شركة Huawei تشارك في أول اجتماع شخصي لمجموعة عمل هندسة إنترنت الأشياء (IoT) حول IEEE P2413.2، معيار الهيكل المرجعي لتوزيع الطاقة عبر إنترنت الأشياء (PDIoT)

مدينة ميلان، 15 نوفمبر، 2024 /PRNewswire/ -- في 23 أكتوبر 2024، عقد أول اجتماع شخصي لمجموعة عمل هندسة إنترنت الأشياء (IoT) حول IEEE P2413.2، معيار الهيكل المرجعي لتوزيع الطاقة عبر إنترنت الأشياء (PDIoT) في مدينة ميلان، دولة إيطاليا. خلال الاجتماع، ناقش ممثلو شبكة الدولة الصينية وعدد من شركات الكهرباء الأوروبية مخطط معيار IEEE P2413.2، والهيكل المرجعي لنظام كشف التسلل (IDS)، والمتطلبات الوظيفية للأجهزة والسحابة وسيرفرات الحافة وخطوط البيانات (cloud-edge-device-pipe)، وشاركوا أحدث نتائج البحث، وقدموا مقترحات رئيسية.

Participants celebrating a successful meeting

في الاجتماع، تم تقديم مقترح الميزات الرئيسية لهيكل توزيع الطاقة عبر إنترنت الأشياء (PDIoT) وكذلك مقترح أول نسخة قياسية. ويمثل هذا تقدمًا رئيسيًا حققته مجموعة العمل في تعزيز هيكل توزيع الطاقة عبر إنترنت الأشياء (PDIoT) نحو المعايير الدولية والبداية الرسمية لصياغة معيار توزيع الطاقة عبر إنترنت الأشياء (PDIoT) الدولي.

المعايير هي حجر الزاوية الذي تُبنى عليه أي صناعة، وتعد أداة رائعة لتعزيز الرقمنة في الصناعة. تساعد المعايير في تعزيز التعاون والتنسيق عبر كل مرحلة من مراحل الرقمنة، حيث توحد التوقعات المتعلقة بالواجهات، وتقوم بتوجيه المسارات التقنية. كما تقود اتجاه الابتكار التكنولوجي وتشجع الشركات على استكشاف تقنيات ونماذج جديدة للتكيف مع احتياجات السوق وتحول الصناعة.

مؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) هي أكبر منظمة مهنية تقنية في العالم، وتضم 460,000 عضو من أكثر من 190 دولة. جمعية معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE Standards Association) هي هيئة توحيد المعايير العالمية حيث تركز المجتمعات المتنوعة للخبراء على صياغة المعايير المتعلقة بمجالات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، والميتافيرس، بالإضافة إلى المعايير المتعلقة بالأجهزة الكهربائية، والأساليب التجريبية، والمكونات الأصلية، والرموز، والتعريفات، وأساليب الاختبار. تعد الجمعية مصدرًا رئيسيًا للمعايير العالمية المرتبطة بالسوق في العديد من مجالات التكنولوجيا الناشئة والحرجة.

يواجه نظام الطاقة الجديد تحديات تتعلق بهيكل الطاقة الخضراء، والتحكم المرن في شبكة الكهرباء، والاستهلاك التفاعلي للطاقة، والتخزين التفاعلي والمنسق للطاقة في جوانب التوليد والشبكة والتحميل، ونظام التحويل المعقد للطاقة والكربون. والرقمنة والذكاء أساسيان لمواجهة هذه التحديات.

يعتبر توزيع الطاقة عبر إنترنت الأشياء (PDIoT) مكونًا رئيسيًا في الشبكات الذكية. حيث يستخدمان أجهزة وأنظمة مترابطة للغاية لتنفيذ توزيع الطاقة بكفاءة وإدارتها بشكل محسن. ركز اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالمعايير على توزيع الطاقة عبر إنترنت الأشياء (PDIoT). اقترحت Huawei وأعضاء آخرون في مجموعة العمل - مسودة الخطوط العريضة، وهيكل نظام كشف التسلل (IDS)، ووظائف الأجهزة والسحابة وسيرفرات الحافة وخطوط البيانات (cloud-edge-device-pipe). تولت شبكة محافظة شانشي زمام المبادرة في توفير 14 سيناريو تطبيق لهيكل توزيع الطاقة عبر إنترنت الأشياء (PDIoT).

قال Jason Li، رئيس قسم التسويق العالمي والحلول، في وحدة الأعمال الرقمية للطاقة الكهربائية، شركة Huawei:لمواجهة تحديات نظام الطاقة الجديد في المستقبل، فإن البيئة المفتوحة والتعاونية مع الهيكل القياسي الدولي الموحد أمران لا غنى عنهما. وأوضح قائلًا: "بناءً على منصة معايير IEEE P2413 لإنترنت الأشياء، تعمل Huawei مع شركات الطاقة العالمية وشركاء النظام البيئي للصناعة وجمعية معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) لإنشاء منظومة عمل قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي ومفتوحة ومستدامة. لن يعزز ذلك فقط التطوير الذكي لشبكات توزيع الطاقة والتنمية المنسقة لصناعة الطاقة، بل سيوفر أيضًا أساسًا للابتكار التقني لأنظمة الطاقة المستقبلية." سيساهم الهيكل القياسي أيضًا في الانتقال العالمي للطاقة والتنمية المستدامة.

تهدف صياغة المعايير الدولية IEEE P2413.2 لتوزيع الطاقة عبر إنترنت الأشياء (PDIoT) في هذا الاجتماع إلى تلبية متطلبات توزيع الطاقة المحددة وسط التحول الرقمي لصناعة الطاقة العالمية ومساعدة توصيلات خطوط الطاقة عالية السرعة (HPLC) على لعب دور أكثر أهمية في قطاع الطاقة.

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