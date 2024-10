Next Level Aviation® 和 Pratt & Whitney 延長 USM 訂購協議

Next Level Aviation® 將透過寄賣使用過的可維修發動機配件,繼續為 Pratt & Whitney CSA 提供額外三年的支援

佛羅里達州丹尼亞海灘2024年10月29日 /美通社/ -- 全球二手可維修材料 (USM) 的分銷領導者 Next Level Aviation® (NLA),已與 Pratt & Whitney Commercial Serviceable Assets (CSA) 就飛機引擎 USM 的銷售延長協議三年。這進一步提升 Next Level Aviation 作為 USM 全球經銷商的領導地位,主要支持波音和空中巴士飛機平台和相關噴氣引擎。Pratt & Whitney 是 RTX(紐約證券交易所:RTX)的業務。

本協議將 Pratt & Whitney CSA 的資源和技術專業知識與 Next Level Aviation® 的銷售、營銷和送貨專業知識相結合。這強大的組合透過節省成本和準時交貨,為航空公司、租賃公司與維護、修理和大修 (MRO) 工廠等全球客戶群提供顯著價值。

本協議規定了以下內容:

Pratt & Whitney CSA 將使用過的可維修材料運送給 NLA 以滿足客戶的要求。

Next Level Aviation® 將為兩間公司的全球客戶群提供支援,並為其二手可維修的引擎配件需求提供服務。

Next Level 董事長暨行政總裁 Jack Gordon 表示:「我們很高興,Pratt & Whitney CSA 同意再延長我們的 USM 協議三年。這項託運延長,證明 Next Level Aviation 在售後市場上的 USM 專業知識,以及其作為關鍵 OEM 供應鏈中值得信賴的連接地位。我們再次感 Pratt & Whitney CSA 團隊信任 Next Level Aviation® 的 USM 庫存和全球客戶群。」

Next Level Aviation 銷售與採購執行副總裁 Mike Dreyer 進一步表示:「隨著我們與 Pratt & Whitney CSA 的協議延長,Next Level Aviation 將繼續成為所有 LRU 和 QEC 材料的全球領導者。再次感謝 Pratt & Whitney CSA,他們一直是很棒的合作夥伴,未來也將繼續如此。」

關於 Next Level Aviation® Next Level Aviation® 是 ASA-100 認可且符合美國航空管理局諮詢通告 00-56B 的供應商,為所有波音和空中客車飛機平台及相關噴射引擎儲備商用飛機/噴射引擎使用過的可維修材料 (USM)。Next Level Aviation® 專注於波音 737 和空中巴士 A320 系列飛機及其相關噴射引擎的 USM 儲備,這些飛機目前約佔全球商用機隊的 70%。Next Level Aviation® 由 Jack Gordon、Mike Dreyer 和 Matt Dreyer 於 2013 年 3 月創立,已發展成為商用 飛機/噴氣發動機使用可維修材料的全球頂級供應商。網址:www.nextlevelaviation.net

要了解更多資訊或要求其他圖像,請致電 305-439-1944 或發送電郵至 [email protected] 與 Jack Gordon 聯絡

