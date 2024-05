JOY GROUP Capai Peringkat Ke-70 dalam Daftar "WWD Beauty Inc Top 100", Naik 16 Posisi

Dalam daftar edisi 2022, JOY GROUP pertama kali tercantum, serta mencapai peringkat kesembilan pada kategori "Beauty's Top 10 Sales Gainers". Setelah dua tahun berturut-turut tercantum, JOY GROUP mengalami pertumbuhan stabil dan memperluas pengaruhnya di pasar kosmetik global. Kinerja ini pun menunjukkan keunggulan produk kecantikan buatan Tiongkok bagi konsumen dalam dan luar negeri.

Sebagai media terkemuka yang dijuluki "Bible of Fashion", WWD memiliki pengaruh besar di dunia mode. Daftar "The Top 100 Beauty Companies", peringkat tahunan yang disusun WWD Beauty Inc untuk mencantumkan perusahaan kosmetik terbesar di dunia berdasarkan penjualan, menjadi acuan penting di sektor kosmetik global.

Tentang JOY GROUP

JOY GROUP adalah perusahaan kosmetik terkemuka di Asia dengan misi yang bertajuk "Create a world of beauty that brings joy to everyone" (Menciptakan dunia kecantikan yang menyenangkan setiap orang). JOY GROUP terdiri atas tiga merek utama: JUDYDOLL, JOOCYEE, dan René Furterer (beroperasi di Tiongkok). Lini produk JOY GROUP meliputi produk kosmetik hingga produk perawatan rambut dan kulit kepala.

Pada 2023, nilai penjualan ritel JOY GROUP melampaui US$450 juta (RMB 3 miliar), sedangkan nilai pendapatan mencapai US$360 juta (RMB 2,61 miliar). Kinerja ini mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 48% (di luar kinerja René Furterer). JOY GROUP kini menduduki peringkat kedua di antara produsen kosmetik dalam negeri Tiongkok pada kategori colour cosmetics, semakin membuktikan statusnya sebagai salah satu pemimpin industri.

JOY GROUP kini mengelola jaringan luas yang mencakup gerai unggulan di platform e-commerce besar, lebih dari 50 butik fisik, serta jangkauan nasional di lebih dari 10.000 gerai kosmetik fisik di Tiongkok. Lebih lagi, didukung pabrik dan laboratorium kosmetik, JOY GROUP menguasai kapabilitas rantai pasok turn-key, termasuk penelitian & pengembangan, manufaktur, pemasaran, serta penjualan.

Sejak 2020, JOY GROUP telah aktif berekspansi dengan merambah berbagai pasar luar negeri, serta membangun jangkauan luas di pasar Jepang dan ASEAN. JOY GROUP ingin terus menggencarkan kegiatan operasional di pasar-pasar dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Timur Tengah.

Informasi lebih lanjut tersedia di www.joy-group.com

