Společnost JOY GROUP se umístila na 70. místě v žebříčku 100 nejlepších kosmetických firem podle časopisu WWD Beauty Inc, což znamená posun o 16 pozic výše

ŠANGHAJ, 7. května 2024 /PRNewswire/ – V dubnu 2024 vydalo mezinárodně uznávané módní médium WWD (Women's Wear Daily) žebříček 100 nejlepších kosmetických firem podle časopisu WWD Beauty Inc pro rok 2023. Společnost Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. („JOY GROUP"), která na trhu vykazuje stabilní růst, obsadila 70. místo. Společnost se tak podruhé za sebou dostala mezi 100 nejlepších světových kosmetických firem a oproti předchozí 86. pozici si o 16 míst polepšila.

Mezi nejlepší pronikla společnost JOY GROUP poprvé v žebříčku za rok 2022, kdy se zároveň umístila na 9. místě v seznamu 10 nejlepších kosmetických společností z hlediska navýšení zisků z prodeje. Zařazení na seznam dva roky po sobě jasně dokazuje stabilní růst a sílící vliv společnosti JOY GROUP na mezinárodní kosmetické scéně a ukazuje sílu čínského kosmetického průmyslu domácímu i mezinárodnímu publiku.

WWD je uznávanou publikací známou také jako „bible módy" a ve světě módy má značný vliv. Seznam 100 nejlepších kosmetických společností – každoroční žebříček největších kosmetických společností na světě podle tržeb, který sestavuje časopis WWD Beauty Inc – je vysoce uznávanou autoritou v kosmetickém odvětví po celém světě.

O společnosti JOY GROUP

JOY GROUP je přední asijská kosmetická společnost, jejímž posláním je „vytvořit svět krásy, která přinese radost všem". Skupina zahrnuje tři hlavní značky: JUDYDOLL, JOOCYEE a René Furterer (s působností v Číně). JOY GROUP nabízí bohaté portfolio produktů od kosmetiky až po péči o vlasy a pokožku hlavy.

V roce 2023 společnost JOY GROUP překročila celkový objem maloobchodních tržbeb 450 milionů USD (3 miliardy RMB) a dosáhla milníkové hodnoty tržeb ve výši 360 milionů USD (2,61 miliardy RMB), což představuje pozoruhodný meziroční nárůst o 48 % (bez společnosti René Furterer). JOY GROUP tak zaujala 2. místo mezi domácími čínskými výrobci barevné kosmetiky a potvrdila své vůdčí postavení v tomto odvětví.

Společnost JOY GROUP nyní spravuje rozsáhlou obchodní síť zahrnující vlajkové prodejny na hlavních platformách elektronického obchodu, více než 50 kamenných butiků a celostátní zastoupení ve více než 10.000 kamenných prodejnách kosmetiky po celé Číně. Kromě toho se díky výhradně vlastněným laboratořím a závodům na výrobu kosmetiky pyšní kompletním dodavatelským řetězcem na klíč – od výzkumu a vývoje přes výrobu až po marketing a prodej.

Od roku 2020 tak JOY GROUP aktivně rozšiřuje svou působnost na zahraničních trzích a buduje si pevné postavení na trzích v Japonsku a ASEAN. Do budoucna je jejím cílem dále rozšiřovat svou přítomnost na trzích s vysokým potenciálem růstu, jako jsou Spojené státy, Austrálie, Kanada a Blízký východ.

Další informace najdete na adrese www.joy-group.com