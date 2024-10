NEXT LEVEL AVIATION® y PRATT & WHITNEY PRORROGAN EL ACUERDO DE CONSIGNACIÓN DE USM

Next Level Aviation® seguirá apoyando a Pratt & Whitney CSA mediante la consignación de accesorios de motor usados y reparables durante tres años más

DANIA BEACH, Florida, 29 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA) , líder mundial en la distribución de materiales utilizables (USM, por sus siglas en inglés), ha ampliado tres años más el acuerdo con Pratt & Whitney Commercial Serviceable Assets (CSA), relativo a la venta de materiales utilizables (USM) para motores de aviación. El acuerdo refuerza aún más la posición de liderazgo de Next Level Aviation como distribuidor mundial de USM, principalmente para plataformas de aviones Boeing y Airbus y sus motores a reacción asociados. Pratt & Whitney es una empresa de RTX (NYSE: RTX).

Este acuerdo combina los recursos y la experiencia técnica de Pratt & Whitney CSA con la experiencia en ventas, marketing y entrega de Next Level Aviation®. Esta potente combinación proporciona a una base mundial de clientes formada por empresas de aviación, empresas de arrendamiento financiero y talleres de mantenimiento, reparación y revisión (MRO, por sus siglas en inglés) un valor significativo gracias al ahorro de costos y a las entregas a tiempo.

El acuerdo establece lo siguiente:

Pratt & Whitney CSA consignará el material utilizable usado a NLA para satisfacer las necesidades del cliente.

Next Level Aviation® apoyará y suministrará a la base global de clientes de ambas empresas para sus necesidades de accesorios de motores usados reparables.

El presidente y director ejecutivo de Next Level, Jack Gordon, declaró: "Nos complace que Pratt & Whitney CSA haya aceptado prorrogar nuestro acuerdo con USM tres años más. Esta ampliación de la consignación valida la experiencia en USM de Next Level Aviation en el mercado posventa, y su papel como vínculo de confianza en las cadenas de suministro esenciales de los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés). Nos gustaría agradecer nuevamente al equipo de Pratt & Whitney CSA por confiar en Next Level Aviation® con su inventario USM y su base de clientes mundial".

Mike Dreyer, vicepresidente ejecutivo de Ventas y Compras de Next Level Aviation, comentó además: "Con la ampliación de nuestro acuerdo con Pratt & Whitney CSA, Next Level Aviation seguirá siendo el líder mundial en todo el material de unidades reemplazables en línea y cambio rápido de motor (LRU y QEC, por sus siglas en inglés, respectivamente). Gracias de nuevo a Pratt & Whitney CSA, han sido grandiosos colaboradores y lo seguirán siendo en el futuro".

ACERCA DE NEXT LEVEL AVIATION®

Next Level Aviation® proveedor acreditado por ASA-100 que cumple con la Circular Consultiva 00-56B de la FAA, que almacena material utilizable (USM) de aviones comerciales y motores a reacción para todas las plataformas de aviones Boeing y Airbus y sus motores a reacción relacionados. Next Level Aviation® se centra específicamente en el almacenamiento de USM para las familias de aviones Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción relacionados, que actualmente constituyen alrededor del 70 % de la flota comercial mundial. Next Level Aviation® fue fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer y Matt Dreyer, y se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de material de mantenimiento de segunda mano para aeronaves comerciales y motores a reacción. www.nextlevelaviation.net

Para obtener más información o solicitar imágenes adicionales, comuníquese con Jack Gordon llamando al 305-439-1944 o [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2367849/Next_Level_Aviation_Logo.jpg

