la estabilidad de este ecosistema y apoya el éxito de sus socios mediante un enfoque triple: incentivos, beneficios y regulaciones. Huawei Cloud demuestra este apoyo a la hora de recompensar a sus socios con la actualización completa de su marco de incentivos para socios este año.

La actualización consta de cuatro pilares de apoyo que Huawei Cloud brindará a sus socios para impulsar su crecimiento integral. Estos cuatro pilares son: amplificar la voz de los socios en la red mediática global de Huawei Cloud; ayudarlos a mejorar su imagen de marca utilizando más de 50 indicadores globales de comunicación clave; ampliar los beneficios para los socios, como un Fondo de Desarrollo de Mercado más amplio y apoyo total a sus promociones; y, finalmente, invitarlos a participar en las actividades de marketing global de Huawei Cloud.

Huawei Cloud reforzará la capacitación de socios con un sistema a medida, que abarca desde análisis estratégicos hasta prácticas de ventas, diseñado para diversos roles. Para los líderes de alto nivel, Huawei Cloud facilitará intercambios ejecutivos sobre tendencias del sector, transformación digital y estrategias de IA para alinear visiones. Los equipos principales se beneficiarán de cursos sobre operaciones comerciales, análisis del sector y estrategias de crecimiento. Los directores de ventas, asesores de ventas y gerentes de ventas recibirán formación práctica, que incluye simulacros de ventas y talleres técnicos, para ampliar sus conocimientos.

Dale Chen, director de Desarrollo de Socios de Ventas de Huawei Cloud Asia Pacífico, explicó cómo Huawei Cloud es el proveedor de nube pública de mayor crecimiento en la región y un socio de referencia para la transformación digital empresarial. En los últimos cinco años, la tasa de crecimiento anual compuesta de Huawei Cloud en la región Asia Pacífico ha superado el 40 %, y más de la mitad de estos ingresos provienen de sus socios. En Asia Pacífico, Huawei Cloud cuenta con más de 50 clientes financieros, 200 gubernamentales y empresariales, y 500 clientes nativos de Internet y la nube. Los equipos locales prestan servicio en más de 10 países. En Asia Pacífico, el enfoque de Huawei Cloud y sus socios se centra en migrar los sistemas financieros centrales a la nube, ayudar a los operadores a lograr la transformación de IA y de XtoB, y aprovechar la eficiencia operativa y los servicios públicos impulsados por IA para los clientes gubernamentales y de Internet. El Servicio de Token de IA está actualmente activo en Hong Kong, con múltiples modelos de código abierto listos para usar. En línea con su estrategia de Plataforma + Ecosistema, Huawei trabaja con socios en Asia Pacífico para generar nuevo valor para las industrias.

En la conferencia, socios de Tailandia (Vonosis), Singapur (Wormwood), Argentina (Movistar) y Turquía (Logosoft) compartieron testimonios de exploración de mercados globales y crecimiento conjunto.