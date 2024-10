NEXT LEVEL AVIATION® und PRATT & WHITNEY VERLÄNGERN USM-KONSIGNATIONSVERTRAG

Next Level Aviation® unterstützt Pratt & Whitney CSA für weitere drei Jahre durch die Lieferung von gebrauchten, funktionsfähigen Triebwerkszubehör

DANIA BEACH, Fla., 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), ein führendes Unternehmen im weltweiten Vertrieb von gebrauchtem, funktionsfähigem Material (Used Serviceable Materials; USM), hat eine Vereinbarung mit Pratt & Whitney Commercial Serviceable Assets (CSA) über den Verkauf von gebrauchtem, funktionsfähigem Material (Used Serviceable Materials; USM) für Flugzeugtriebwerke um weitere drei Jahre verlängert. Damit baut Next Level Aviation seine Führungsposition als weltweiter Vertreiber von USM weiter aus, der vor allem Flugzeugplattformen von Boeing und Airbus sowie die dazugehörigen Triebwerke unterstützt. Pratt & Whitney ist ein Unternehmen von RTX (NYSE: RTX).

Diese Vereinbarung verbindet die Ressourcen und das technische Know-how von Pratt & Whitney CSA mit dem Vertriebs-, Marketing- und Liefer-Know-how von Next Level Aviation®. Diese leistungsstarke Kombination bietet einem weltweiten Kundenstamm von Fluggesellschaften, Leasingunternehmen und Wartungs-, Reparatur- und Überholungsbetrieben (MRO) einen erheblichen Mehrwert durch Kosteneinsparungen und Just-in-Time-Lieferung.

Die Vereinbarung sieht Folgendes vor:

Pratt & Whitney CSA wird gebrauchtes, funktionsfähiges Material an die NLA abgeben, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Next Level Aviation® wird den weltweiten Kundenstamm beider Unternehmen bei der Deckung ihres Bedarfs an gebrauchtem, funktionsfähigem Triebwerkszubehör unterstützen und beliefern.

Jack Gordon, Vorsitzender und Geschäftsführer von Next Level, erklärte: „Wir sind begeistert, dass Pratt & Whitney CSA zugestimmt hat, unseren USM-Vertrag um weitere drei Jahre zu verlängern. Diese Konsignationserweiterung bestätigt die USM-Expertise von Next Level Aviation auf dem Nachrüstungsmarkt und seine Stellung als zuverlässiges Glied in kritischen OEM-Lieferketten. Wir möchten dem Team von Pratt & Whitney CSA nochmals dafür danken, dass es Next Level Aviation® sein USM-Inventar und seinen weltweiten Kundenstamm anvertraut hat."

Mike Dreyer, geschäftsführender Vizepräsident für Vertrieb & Beschaffung bei Next Level Aviation, kommentierte weiter: „Mit der Verlängerung unserer Vereinbarung mit Pratt & Whitney CSA wird Next Level Aviation weiterhin der weltweit führende Anbieter von LRU- und QEC-Material sein. Nochmals vielen Dank an Pratt & Whitney CSA, die eine hervorragende Zusammenarbeit geleistet haben und dies auch in Zukunft tun werden."

INFORMATIONEN ZU NEXT LEVEL AVIATION® Next Level Aviation® ist ein ASA-100-akkreditierter und mit dem FAA Advisory Circular 00-56B konformer Anbieter von gebrauchtem Material für Verkehrsflugzeuge/Triebwerke (USM) für alle Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und zugehörige Triebwerke. Next Level Aviation® konzentriert sich speziell auf die Bevorratung von USM für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und Airbus A320 und die dazugehörigen Düsentriebwerke, die derzeit etwa 70 % der weltweiten Verkehrsflotte ausmachen. Next Level Aviation® wurde im März 2013 von Jack Gordon, Mike Dreyer und Matt Dreyer gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von gebrauchten Materialien für Verkehrsflugzeuge und Triebwerke entwickelt. www.nextlevelaviation.net

