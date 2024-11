Huawei nimmt am ersten persönlichen Treffen der Architekturarbeitsgruppe zum Thema Internet of Things (IoT) bezüglich des IEEE P2413.2 Standards für Referenzarchitektur für Power Distribution IoT (PDIoT) teil

MILAN, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Am 23. Oktober 2024 fand in Mailand, Italien, das erste persönliche Treffen der Architekturarbeitsgruppe zum Thema Internet of Things (IoT) bezüglich des IEEE P2413.2 Standards für Referenzarchitektur für Power Distribution IoT (PDIoT) statt. Während des Treffens diskutierten Vertreter von State Grid of China und mehreren europäischen Energieversorgungsunternehmen den Entwurf des IEEE P2413.2 Standards, die IDS-Referenzarchitektur und die funktionalen Anforderungen an die Cloud-Edge-Device-Pipe, tauschten die neuesten Forschungsergebnisse aus und unterbreiteten wichtige Vorschläge.

Participants celebrating a successful meeting

Beim Treffen wurden der Vorschlag für die wichtigsten Merkmale der PDIoT-Architektur und der Vorschlag für die erste Standardversion vorgelegt. Dies ist ein wichtiger Fortschritt der Arbeitsgruppe bei der Förderung der PDIoT-Architektur auf dem Weg zu internationalen Standards und der offizielle Beginn der Ausarbeitung des internationalen PDIoT-Standards.

Standards sind der Grundstein, auf dem jede Branche aufbaut, und ein hervorragendes Instrument zur Förderung der Digitalisierung der Branche. Sie tragen dazu bei, die Zusammenarbeit und Kooperation in jeder Phase der Digitalisierung zu fördern, indem sie die Erwartungen an die Schnittstellen vereinheitlichen sowie den technischen Weg weisen. Sie geben auch die Richtung der technologischen Innovation vor und ermutigen Unternehmen, neue Technologien sowie Modelle zu erforschen, um sich an die Bedürfnisse des Marktes und den Wandel der Industrie anzupassen.

Das IEEE ist der weltweit größte technische Berufsverband mit 460 000 Mitgliedern aus mehr als 190 Ländern. Der Verband IEEE Standards Association ist ein globales Standardisierungsgremium, in dem sich verschiedene Expertengemeinschaften auf die Formulierung von Standards für aufkommende Technologiebereiche wie KI, KI-Ethik, Quanten, Metaverse sowie Standards für elektrische Geräte, Versuchsmethoden, Originalkomponenten, Symbole, Definitionen und Testmethoden konzentrieren. Die Organisation ist eine wichtige Quelle für globale, marktrelevante Standards in vielen aufstrebenden und wichtigen Technologiebereichen.

Das neue Energiesystem steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit der Energiestruktur, der flexiblen Steuerung des Stromnetzes, dem interaktiven Stromverbrauch, der koordinierten und interaktiven Energiespeicherung seitens der Stromerzeugung, des Stromnetzes und der Last sowie des komplexen Transaktionssystems für Strom und Kohlenstoff. Digitalisierung und Intelligenz sind der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen.

Das PDIoT ist eine Hauptkomponente der intelligenten Stromnetze. Es nutzt stark vernetzte Geräte und Systeme, um eine effiziente Energieverteilung sowie ein optimiertes Management zu realisieren. Das Treffen der Standard-Arbeitsgruppe konzentrierte sich auf PDIoT. Huawei und andere Mitglieder der Arbeitsgruppe schlugen den Entwurf, die IDS-Architektur sowie die Cloud-Pipe-Edge-Device-Funktionen vor. State Grid Shaanxi übernahm die Führung bei der Bereitstellung von 14 Anwendungsszenarien für die PDIoT-Architektur.

Jason Li, Präsident für globales Marketing & Lösungen, Geschäftsbereich Electric Power Digitalization bei Huawei, sagte, dass ein offenes und kooperatives Umfeld sowie eine einheitliche internationale Standardarchitektur von entscheidender Bedeutung sind, um die Herausforderungen des neuen Energiesystems in der Zukunft zu meistern. „Basierend auf der IEEE P2413 IoT Standardplattform arbeitet Huawei mit globalen Energieversorgungsunternehmen, Ökosystempartnern und dem Gremium IEEE Standards Association zusammen, um einen Rahmen zu schaffen, der weltweit anwendbar, offen und nachhaltig ist. Dies wird nicht nur die intelligente Entwicklung von Stromverteilungsnetzen sowie die koordinierte Entwicklung der Stromwirtschaft fördern, sondern auch eine technische Innovationsgrundlage für künftige Stromsysteme schaffen", erklärte er. Die Standardarchitektur wird zudem zur globalen Energiewende und zur nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Mit der Formulierung des internationalen Standards IEEE P2413.2 PDIoT auf diesem Treffen sollen die spezifischen Anforderungen an die Stromverteilung im Zuge der digitalen Transformation der globalen Stromwirtschaft erfüllt sowie der Hochgeschwindigkeits-Stromleitungskommunikation (HPLC) zu einer wichtigeren Rolle im Stromsektor verholfen werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2557533/Participants_celebrating_a_successful_meeting.jpg