Huawei neemt deel aan de eerste IoT-werkgroepbijeenkomst (In-Person Internet of Things) over IEEE P2413.2, de norm voor referentiearchitectuur voor stroomverdeling IoT (PDIoT).

MILAAN, 15 november 2024 /PRNewswire/ -- Op 23 oktober 2024 werd in Milaan, Italië, de eerste persoonlijke Internet of Things (IoT) Architecture Working Group Meeting gehouden over IEEE P2413.2, de norm voor referentiearchitectuur voor stroomverdeling IoT (PDIoT). Tijdens de bijeenkomst bespraken vertegenwoordigers van State Grid of China en verschillende Europese energiebedrijven het ontwerp van de IEEE P2413.2 standaard, de IDS-referentiearchitectuur en de functionele vereisten voor cloud-edge-device-pipe. Ook deelden ze de nieuwste onderzoeksresultaten en werden er belangrijke voorstellen gedaan.

Participants celebrating a successful meeting

Tijdens de vergadering werden het voorstel voor de belangrijkste kenmerken van de PDIoT-architectuur en het voorstel voor de eerste standaardversie ingediend. Dit markeert een belangrijke vooruitgang die de werkgroep heeft geboekt bij het promoten van de PDIoT-architectuur richting internationale standaarden en de officiële start van de formulering van de internationale PDIoT-standaard.

Standaarden vormen de hoeksteen waarop elke industrie is gebouwd en zijn een geweldig hulpmiddel om de digitalisering van de industrie te bevorderen. Ze helpen bij het stimuleren van samenwerking in elke digitaliseringsfase door de verwachtingen voor interfaces te harmoniseren en technische paden te begeleiden. Ze leiden ook de doelstellingen van technologische innovatie en moedigen bedrijven aan om nieuwe technologieën en modellen te verkennen om zich aan te passen aan de behoeften van de markt en de transformatie van de industrie.

IEEE is 's werelds grootste technische beroepsorganisatie met 460.000 leden uit meer dan 190 landen. De IEEE Standards Association is een wereldwijd standaardisatieorgaan waar diverse gemeenschappen van specialisten zich richten op het formuleren van standaarden voor opkomende technologiegebieden zoals AI, AI Ethics, kwantum, metaverse en standaarden voor elektrische apparaten, experimentele ethoden, originele onderdelen, symbolen, definities en testmethoden. De organisatie is een belangrijke bron van wereldwijde, marktrelevante standaarden op veel opkomende en cruciale technologiegebieden.

Het nieuwe elektriciteitssysteem wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van groene energiestructuur, flexibele regeling van het elektriciteitsnet, interactief stroomverbruik, gecoördineerde en interactieve energieopslag aan de kant van de stroomopwekking, het elektriciteitsnet en de belasting, en het complexe elektriciteitskoolstof-transactiesysteem. Digitalisering en intelligentie zijn essentieel om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Het PDIoT is een belangrijk onderdeel van smart grids. Het maakt gebruik van onderling sterk verbonden apparaten en systemen om een efficiënte energiedistributie en geoptimaliseerd beheer te implementeren. De vergadering van de werkgroep voor standaarden was gericht op PDIoT. Huawei en andere werkgroepleden stelden het ontwerp, de IDS-architectuur en cloud-pipe-edge-device-functies voor. Shaanxi van State Grid nam het voortouw bij het leveren van 14 toepassingsscenario's voor de PDIoT-architectuur.

Jason Li, President of Global Marketing & Solutions, Electric Power Digitalization Business Unit, Huawei, zei dat een open en coöperatieve omgeving samen met een uniforme internationale standaardarchitectuur cruciaal zijn om de uitdagingen van het nieuwe energiesysteem in de toekomst aan te gaan. "Huawei werkt op basis van het IEEE P2413 IoT-standaardenplatform samen met wereldwijde energiebedrijven, ecosysteempartners en de IEEE Standards Association aan een kader dat wereldwijd toepasbaar, open en duurzaam is. Dit bevordert niet alleen de intelligente ontwikkeling van energiedistributienetwerken en de gecoördineerde ontwikkeling van de energie-industrie. Het legt ook een basis voor technische innovatie in toekomstige energiesystemen." De standaardarchitectuur zal ook bijdragen aan de wereldwijde energietransitie en duurzame ontwikkeling.

De formulering van de internationale IEEE P2413.2 PDIoT-standaarden tijdens deze bijeenkomst is bedoeld om te voldoen aan specifieke stroomdistributie-eisen te midden van de digitale transformatie van de wereldwijde energie-industrie en om high-speed power line communications (HPLC) te helpen een belangrijkere rol te spelen in de energiesector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557533/Participants_celebrating_a_successful_meeting.jpg