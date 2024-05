JOY GROUP ocupa el puesto 70 en el WWD Beauty Inc Top 100, ascendiendo 16 posiciones en la clasificación

SHANGHAI, 6 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- En abril de 2024, el medio de moda de renombre internacional WWD (Women's Wear Daily) publicó la lista "The 2023 WWD Beauty Inc Top 100". Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. ("JOY GROUP"), demostrando un crecimiento constante del mercado, consiguió la posición 70. Esto marca el segundo año consecutivo de la compañía entre las 100 principales empresas de belleza a nivel mundial, avanzando 16 posiciones desde su puesto 86 anterior.

JOY GROUP Ranks 70th in the WWD Beauty Inc Top 100

En el ranking de 2022, JOY GROUP hizo su debut en la lista y también ocupó el noveno lugar entre los 10 principales ganadores de ventas de belleza. Estar en la lista durante dos años consecutivos demuestra plenamente el crecimiento constante y la creciente influencia de JOY GROUP en el escenario de la belleza internacional, mostrando la fuerza de la belleza china al público tanto nacional como internacional.

Como publicación respetada conocida como la "Biblia de la moda", WWD tiene una influencia considerable dentro del mundo de la moda. La Lista de las 100 principales empresas de belleza, una clasificación anual realizada por WWD Beauty Inc de las empresas de belleza más grandes del mundo por ventas, es una autoridad muy respetada en el sector de la belleza global.

Acerca de JOY GROUP

JOY GROUP es la empresa de belleza líder en Asia con la misión de "Crear un mundo de belleza que proporcione alegría a todos". El grupo abarca tres marcas principales: JUDYDOLL, JOOCYEE y René Furterer (operaciones en China). Los productos de JOY GROUP van desde cosméticos hasta el cuidado del cabello y el cuero cabelludo.

En 2023, JOY GROUP superó las ventas minoristas totales de 450 millones de dólares estadounidenses (3.000 millones de RMB), acompañadas de un hito de ingresos de 360 millones de dólares estadounidenses (2.610 millones de RMB), lo que muestra un notable crecimiento interanual del 48 % (excluyendo a René Furterer). JOY GROUP ahora ocupa el segundo lugar entre los actores nacionales chinos en cosméticos de color, lo que refuerza su posición de liderazgo dentro de la industria.

JOY GROUP ahora gestiona una extensa red que incluye tiendas emblemáticas en las principales plataformas de comercio electrónico, más de 50 boutiques fuera de línea y presencia a nivel nacional en más de 10.000 tiendas de cosméticos fuera de línea en toda China. Además, con su fábrica de cosméticos y laboratorios de propiedad absoluta, JOY GROUP cuenta con las capacidades de una cadena de suministro completa, llave en mano, que incluye investigación y desarrollo, fabricación, marketing y ventas.

Desde 2020, JOY GROUP ha ampliado activamente su alcance a los mercados extranjeros, construyendo una sólida presencia en los mercados de Japón y la ASEAN. El Grupo pretende ampliar aún más su presencia a mercados potenciales de alto crecimiento como Estados Unidos, Australia, Canadá y Oriente Medio.

Para más información, visite www.joy-group.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2405203/JOY_GROUP_Ranks_70th_WWD_Beauty_Inc_Top_100.jpg