Huawei Cloud prezentuje globálne zásady pre obchodných partnerov na rok 2026 - spoločný úspech v ére AI
News provided byHUAWEI CLOUD
Jan 23, 2026, 12:59 ET
SINGAPUR, 23. január 2026 /PRNewswire/ – Prezentácia globálnych zásad pre obchodných partnerov spoločnosti Huawei Cloud sa konala 22. januára v Singapure pod mottom „Zdieľaná inteligencia, zdieľaný úspech". Charles Yang, senior viceprezident spoločnosti Huawei a prezident globálneho marketingu a obchodných služieb Huawei Cloud, predstavil globálne zásady pre obchodných partnerov spoločnosti Huawei Cloud na rok 2026. Tieto zásady kladú dôraz na podporu väčšej dôvery, zvyšovanie ziskovosti, zjednodušovanie spolupráce a podporu rastu partnerov. Cieľom je vytvárať zdravý, prosperujúci a sebestačný partnerský ekosystém.
Zásady pre partnerov: vyššia dôvera, vyššia ziskovosť, vyššia jednoduchosť, vyšší rast
Charles Yang zdôraznil, že éra inteligencie predstavuje pre Huawei Cloud a jeho partnerov obrovské príležitosti aj výzvy. Huawei Cloud sa venuje systémovým inováciám a poskytuje bezkonkurenčné výpočty s využitím AI prostredníctvom najvýkonnejšieho superuzla CloudMatrix v odvetví. Okrem priekopníckych modelov Pangu pre kľúčové scenáre v odvetví podporuje platforma MaaS od Huawei Cloud širokú škálu modelov a aplikácií. V kombinácii s komplexnou správou dát a komplexným zabezpečením podporujú tieto iniciatívy prosperujúci ekosystém, ktorý poháňa rýchly rast partnerov. Ďalej vo svojom príhovore priblížil zásady pre partnerov spoločnosti Huawei Cloud na rok 2026.
Huawei Cloud posilňuje dôveru partnerov jasným definovaním obchodných hraníc a trhových stratégií, čím zaisťuje bezkonkurenčnú pozíciu z hľadiska zisku. Tieto zásady sa počas nasledujúcich troch rokov nebudú meniť.
S cieľom zvýšiť partnerskú ziskovosť zavádza Huawei Cloud zavádza päť vylepšení zásad, ktoré ponúkajú konkurencieschopné zľavy a stimuly, posilňujú projektovú spoluprácu s cieľom získať viac projektov a využívajú značku na prilákanie nových zákazníkov a rozšírenie pôsobenia partnerov na trhu.
V záujme zefektívnenia partnerstiev sa spoločnosť Huawei Cloud riadi špecifickými pravidlami spolupráce a bojuje proti korupcii. Partnerské centrum sa rozšíri na plynulé komplexné pracovisko, čím sa zvýši efektivita a zjednoduší spolupráca.
Pre rast partnerov poskytuje Huawei Cloud komplexnú podporu vrátane aktivácie na viacerých úrovniach a praktických stimulov.
„Cloud a AI sú 30-ročným maratónom, ktorý sa len teraz začal," povedal Yang. Dodal: „Partneri, ktorých si vyberiete, sú rovnako dôležití ako váš cieľ." Skutočné partnerstvo nie je o krátkodobých výhodách, ale o spoločníkovi na dlhé trate. Huawei Cloud sa zaväzuje stáť po boku partnerov v záujme vzájomne udržateľnej a prospešnej budúcnosti.
Podpora zdravého, prosperujúceho a sebestačného partnerského ekosystému
Li Shi, prezident globálneho predaja výpočtových služieb spoločnosti Huawei Cloud, sa obzrel za uplynulým rokom a ukázal, ako spoločnosť Huawei Cloud a jej partneri spoločne pokročili. V roku 2025 vzrástol obchod s partnermi spoločnosti Huawei Cloud o viac ako 50 %. Počet partnerov sa neustále rozširuje a spolupráca medzi partnermi sa prehlbuje. Huawei Cloud má v súčasnosti mimo Číny už viac ako 40 globálnych distribútorov a 50 poskytovateľov základných/prvoradých cloudových riešení ako partnerov. Ekosystém má viac ako 4000 globálnych partnerov a státisíce platiacich zákazníkov.
Ako partnerský ekosystém odhodlaný neustále zvyšovať dôveru, ziskovosť, jednoduchosť a rast, spoločnosť Huawei Cloud predefinovala klasifikáciu svojich zákazníckych účtov a objasnila zodpovednosti spoločnosti Huawei a jej partnerov. Huawei Cloud udržiava stabilitu tohto ekosystému a podporuje úspech partnerov formou trojitého prístupu, ktorý zahŕňa stimuly, výhody a regulácie. Huawei Cloud preukazuje túto podporu odmeňovania partnerov tým, že tento rok dôsledne aktualizuje svoj systém motivácie pre partnerov.
Aktualizácia pozostáva zo štyroch pilierov podpory, ktoré Huawei Cloud poskytne partnerom na podporu ich celkového rastu. Tieto štyri piliere sú: zosilnenie hlasov partnerov v globálnej mediálnej matici Huawei Cloud, pomoc partnerom pri zlepšovaní imidžu ich značky pomocou viac ako 50 globálnych benchmarkov pre kľúčovú komunikáciu, vylepšenie partnerských výhod, ako je väčší Fond rozvoja trhu a plná podpora propagačných akcií, a nakoniec pozývanie partnerov k účasti na vlastných globálnych marketingových aktivitách spoločnosti Huawei Cloud.
Huawei Cloud posilní podporu partnerov prostredníctvom prispôsobeného systému, od strategických poznatkov až po predajné postupy, vypracovaného pre rôzne pozície. Vedúcim pracovníkom na úrovni vrcholového manažmentu bude Huawei Cloud sprostredkúvať stretnutia a výmenu medzi manažérmi na tému trendov v odvetví, digitálnej transformácie a stratégie využívania AI s cieľom zosúladiť vízie. Hlavné tímy budú môcť čerpať z kurzov zameraných na obchodnú prevádzku, poznatky z odvetvia a stratégie rastu. Generálni riaditelia, asistenti predaja a manažéri siete služieb (CSM) absolvujú praktické školenie vrátane cvičení predaja a technických workshopov s cieľom rozšíriť si odborné znalosti.
Dale Chen, riaditeľ pre rozvoj obchodných partnerov spoločnosti Huawei Cloud pre ázijsko-pacifický región, vysvetlil, že Huawei Cloud je najrýchlejšie rastúcim poskytovateľom verejného cloudu v regióne a preferovaným partnerom pre digitálnu transformáciu podnikov. Za posledných päť rokov presiahla zložená ročná miera rastu Huawei Cloud v ázijsko-pacifickom regióne 40 %, pričom viac ako polovica týchto príjmov pochádza od partnerov. V ázijsko-pacifickom regióne má Huawei Cloud viac ako 50 finančných zákazníkov, 200 zákazníkov medzi vládami a podnikmi a 500 zákazníkov v oblasti internetu a cloudu. Miestne tímy poskytujú služby viac ako 10 krajinám. V regióne APAC sa Huawei Cloud a jej partneri zameriavajú na migráciu kľúčových finančných systémov do cloudu, pomoc operátorom pri transformácii s podporou AI a transformácii XtoB, ako aj na využívanie prevádzkovej efektívnosti a verejných služieb založených na AI pre vládnych a internetových zákazníkov. Služba AI Token Service je v súčasnosti aktívna v Hongkongu, pričom je k dispozícii viacero modelov s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré je možné ihneď použiť. V súlade so svojou stratégiou Platforma + Ekosystém spolupracuje Huawei s partnermi v ázijsko-pacifickom regióne na vytváraní novej hodnoty pre priemyselné odvetvia.
Na konferencii sa partneri z Thajska (Vonosis), Singapuru (Wormwood), Argentíny (Movistar) a Turecka (Logosoft) podelili o skúsenosti s objavovaním globálnych trhov a spoločným rastom.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2867968/Charles_Yang_Senior_Vice_President_Huawei_President_Huawei_Cloud_Global.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2867970/Li_Shi_President_Huawei_Cloud_Computing_Global_Sales.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2867972/Dale_Chen_Director_Huawei_Cloud_Asia_Pacific_Sales_Partner_Development.jpg
