شركة Kinetics، وهي مبادرة أطلقتها Karpowership، تبدأ إنشاء أول وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال وإعادة تغويزه (FSRU) عالية السعة

لندن, 8 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- حققت Kinetics إنجازًا بارزًا في مسيرة توسيع محفظتها من البنية التحتية العائمة للغاز الطبيعي المُسال، وذلك مع بدء أعمال إنشاء LNGT Karadeniz، أول وحدة عائمة عالية السعة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال وإعادة تغويزه (FSRU) تابعة لها. وأُقيمت مراسم التدشين الرسمية من خلال احتفال ببدء قطع الفولاذ في حوض Seatrium بمنطقة تواس بوليفارد في سنغافورة، حيث ستوفر السفينة قدرة على إعادة تغويز الغاز الطبيعي المُسال تصل إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا (mmscfd)، ما يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية Kinetics لتوسيع نطاق البنية التحتية المرنة للغاز الطبيعي المُسال على مستوى العالم.

Kinetics' Floating Storage and Regasification Unit (FSRU).

وصُممت LNGT Karadeniz بأنظمة إرسال الغاز عند ضغوط منخفضة ومتوسطة وعالية، بما يتيح لشركة Kinetics تلبية احتياجات نطاق أوسع من مشاريع استيراد الغاز الطبيعي المُسال وشبكات توزيع الغاز في المراحل اللاحقة. ويمثل هذا المشروع توسعًا نوعيًا في قدرات الشركة، إذ يتيح لـ Kinetics تقديم حلول أكبر حجمًا وأكثر تنوعًا لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال، مع تعزيز قدرتها على توفير بنية تحتية للطاقة تتسم بالسرعة والمرونة والموثوقية، بما يدعم الدول الساعية إلى تعزيز أمنها في مجال الطاقة وتنويع مزيج مصادر الطاقة لديها.

وتُعد هذه السفينة جزءًا من استراتيجية Kinetics طويلة الأجل لتوسيع أسطولها من الأصول العائمة الخاصة بالغاز الطبيعي المُسال، استجابةً للطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية المرنة للغاز. ومن خلال الجمع بين أحدث تقنيات إعادة تغويز الغاز الطبيعي المُسال والأنظمة البحرية وأنظمة المحطات المتكاملة، ستوفر LNGT Karadeniz حلاً عائمًا متكاملاً لاستقبال الغاز الطبيعي المُسال، يتميز بسرعة النشر وكفاءة التشغيل.

وباعتبارها أولى الوحدات ضمن سلسلة مخطط لها من وحدات الجيل الجديد العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال وإعادة تغويزه (FSRU)، ستسهم LNGT Karadeniz في تعزيز محفظة Kinetics من أصول الغاز الطبيعي المُسال العائمة. وستضم السفينة وحدةً عالية السعة لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المُسال، ونظام رسو متعدد النقاط، وأنظمة لنقل الغاز الطبيعي المُسال ومناولة الشحنات، إلى جانب مرافق خدمية، ومنظومة متكاملة لتوزيع الطاقة الكهربائية، وتقنيات متقدمة للأتمتة والتحكم، لتشكّل محطةً عائمة متكاملة صُممت وفق أعلى معايير التشغيل والسلامة.

وصرَّح Mehmet Katmer، المدير العام لشركة Kinetics، قائلاً: "تمثل LNGT Karadeniz محطةً مهمة في مسيرة نمو Kinetics وتجسد رؤيتنا طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية العائمة للغاز الطبيعي المُسال". "ومن خلال توسيع أسطولنا بوحدات الجيل الجديد العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال وإعادة تغويزه (FSRU)، فإننا نعزز قدرتنا على مساعدة الدول في تعزيز أمن الطاقة لديها، مع دعم التحول نحو أنظمة طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. ويمثل هذا المشروع توسعًا كبيرًا في قدراتنا، بما يتيح لنا تقديم حلول أكبر حجمًا وأكثر مرونة لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال لعملائنا في مختلف أنحاء العالم. ونحن سعداء بمواصلة شراكتنا مع Seatrium، شريكنا الموثوق الذي نجحنا معه في تنفيذ العديد من المشاريع".

تأسست Kinetics كمبادرة أطلقتها Karpowership، وتركز على تطوير الجيل الجديد من البنية التحتية العائمة للطاقة، بما يكمل منظومة حلول الطاقة المتكاملة التي تقدمها المجموعة. ويمثل انضمام LNGT Karadeniz محطةً بارزة أخرى في استراتيجية النمو طويلة الأجل للشركة، إذ تعزز أسطولها العالمي من أصول الغاز الطبيعي المُسال العائمة، وتوسّع قدرتها على دعم الدول في تعزيز مرونة منظومات الطاقة لديها، وتمكينها من التحول نحو مستقبل للطاقة منخفض الانبعاثات الكربونية.

نبذة عن Kinetics

Kinetics، وهي مبادرة أطلقتها Karpowership، متخصصة في تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل البنية التحتية العائمة للغاز الطبيعي المُسال، إلى جانب تقديم حلول الطاقة من الجيل الجديد، مدعومة بمحفظة متنامية من مشاريع الطاقة المتجددة. وتضم محفظة الشركة وحداتٍ عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال وإعادة تغويزه (FSRU)، ووحداتٍ عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال (FSU)، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، إلى جانب منصات طاقة مرنة أخرى، صُممت لمساعدة شركات المرافق، والحكومات، والعملاء الصناعيين على تسريع الوصول إلى بنية تحتية للطاقة تتسم بالأمان والموثوقية مع الحد من الانبعاثات. وبالجمع بين الخبرات الهندسية المتقدمة وقدرات النشر السريع، تقدم Kinetics حلولاً مبتكرة تسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم التحول العالمي نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة.

www.kineticsenergies.com.

نبذة عن Karpowership

Karpowership هي شركة عالمية في قطاع الطاقة تتمتع بخبرة تزيد على 25 عامًا في تقديم حلول طاقة سريعة ومرنة وموثوقة. وبصفتها المالكة والمشغلة لأسطول Powership الوحيد من نوعه على مستوى العالم، توفر الشركة قدرة توليد كهربائية تزيد على 8,000 ميجاواط من خلال 45 سفينة Powership، مدعومة بمحطات برية وأصول متنامية في قطاع الطاقة المتجددة. كما تدير Karpowership سلسلة القيمة الكاملة للغاز الطبيعي المُسال، من خلال أسطول يضم 11 سفينة للغاز الطبيعي المُسال، يغطي جميع المراحل بدءًا من التوريد والتخزين، مرورًا بإعادة التغويز، ووصولاً إلى عمليات النقل البحري.

www.karpowership.com.

الاستفسارات الإعلامية: [email protected].