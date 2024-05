شركة JOY GROUP تحتل المرتبة السبعين في قائمة أفضل 100 شركة تجميل لـ WWD Beauty Inc، وتصعد بمقدار 16 مرتبة ضمن التصنيفات

شانغهاي، 7 مايو 2024 /PRNewswire/ -- في أبريل 2024، أصدرت جريدة WWD (Women's Wear Daily) الشهيرة عالميًا قائمة بأفضل 100 شركة تجميلها اختارتها WWD Beauty Inc لعام 2023، حيث احتلت شركة Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. ("JOY GROUP") المرتبة السبعين ضمن القائمة، وجدير بالذكر أن هذه الشركة باتت تُحقق نموًا ثابتًا في السوق. هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تحتل فيه الشركة منصبًا بين أفضل 100 شركة تجميل عالمية، حيث تقدمت 16 مكانًا من مرتبتها الـ 86 السابقة.

JOY GROUP Ranks 70th in the WWD Beauty Inc Top 100

في تصنيف 2022، ظهرت JOY GROUP لأول مرة على القائمة وتم وضعها أيضًا في المرتبة التاسعة ضمن أفضل 10 جهات تحقق مبيعات في مجال التجميل. بإدراج JOY GROUP ضمن هذه القائمة لعامين متتالييَن، يتضّح لنا جليًا أن هذه الشركة تُحقق نموًا ثابتًا وتتوسّع بتأثيرها على مجال الجمال دوليًا، ما يُثبت قوة منتجات التجميل الصينية ومدى تأثيرها في الجمهور المحلي والدولي.

لأن جريدة WWD تحظى باحترام كبير في العالم لدرجة أنه يُنظر لها باعتبارها "الكتاب المقدس للموضة"، فإن لها تأثير كبير للغاية في هذا المجال. وتحظى قائمة أفضل 100 شركة تجميل باحترام كبير في قطاع الجمال العالمي، وهي تصنيف سنوي تضعه شركة WWD Beauty Inc لأكبر شركات تجميل في العالم من حيث المبيعات.

نبذة عن JOY GROUP

مجموعة JOY هي شركة تجميل رائدة ومهمتها هي "إنشاء عالم من الجمال يجلب السعادة للجميع". وتشمل المجموعة ثلاث علامات تجارية رئيسية: JUDYDOLL وJOOCYEE وRené Furterer (عمليات الصين)؛ إذ تتراوح منتجات JOY GROUP بين مستحضرات التجميل والعناية بالشعر و فروة الرأس.

في عام 2023، تجاوز إجمالي مبيعات التجزئة لـ JOY GROUP نحو 450 مليون دولار أمريكي (ثلاث مليارات يوان صيني RMB)، مصحوبة بمرحلة إيرادات تبلغ 360 مليون دولار أمريكي (2,61 مليار يوان صيني)، مما أظهر نموًا ملحوظًا على أساس سنوي بلغ 48% (باستثناء René Furterer). وتحتل JOY GROUP الآن المرتبة الثانية في القائمة من بين الشركات الصينية المحلية لمستحضرات التجميل الملونة، ما يعزز مكانتها الرائدة داخل الصناعة.

تدير JOY GROUP في الوقت الحالي شبكة واسعة تتضمن متاجر رائدة في منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، وأكثر من 50 متجرًا فعليًا، وتوجد في أكثر من 10,000 متجر فعلي لمستحضرات التجميل في جميع أنحاء الصين. بالإضافة إلى مصنع ومختبرات مستحضرات تجميل المملوكة لـ JOY GROUP بالكامل، تتمتع الشركة بقدرات سلسلة توريد كاملة تبعث على الفخر، بما في ذلك البحث والتطوير والتصنيع والتسويق والمبيعات.

حافظت JOY GROUP على توسيع وصولها إلى الأسواق الخارجية منذ عام 2020، ما أكسبها وجودًا مؤثرًا في أسواق اليابان وآسيا، وتهدف المجموعة إلى توسيع حضورها في أسواق ذات إمكانات نمو عالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والشرق الأوسط.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة envision-group.com.