JOY GROUP sa umiestnila na 70. mieste v rebríčku 100 najlepších v odvetví krásy podľa WWD Beauty Inc, čím sa posunula nahor o 16 pozícií

ŠANGHAJ, 6. mája 2024 /PRNewswire/ -- V apríli 2024 medzinárodne uznávané módne médium WWD (Women 's Wear Daily) zverejnilo rebríček 100 najlepších v odvetví krásy za rok 2023 podľa Women 's Wear Daily („WWD Beauty Inc Top 100"). Šanghajská spoločnosť Juyi Cosmetics Co., Ltd. („JOY GROUP"), ktorá preukázala stály rast trhu, si zabezpečila 70. miesto. Ide o druhý rok po sebe medzi 100 najlepšími globálnymi spoločnosťami v odvetví krásy a postup o 16 pozícií z predchádzajúceho 86. miesta.

V rebríčku z roku 2022 debutovala spoločnosť JOY GROUP na tomto zozname a tiež sa umiestnila na 9. mieste v rebríčku 10 najlepších predajcov v odvetví krásy (Beauty 's Top 10 Sales Gainers). Umiestnenie v rebríčku v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov plne demonštruje neustály rast JOY GROUP a rastúci vplyv na medzinárodnú scénu krásy a ukazuje silu čínskeho odvetvia krásy domácemu aj medzinárodnému publiku.

Médium Women 's Wear Daily (WWD), ako rešpektovaná publikácia známa pod označením „Biblia módy", má vo svete módy značný vplyv. Zoznam 100 najlepších spoločností z odvetvia krásy, ktorý každoročne zostavuje WWD Beauty Inc spomedzi najväčších svetových kozmetických spoločností podľa predaja, je vysoko rešpektovanou autoritou v globálnom odvetví krásy.

O spoločnosti JOY GROUP

JOY GROUP je popredná ázijská spoločnosť z odvetvia krásy s poslaním „Tvoriť svet krásy, ktorý prináša radosť každému". Skupina zahŕňa tri hlavné značky: JUDYDOLL, JOOCYEE a René Furterer (prevádzky v Číne). Produkty JOY GROUP siahajú od kozmetiky až po starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy.

V roku 2023 prekonala spoločnosť JOY GROUP celkový maloobchodný predaj vo výške 450 miliónov USD (3 miliardy čínskych jüanov) spolu s míľnikom v oblasti výnosov vo výške 360 miliónov USD (2,61 miliardy čínskych jüanov), čo svedčí o pozoruhodnom medziročnom raste o 48 % (bez René Furterera). JOY GROUP sa teraz umiestňuje na 2. mieste medzi čínskymi domácimi hráčmi v oblasti dekoratívnej kozmetiky, čím posilňuje svoju vedúcu pozíciu v odvetví.

JOY GROUP aktuálne spravuje rozsiahlu sieť vrátane vlajkových obchodov na hlavných platformách elektronického obchodu, viac ako 50 offline butikov a celoštátnu prítomnosť vo viac ako 10 000 offline kozmetických obchodoch po celej Číne. Okrem toho má spoločnosť JOY GROUP v úplnom vlastníctve továreň a laboratóriá na kozmetiku a môže sa pochváliť kompletným dodávateľským reťazcom na kľúč vrátane výskumu a vývoja, výroby, marketingu a predaja.

Od roku 2020 spoločnosť JOY GROUP aktívne rozšírila svoj dosah na zámorské trhy a vybudovala si pevné zastúpenie na trhoch v Japonsku a Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Cieľom SKUPINY je ďalej rozširovať svoju prítomnosť na trhy s vysokým potenciálom rastu, ako sú Spojené štáty, Austrália, Kanada a Blízky východ.

Viac informácií nájdete na www.joy-group.com