Huawei, Güç Dağıtımı IoT (PDIoT) Referans Mimarisi Standardı IEEE P2413.2 ile İlgili İlk Nesnelerin İnterneti (IoT) Mimarisi Yüz Yüze Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı

MİLAN, 15 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- 23 Ekim 2024 tarihinde, IEEE P2413.2, Güç Dağıtımı IoT (PDIoT) için Referans Mimari Standardı üzerine ilk Nesnelerin İnterneti (IoT) Mimarisi Yüz Yüze Çalışma Grubu Toplantısı İtalya'nın Milan kentinde gerçekleştirildi. Toplantı sırasında State Grid of China ve birkaç Avrupalı enerji şirketi temsilcisi IEEE P2413.2 standart taslağı, IDS referans mimarisi ve bulut-kenar-cihaz-boru işlevsel gereksinimleri üzerinde tartışmalarda bulunarak en yeni araştırma sonuçlarını paylaştı ve önemli teklifler sundu.

Participants celebrating a successful meeting

Toplantıda, PDIoT mimarisinin temel özellikleri ve ilk standart sürüm önerisi sunuldu. Bu, PDIoT mimarisinin uluslararası standartlara doğru teşvik edilmesinde çalışma grubu tarafından kaydedilen önemli bir ilerlemeye ve PDIoT uluslararası standardı formülasyonunun resmen başladığına işaret ediyor.

Standartlar, her sektörün üzerine inşa edildiği temel taşlardır ve sektörün dijitalleşmesini teşvik etmek için harika bir araçtır. Arayüzlere yönelik beklentileri birleştirdikleri ve teknik yollara rehberlik ettikleri için dijitalleşmenin her aşamasında işbirliğini ve ortak çalışmayı teşvik etmeye yardımcı olurlar. Ayrıca teknolojik inovasyonun yönünü belirler ve işletmeleri pazar ihtiyaçlarına ve sektördeki dönüşüme uyum sağlamaları için yeni teknolojiler ve modeller keşfetmeye teşvik ederler.

IEEE, 190'dan fazla ülkeden 460.000 üyesiyle dünyanın en büyük teknik meslek örgütü. IEEE Standartlar Birliği, çeşitli uzman topluluklarının yapay zeka, yapay zeka etiği, kuantum, metaverse gibi gelişmekte olan teknoloji alanlarının yanı sıra elektrikli cihazlar, deney yöntemleri, orijinal bileşenler, semboller, tanımlar ve test yöntemleri ile ilgili standartları formüle etmeye odaklandığı küresel bir standardizasyon kuruluşu. Kuruluş, birçok önemli ve gelişmekte olan teknoloji alanında küresel, pazarla ilgili standartların bir kilit kaynağı.

Yeni güç sistemi, yeşil enerji yapısı, esnek güç şebekesi kontrolü, etkileşimli güç tüketimi, güç üretim-şebeke-yük taraflarında koordineli ve etkileşimli enerji depolama ve karmaşık elektrik-karbon işlem sistemi ile ilgili zorluklarla karşı karşıya geldi. Dijitalleşme ve istihbarat ise bu zorluklarla başa çıkmanın anahtarı.

PDIoT, akıllı şebekelerin önemli bir bileşeni. Verimli enerji dağıtımı ve optimize edilmiş yönetim sağlamak için yüksek düzeyde birbirine bağlı cihaz ve sistemler kullanıyor. Standartlar çalışma grubu toplantısı PDIoT üzerine odaklandı. Huawei ve diğer çalışma grubu üyeleri taslak plan, IDS mimarisi ve bulut-boru-kenar-cihaz işlevleri üzerine öneriler sundu. State Grid Shaanxi, PDIoT mimarisi için 14 uygulama senaryosunun sağlanmasına öncülük etti.

Huawei Elektrik Enerjisi Dijitalleştirme İş Birimi Küresel Pazarlama ve Çözümler Başkanı Jason Li, gelecekte yeni güç sisteminin yaşayacağı zorlukların üstesinden gelmek için açık ve işbirliğine dayalı bir ortam ile birleşik bir uluslararası standart mimarinin çok önemli olduğunu söyledi. Li şöyle devam etti: "Huawei, IEEE P2413 IoT standartları platformunu temel alarak küresel olarak uygulanabilir, açık ve sürdürülebilir bir çerçeve oluşturmak adına küresel enerji şirketleri, ekosistem ortakları ve IEEE Standartlar Birliği ile birlikte çalışıyor. Bu sadece güç dağıtım ağlarının akıllı gelişimi ve güç endüstrisinin koordineli gelişimini teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki güç sistemleri için teknik bir inovasyon temeli sağlayacak." Standart mimari aynı zamanda küresel enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmaya da katkıda bulunacak.

Bu toplantıda sağlanan IEEE P2413.2 PDIoT uluslararası standartlarının formülasyon küresel enerji endüstrisinin dijital dönüşümün ortasında ihtiyaç duyduğu belli güç dağıtım gereksinimlerini karşılamayı ve yüksek hızlı güç hattı iletişiminin (HPLC) enerji sektöründe daha önemli bir rol oynamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

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