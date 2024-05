JOY GROUP zajmuje 70. miejsce w rankingu WWD Beauty Inc Top 100, poprawiając swój poprzedni wynik o 16 pozycji

SZANGHAJ, 6 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- W kwietniu 2024 r., uznany na międzynarodowym rynku przedstawiciel mediów modowych, magazyn WWD (Women's Wear Daily) opublikował ranking 100 czołowych firm kosmetycznych „The 2023 WWD Beauty Inc Top 100". Firma Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. („JOY GROUP") zajęła 70. miejsce dzięki swojemu stabilnemu wzrostowi. Jest to drugi rok z rzędu, w którym firma JOY GROUP znalazła się w gronie 100 największych międzynarodowych firm kosmetycznych, poprawiając swój wynik o 16 pozycji w porównaniu z poprzednim 86. miejscem.

JOY GROUP Ranks 70th in the WWD Beauty Inc Top 100

JOY GROUP debiutowała w rankingu w 2022 r., zajmując również 9. miejsce wśród 10 podmiotów o najwyższych zyskach ze sprzedaży. Obecność w rankingu przez dwa lata z rzędu jest dowodem na stabilny rozwój firmy JOY GROUP i na jej coraz większy wpływ na międzynarodową branżę kosmetyczną, pokazując moc chińskiego piękna zarówno klientom krajowym jak i zagranicznym.

WWD, często określany jako „Biblia mody", jest renomowanym magazynem o wpływowej pozycji w świecie mody. Ranking 100 czołowych międzynarodowych firm kosmetycznych, przygotowywany każdego roku przez WWD Beauty Inc na podstawie wyników sprzedaży, cieszy się ogromnym uznaniem w branży beauty.

JOY GROUP

JOY GROUP jest firmą kosmetyczną o czołowej pozycji w Azji, a jej misją jest „tworzenie świata piękna, który daje radość wszystkim". W skład grupy wchodzą trzy marki: JUDYDOLL, JOOCYEE i René Furterer (działalność na rynku chińskim). Oferta firmy obejmuje szeroką gamę produktów, od kosmetyków do makijażu po preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy.

W 2023 roku firma JOY GROUP przekroczyła łączną wartość sprzedaży detalicznej w wysokości 450 mln $ (3 mld RMB), oraz osiągnęła zakładany poziom przychodów w wysokości 360 mln $ (2,61 mld RMB), odnotowując wzrost o 48% rok do roku (z wyłączeniem marki René Furterer). JOY GROUP zajmuje obecnie 2. miejsce wśród chińskich krajowych producentów kosmetyków kolorowych, umacniając swoją czołową pozycję w branży.

JOY GROUP obecnie zarządza rozbudowaną siecią, obejmującą flagowe sklepy na największych platformach e-commerce, ponad 50 butików stacjonarnych, oraz ogólnokrajową obecność w ponad 10 000 sklepów oferujących kosmetyki do makijażu w całych Chinach. Dodatkowo, dzięki własnej fabryce kosmetyków i laboratoriom JOY GROUP może poszczycić się kompleksowymi możliwościami w obrębie całego łańcucha dostaw, w tym możliwościami z zakresu badań i rozwoju, produkcji, marketingu i sprzedaży.

Od 2020 r. firma JOY GROUP aktywnie poszerzała swoją obecność na rynkach zagranicznych, budując mocną pozycję w Japonii i w krajach należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). GRUPA dąży do rozszerzania działalności o kolejne rynki cechujące się znacznym potencjałem wzrostu, takie jak USA, Australia, Kanada i Bliski Wschód.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.joy-group.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2405203/JOY_GROUP_Ranks_70th_WWD_Beauty_Inc_Top_100.jpg