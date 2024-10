شركة NEXT LEVEL AVIATION® وشركة PRATT & WHITNEY تُمددان اتفاقية شَحن المواد المُستعمَلة الصالحة للخدمة (USM)

Next Level Aviation® تُواصل دعم Pratt & Whitney CSA من خلال شَحن مُلحَقات المُحَركات المُستعمَلة الصالحة للخدمة لمدة ثلاث سنوات إضافية

دانيا بيتش، فلوريدا، 29 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- مدَّدت شركة Next Level Aviation® (NLA)، الرائدة في التوزيع العالمي للمواد المُستعمَلة الصالحة للخدمة (USM)، اتفاقيتها شركة Pratt & Whitney Commercial Serviceable Assets (CSA)، بشأن بيع المواد المُستعمَلة الصالحة للخدمة (USM) لمُحَركات الطائرات لمدة ثلاث سنوات إضافية. يُعَزز هذا الأمر بشكل أكبر من مكانة Next Level Aviation القيادية كمُوَزع عالمي للمواد المُستعمَلة الصالحة للخدمة (USM)، ويدعم في المقام الأول منصات طائرات Boeing وAirbus والمُحركات النفاثة المرتبطة بها. Pratt & Whitney هي شركة تابعة لشركة RTX ومسجلة في بورصة نيويورك (NYSE: RTX).

يجمع هذا الاتفاق بين المَوارد والخبرة الفنية لشركة Pratt & Whitney CSA وخبرة المبيعات والتسويق والتسليم لشركة Next Level Aviation®. يُوَفر هذا المزيج القوي قاعدة عملاء عالمية من شركات الطيران وشركات التأجير وورش الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، والذي يُقدم قيمة كبيرة من خلال توفير التكاليف والتسليم في الوقت المناسب.

يَنُص الاتفاق على ما يلي:

تقوم شركة Pratt & Whitney CSA بإرسال المواد المُستعمَلة الصالحة للخدمة إلى NLA لتلبية مُتَطلبات العملاء.

تدعم شركة Next Level Aviation® قاعدة العُمَلاء العالمية للشركتين وتوفر متطلباتهم من مُلحَقات المُحركات المُستعمَلة الصالحة للخدمة.

صرَّح رئيس مجلس إدارة شركة Next Level والرئيس التنفيذي Jack Gordon قائلًا: "نحن سعداء للغاية لأن شركة Pratt & Whitney CSA وافَقت على تمديد اتفاقية USM الخاصة بنا لمدة ثلاث سنوات إضافية. يؤَكد تمديد اتفاقية الشَحن على خبرة شركة Next Level Aviation في سوق ما بعد البيع في مجال المواد المُستعمَلة الصالحة للخدمة، ويُثبت مكانتها كحلقة وصل موثوق بها في سلاسل التوريد الأساسية للمُصَنعين الأصليين للمُعدات (OEM). نود أن نشكر فريق شركة Pratt & Whitney CSA مرة أخرى على ثقتهم في Next Level Aviation® في مجال توريدات المواد المُستعمَلة الصالحة للخدمة USM وقاعدة عُمَلائها العالمية."

وعلَّق Mike Dreyer، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والمُشتَريات في Next Level Aviation، قائلًا: "مع تمديد اتفاقنا مع Pratt & Whitney CSA، ستواصل Next Level Aviation أن تكون رائدة عالميًا في جميع مُستلزمات الوحدات القابلة للاستبدال LRU والتغيير السريع للمحركات QEC. أشكر Pratt & Whitney CSA مُجددًا، لقد كانوا متعاونين جدًا وسوف يظلون كذلك في المستقبل".

نبذة عن NEXT LEVEL AVIATION®

شركة Next Level Aviation® هي شركة مُعتمَدة من ASA-100 ومُتوافقة مع تعميم FAA الاستشاري 00-56B، وهي مُوَرد لمواد الطائرات التجارية ومُحركات الطائرات المُستعمَلة الصالحة للخدمة (USM) لجميع منصات طائرات Boeing وAirbus والمحركات النفاثة المرتبطة بها. تُرَكز Next Level Aviation® بشكل خاص على توريد قطع الغيار لعائلات طائرات Boeing 737 وAirbus A320 والمُحركات النفاثة المُرتبطة بها، والتي تُشكل حاليًا حوالي 70٪ من الأسطول التجاري العالمي. تأسَّست شركة Next Level Aviation® في مارس 2013 من قِبَل Jack Gordon وMike Dreyer وMatt Dreyer، ونمت لتُصبح أكبر مورد عالمي للمواد المُستعملة القابلة للخدمة (USM) لمحركات الطائرات النفاثة والطائرات التجارية www.nextlevelaviation.net.

لمعرفة المزيد من المعلومات أو طلب صور إضافية، يرجى الاتصال بـ Jack Gordon على 305-439-1944 أو [email protected]

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2367849/Next_Level_Aviation_Logo.jpg