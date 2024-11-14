Компания Huawei приняла участие в первом очном Совещании рабочей группы по архитектуре Интернета вещей (IoT), посвященном IEEE P2413.2, стандарту эталонной архитектуры Интернета вещей для распределения электроэнергии (PDIoT)
News provided byHuawei Technologies Co., Ltd.
Nov 14, 2024, 22:27 ET
МИЛАН, 15 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- 23 октября 2024 года в Милане, Италия, состоялось первое очное Совещание рабочей группы по архитектуре Интернета вещей (IoT), посвященное IEEE P2413.2, стандарту эталонной архитектуры Интернета вещей для распределения электроэнергии (PDIoT). В ходе совещания представители State Grid of China (государственная энергосистема Китая) и нескольких европейских энергетических компаний обсудили проект стандарта IEEE P2413.2, эталонную архитектуру IDS и функциональные требования к структуре «облако-периферия-устройство-канал», поделились новейшими результатами исследований и представили ключевые предложения.
На совещании было представлено предложение по ключевым характеристикам архитектуры PDIoT и предложение первой версии стандарта. Это знаменует собой важный результат, достигнутый рабочей группой в продвижении архитектуры PDIoT к международным стандартам, и официальное начало формулирования международного стандарта PDIoT.
Стандарты являются краеугольным камнем, на который опирается любая отрасль, и отличным инструментом для продвижения цифровизации отрасли. Они помогают стимулировать совместную работу и сотрудничество на каждом этапе цифровизации, поскольку унифицируют ожидания в отношении интерфейсов и направляют техническое развитие. Они также определяют направление технологических инноваций и подталкивают предприятия к исследованию новых технологий и моделей для адаптации к потребностям рынка и трансформации отрасли.
IEEE — крупнейшая в мире техническая профессиональная организация, в которой насчитывается 460 000 членов из более чем 190 стран. Ассоциация по стандартизации IEEE — это глобальная организация по стандартизации, в которой разные экспертные сообщества сосредоточены на разработке стандартов, касающихся новых технологических областей, таких как ИИ, этика ИИ, квантовые вычисления, метавселенная, а также стандартов, касающихся электрических устройств, методов выполнения экспериментов, оригинальных компонентов, символов, определений и методов испытаний. Эта организация является основным источником глобальных, ориентированных на рынок стандартов во многих новых и критически важных технологических областях.
Новая энергосистема сталкивается с трудностями, связанными со структурой зеленой энергии, гибким управлением энергосистемой, интерактивным энергопотреблением, скоординированным и интерактивным хранением энергии на сторонах выработки электроэнергии, энергосистемы и нагрузки, а также сложной системой транзакций между электроэнергией и углеродом. Цифровизация и интеллектуальные технологии являются ключом к преодолению этих трудностей.
PDIoT является ключевым компонентом интеллектуальных энергосистем. В нем используются устройства и системы с высоким уровнем взаимосвязи для эффективного распределения энергии и оптимизации управления. Совещание рабочей группы по стандартам было посвящено PDIoT. Компания Huawei и другие члены рабочей группы предложили проект структуры стандарта, архитектуру IDS и функциональные требования к структуре «облако-канал-периферия-устройство». Компания State Grid Shaanxi взяла на себя инициативу по предложению 14 сценариев применения архитектуры PDIoT.
Джейсон Ли (Jason Li), президент по глобальному маркетингу и решениям, подразделение цифровизации электроэнергетики, компания Huawei, сказал, что для преодоления трудностей новой энергосистемы в будущем решающее значение имеет открытая и способствующая совместной работе среда, а также унифицированная в соответствии с международными стандартами архитектура. «Основываясь на платформе стандартов Интернета вещей IEEE P2413, компания Huawei работает с глобальными энергетическими компаниями, партнерами по экосистеме и Ассоциацией по стандартизации IEEE, чтобы создать глобально применимую, открытую и устойчивую структуру. Это не только будет способствовать интеллектуальному развитию электрораспределительных сетей и скоординированному развитию электроэнергетики, но и обеспечит основу для технических инноваций, предназначенных для будущих энергосистем», — пояснил он. Эта стандартная архитектура также будет способствовать глобальному энергетическому переходу и устойчивому развитию.
Формулирование международных стандартов для PDIoT — IEEE P2413.2 — на этом совещании призвано удовлетворить конкретные требования к распределению электроэнергии в условиях цифровой трансформации мировой энергетики и содействовать тому, чтоб высокоскоростная связь по линиям электропередачи (HPLC) играла более важную роль в энергетическом секторе.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2557533/Participants_celebrating_a_successful_meeting.jpg
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