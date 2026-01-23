Huawei Cloud prezentuje Globalną Politykę w zakresie Partnerów Sprzedaży na rok 2026 mierząc we wspólny sukces w erze AI

SINGAPUR, 23 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Prezentacja Globalnej Polityki w zakresie Partnerów Sprzedaży Huawei Cloud odbyła się 22 stycznia w Singapurze pod hasłem „Wspólna inteligencja, wspólny sukces". Charles Yang, starszy wiceprezes Huawei i prezes ds. globalnego marketingu oraz usług sprzedażowych Huawei Cloud, zaprezentował globalną politykę w zakresie partnerów sprzedaży Huawei Cloud na rok 2026. Polityka ta kładzie nacisk na budowanie większego zaufania, zwiększanie rentowności, upraszczanie współpracy oraz wspieranie rozwoju partnerów. Celem jest stworzenie zdrowego, dynamicznie rozwijającego się i samowystarczalnego ekosystemu partnerskiego.

Charles Yang, Senior Vice President of Huawei and President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Li Shi, President of Huawei Cloud Computing Global Sales Dale Chen, Director of Huawei Cloud Asia Pacific Sales Partner Development

Polityka w zakresie partnerów: więcej zaufania, większa rentowność, większa prostota, większy rozwój

Charles Yang podkreślił, że era inteligentnych technologii przynosi ogromne szanse, ale i wyzwania dla Huawei Cloud oraz jej partnerów. Huawei Cloud konsekwentnie stawia na innowacje systemowe, dostarczając niezrównaną moc obliczeniową AI dzięki najsilniejszemu w branży superkomputerowi CloudMatrix. Oprócz pionierskich modeli Pangu do kluczowych scenariuszy branżowych, platforma MaaS Huawei Cloud wspiera szeroką gamę modeli i aplikacji. W połączeniu z kompleksowym zarządzaniem danymi oraz całościowymi zabezpieczeniami, inicjatywy te sprzyjają rozwojowi ekosystemu i napędzają szybki wzrost partnerów. Yang wypowiedział się szerzej o polityce partnerskiej Huawei Cloud na rok 2026.

Huawei Cloud wzmacnia zaufanie partnerów poprzez jasne określenie granic biznesowych i strategii rynkowych, gwarantując brak konkurencji o zyski. Polityka ta pozostanie niezmienna przez najbliższe trzy lata.

Aby zwiększać rentowność partnerów, Huawei Cloud wprowadza pięć usprawnień polityki, obejmujących konkurencyjne rabaty i zachęty, wzmocnienie współpracy projektowej w celu zdobywania większej liczby kontraktów oraz wykorzystanie siły marki Huawei Cloud do pozyskiwania nowych klientów i poszerzania obecności rynkowej partnerów.

Aby upraszczać proces współpracy, Huawei Cloud przestrzega jasno określonych zasad partnerskich i aktywnie przeciwdziała korupcji. Centrum Partnerskie (Partner Center) zostanie zmodernizowane do postaci płynnego, kompleksowego środowiska pracy zapewniającego wszystko w jednym miejscu, zwiększając efektywność i łatwość współdziałania.

W obszarze rozwoju partnerów Huawei Cloud zapewnia pełne wsparcie, obejmujące wielopoziomowe programy usprawniające oraz praktyczne zachęty biznesowe.

„Rozwijanie technologii chmurowych i sztucznej inteligencji to 30-letni maraton, który dopiero się zaczyna - powiedział Yang. Dodał także: - Partnerzy, których wybierasz, są równie ważni jak cel, do którego zmierzasz. Prawdziwe partnerstwo nie polega na krótkoterminowych korzyściach, lecz na wspólnej drodze na długie lata. Huawei Cloud zobowiązuje się stać ramię w ramię z partnerami, budując wzajemnie zrównoważoną i korzystną przyszłość".

Budowanie zdrowego, dynamicznego i samowystarczalnego ekosystemu partnerskiego

Li Shi, prezes Huawei Cloud Computing ds. globalnej sprzedaży, podsumował miniony rok, pokazując, jak Huawei Cloud i jego partnerzy rozwijali się wspólnie. W 2025 roku biznes partnerski Huawei Cloud odnotował wzrost przekraczający 50%. Liczba partnerów stale rośnie, a współpraca partnerska nadal się pogłębia. Obecnie Huawei Cloud posiada ponad 40 globalnych dystrybutorów oraz 50 kluczowych/głównych dostawców rozwiązań chmurowych poza Chinami. Cały ekosystem obejmuje ponad 4 000 partnerów na świecie oraz setki tysięcy płacących klientów.

Jako ekosystem skoncentrowany na dalszym wzmacnianiu zaufania, rentowności, prostoty i wzrostu, Huawei Cloud na nowo zdefiniował klasyfikację kont klientów oraz jasno określił zakres odpowiedzialności Huawei i jego partnerów. Stabilność ekosystemu oraz sukces partnerów są wspierane poprzez oparte o trzy filary podejście obejmujące zachęty, korzyści oraz regulacje. Huawei Cloud pokazuje to wsparcie dla partnerów poprzez pełną modernizację swojego systemu zachęt partnerskich realizowaną w tym roku.

Aktualizacja obejmuje cztery filary wsparcia, które mają sprzyjać całościowemu rozwojowi partnerów: Są to: wzmacnianie głosu partnerów w globalnej matrycy medialnej Huawei Cloud, wsparcie w budowie wizerunku marki partnerów poprzez ponad 50 globalnych benchmarków komunikacyjnych, rozszerzenie korzyści partnerskich, w tym zwiększenie funduszu rozwoju rynku (Market Development Fund) oraz pełne wsparcie działań promocyjnych, a także zapraszanie partnerów do udziału w globalnych inicjatywach marketingowych Huawei Cloud.

Huawei Cloud wspiera również wzmacnianie potencjału partnerów poprzez spersonalizowany system, od strategicznych analiz po praktyki sprzedażowe - dostosowany do różnych ról. Kadra kierownicza skorzysta z wymiany doświadczeń na poziomie zarządczym w obszarach trendów branżowych, transformacji cyfrowej oraz strategii AI oferowanej przez Huawei Cloud. Zespoły kluczowe wezmą udział w szkoleniach z zakresu operacji biznesowych, wiedzy branżowej i strategii wzrostu. Specjaliści ds. rozwoju biznesu, architekci rozwiązań i menedżerowie relacji z klientami przejdą szkolenia praktyczne, w tym ćwiczenia sprzedażowe i warsztaty techniczne.

Dale Chen, dyrektor ds. rozwoju partnerów sprzedaży Huawei Cloud w regionie Azji i Pacyfiku, wyjaśnił, że Huawei Cloud jest najszybciej rosnącym głównym dostawcą chmury publicznej w regionie oraz preferowanym partnerem transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich pięciu lat skumulowana roczna stopa wzrostu Huawei Cloud w regionie Azji i Pacyfiku przekroczyła 40%, a ponad połowa przychodów pochodziła ze współpracy z partnerami. W regionie Azji i Pacyfiku Huawei Cloud obsługuje ponad 50 klientów z sektora finansowego, 200 klientów rządowych i korporacyjnych oraz 500 klientów z obszaru Internetu i technologii cloud-native, przy wsparciu lokalnych zespołów działających w ponad 10 krajach. Priorytetami dla Huawei Cloud i partnerów w regionie Azji i Pacyfiku są migracja kluczowych systemów finansowych do chmury, wsparcie operatorów w transformacji AI oraz XtoB (rozwoju oferty dla klientów biznesowych), a także wykorzystanie AI do podnoszenia efektywności operacyjnej i jakości usług publicznych dla klientów rządowych i internetowych. Usługa AI Token Service działa już w Hongkongu, oferując wiele modeli open-source gotowych do natychmiastowego użycia. Zgodnie ze strategią Platforma + Ekosystem, Huawei Cloud współpracuje z partnerami w regionie Azji i Pacyfiku, aby wspólnie tworzyć nową wartość dla różnych branż.

Podczas konferencji partnerzy z Tajlandii (Vonosis), Singapuru (Wormwood), Argentyny (Movistar) oraz Turcji (Logosoft) podzielili się doświadczeniami związanymi z ekspansją na rynki globalne i wspólnym rozwojem.

