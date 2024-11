Huawei participe à la première réunion en face à face du groupe de travail sur l'architecture de l'Internet des objets (IoT) à propos de l'IEEE P2413.2, la norme d'architecture de référence pour l'IoT de la distribution d'énergie (PDIoT)

MILAN, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 23 octobre 2024, la première réunion en face à face du groupe de travail sur l'architecture de l'Internet des objets (IoT) concernant la norme IEEE P2413.2, pour l'IoT de la distribution d'énergie (PDIoT), s'est tenue à Milan, en Italie. Au cours de la réunion, les représentants de State Grid of China et de plusieurs compagnies d'électricité européennes ont discuté des grandes lignes de la norme IEEE P2413.2, de l'architecture de référence de l'IDS et des exigences fonctionnelles de l'interface entre le réseau et les équipements et ont également partagé les derniers résultats de la recherche et ont soumis des propositions clés.

Participants celebrating a successful meeting

Lors de la réunion, une proposition des caractéristiques clés de l'architecture PDIoT et la première version de la norme ont été soumises. Cela représente un progrès important du groupe de travail dans la promotion de l'architecture PDIoT vers des normes internationales et le début officiel de la formulation de la norme internationale PDIoT.

Les normes sont la pierre angulaire sur laquelle repose toute industrie et constituent un excellent outil pour promouvoir la numérisation de l'industrie. Elles contribuent à stimuler la collaboration et la coopération à chaque phase de la numérisation en unifiant les attentes en matière d'interfaces et en guidant les cheminements techniques. Elles orientent également l'innovation technologique et encouragent les entreprises à explorer de nouvelles technologies et de nouveaux modèles pour s'adapter aux besoins du marché et à la transformation de l'industrie.

L'IEEE est la plus grande organisation professionnelle technique au monde, composée de 460 000 membres représentant plus de 190 pays. L'association des normes de l'IEEE est un organisme de normalisation mondial dans lequel diverses communautés d'experts se concentrent sur la formulation de normes concernant des domaines technologiques émergents tels que l'IA, l'éthique de l'IA, le quantique, le métavers ainsi que des normes concernant les appareils électriques, les méthodes d'expérimentation, les composants originaux, les symboles, les définitions et les méthodes d'essai. L'organisation est une source essentielle de normes mondiales pertinentes pour le marché dans de nombreux domaines technologiques émergents et essentiels.

Le nouveau système d'alimentation électrique est confronté à des défis liés à la structure de l'énergie verte, au contrôle flexible du réseau électrique, à la consommation interactive d'énergie, au stockage coordonné et interactif de l'énergie du côté de la production, du réseau et de la charge, ainsi qu'au système complexe de transaction de l'électricité et du carbone. La numérisation et l'intelligence sont essentielles pour relever ces défis.

Le PDIoT est un élément clé des réseaux intelligents. Il utilise des dispositifs et des systèmes hautement interconnectés pour mettre en œuvre une distribution efficace de l'énergie et une gestion optimisée. La réunion du groupe de travail sur les normes s'est concentrée sur le PDIoT. Huawei et d'autres membres du groupe de travail ont proposé les grandes lignes du projet, l'architecture IDS et les fonctions du schéma « cloud-pipe-edge-device ». State Grid Shaanxi a pris l'initiative de proposer 14 scénarios d'application pour l'architecture PDIoT.

Jason Li, président de Global Marketing & Solutions, Electric Power Digitalization Business Unit, Huawei, a déclaré que pour relever les futurs défis du nouveau système électrique, un environnement ouvert et coopératif et une architecture standard internationale unifiée sont essentiels. « Basé sur la plateforme de normes IoT IEEE P2413, Huawei travaille avec des compagnies d'électricité mondiales, des partenaires de l'écosystème et l'Association de normalisation IEEE pour établir un cadre qui est applicable à l'échelle mondiale, ouvert et durable. Cela permettra non seulement de promouvoir le développement intelligent des réseaux de distribution d'électricité et le développement coordonné de l'industrie de l'électricité, mais aussi de jeter les bases de l'innovation technique pour les futurs systèmes électriques », a-t-il expliqué. L'architecture standard contribuera également à la transition énergétique mondiale et au développement durable.

La formulation des normes internationales PDIoT IEEE P2413.2 lors de cette réunion vise à répondre aux exigences spécifiques de la distribution d'énergie dans le cadre de la transformation numérique de l'industrie mondiale de l'énergie et à aider les communications à haut débit par courants porteurs en ligne (HPLC) à jouer un rôle plus important dans le secteur de l'énergie.

