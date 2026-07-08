KarpowershipのイニシアチブであるKineticsが、同社初となる大容量FSRUの建設を開始

ロンドン, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- Kineticsは、同社初の大容量浮体式LNG貯蔵再ガス化設備（FSRU）であるLNGT Karadenizの建設を開始し、浮体式LNGインフラポートフォリオの拡大において重要な節目を迎えました。シンガポールのSeatriumが運営するトゥアス・ブールバード・ヤードで行われた鋼材切断式をもって正式に就航した同船は、1日あたり最大6億標準立方フィート/日（mmscfd）の再ガス化能力を提供し、Kineticsが世界中で柔軟性の高いLNGインフラを拡大するという戦略において、重要な一歩となります。

低圧、中圧、高圧の送出システムを備えたLNGT Karadenizにより、Kineticsは、より幅広いLNG輸入プロジェクトや下流のガスネットワークに対応できるようになります。本プロジェクトは、同社の事業能力を大幅に拡大するものであり、 Kineticsはより大規模かつ汎用性の高いLNG輸入ソリューションを提供できるようになるほか、エネルギー安全保障の強化やエネルギーミックスの多様化を目指す各国に対し、迅速かつ柔軟で信頼性の高いエネルギーインフラを提供する能力をさらに強化することになります。

Kinetics' Floating Storage and Regasification Unit (FSRU).

同船舶は、柔軟性の高いガスインフラに対する世界的な需要の高まりに対応し、Kineticsが浮体式LNG資産の船隊を拡大するという長期戦略の一環をなすものです。LNGT Karadenizは、最先端の再ガス化技術と、船舶およびターミナルシステムを統合することで、迅速な展開と効率的な運用が可能な、包括的な浮体式LNG受入ソリューションを提供します。

次世代FSRUとして計画されているシリーズの第一号となるLNGT Karadenizにより、Kineticsの浮体式LNGポートフォリオはさらに強化されることになります。同船舶には、大容量の再ガス化モジュール、多点係留システム、LNG移送・荷役システム、ユーティリティ、配電設備、および最先端の自動化・制御技術が組み込まれ、最高水準の運用および安全基準を満たすよう設計された、完全に統合された浮体式ターミナルが実現します。

「LNGT Karadenizは、Kineticsの成長および浮体式LNGインフラに関する当社の長期ビジョンにおいて、重要な節目となります」と、KineticsのゼネラルマネージャーであるMehmet Katmer氏は述べています。「次世代FSRUを艦隊に導入することで、各国がエネルギー安全保障を強化できるよう支援する能力を高めると同時に、低炭素エネルギーシステムへの移行を後押ししています。このプロジェクトにより、世界中の顧客に対し、より大規模かつ汎用性の高いLNG輸入ソリューションを提供する当社の能力が大幅に拡大することになります。これまで数多くのプロジェクトを成功裏に遂行してきた、信頼できるパートナーであるSeatriumとの提携を継続できることを嬉しく思います。」

Karpowershipのイニシアチブとして設立されたKineticsは、同グループの統合型エネルギーソリューションを補完する次世代の浮体式エネルギーインフラの開発に注力しています。今回のLNGT Karadenizの追加は、当社の長期的な成長戦略における新たな重要な節目となり、世界の浮体式LNG資産の艦隊を強化するとともに、各国のエネルギーレジリエンスの向上を支援し、低炭素エネルギーの未来を実現する能力を拡大するものです。

Kineticsについて

Karpowershipの事業部門であるKineticsは、浮体式LNGインフラや次世代エネルギーソリューションの開発、建設、所有、運営を行うほか、拡大を続ける再生可能エネルギー事業ポートフォリオも展開しています。同社のポートフォリオには、浮体式LNG貯蔵再ガス化設備（FSRU）、浮体式LNG貯蔵設備（FSU）、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）、およびその他の柔軟性の高いエネルギープラットフォームが含まれており、これらは公益事業会社、政府、産業界の顧客が、安全で信頼性が高く、よりクリーンなエネルギーインフラへのアクセスを加速できるよう支援することを目的としています。Kineticsは、エンジニアリングの専門知識と迅速なデプロイメント能力を組み合わせることで、エネルギー安全保障と世界的なエネルギー転換を支える革新的なソリューションを提供しています。

www.kineticsenergies.com.

Karpowershipについて

Karpowershipは、25年以上の実績を持ち、迅速かつ柔軟で信頼性の高い電力ソリューションを提供する世界的なエネルギー企業です。世界唯一のPowership船隊の所有・運営会社であるKarpowershipは、陸上設備および再生可能エネルギー資産に支えられながら、45隻のPowershipを通じて8,000MW超の発電容量を提供しています。Karpowershipはまた、11隻のLNG船からなる船隊を擁し、LNGの調達、洋上貯蔵、再ガス化、液化、船舶間移送など、LNGバリューチェーン全体を管理しています。

www.karpowership.com.

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SOURCE Kinetics