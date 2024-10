NEXT LEVEL AVIATION® et PRATT & WHITNEY PROLONGENT L'ACCORD DE CONSIGNATION USM

Next Level Aviation® continuera d'épauler Pratt & Whitney CSA par la consignation d'accessoires de moteur usagés utilisables pour trois années supplémentaires.

DANIA BEACH, Floride, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), leader de la distribution mondiale de matériaux usagés utilisables (USM, pour Used Serviceable Materials), a prolongé de trois ans un accord avec Pratt & Whitney Commercial Serviceable Assets (CSA), concernant la vente de matériaux usagés utilisables pour les moteurs d'avion. La position de leader de Next Level Aviation en tant que distributeur mondial d'USM s'en trouve ainsi consolidée, principalement pour les plates-formes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Pratt & Whitney est une société RTX (NYSE : RTX).

Cet accord associe les ressources et l'expertise technique de Pratt & Whitney CSA à l'expertise en matière de ventes, de marketing et de livraison de Next Level Aviation®. Cette puissante combinaison offre à une clientèle mondiale de compagnies aériennes, de sociétés de leasing et d'ateliers d'entretien, de réparation et de révision une valeur significative grâce à des économies de coûts et à des livraisons juste à temps.

L'accord prévoit ce qui suit :

Pratt & Whitney CSA confiera les matériaux usagés utilisables à NLA pour répondre aux besoins des clients.

Next Level Aviation® se chargera de l'assistance et de l'approvisionnement de la clientèle mondiale des deux sociétés pour répondre à leurs besoins en matière d'accessoires de moteurs usagés utilisables.

Jack Gordon, président-directeur général de Next Level, a déclaré : « Nous sommes ravis que Pratt & Whitney CSA ait accepté de prolonger notre accord USM de trois ans. Cette prolongation de la consignation confirme l'expertise USM de Next Level Aviation sur le marché des pièces détachées et sa place en tant que maillon de confiance dans les chaînes d'approvisionnement critiques des équipementiers. Nous tenons à remercier une nouvelle fois l'équipe de Pratt & Whitney CSA d'avoir fait confiance à Next Level Aviation® pour son stock d'USM et sa clientèle mondiale. »

Mike Dreyer, vice-président exécutif des ventes et de l'approvisionnement de Next Level Aviation, a ajouté : « Grâce à la prolongation de notre contrat avec Pratt & Whitney CSA, Next Level Aviation continuera d'être le leader mondial pour tous les matériaux LRU et QEC. Merci encore à Pratt & Whitney CSA, ils ont été d'excellents collaborateurs et continueront de l'être à l'avenir. »

À PROPOS DE NEXT LEVEL AVIATION®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité ASA-100 et conforme à la circulaire consultative 00-56B de la FAA, qui stocke des matériaux usagés utilisables (USM) pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction pour toutes les plates-formes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se concentre plus particulièrement sur le stockage d'USM pour les familles d'avions Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 70 % de la flotte commerciale mondiale. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux usagés utilisables pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

Pour en savoir plus ou pour demander des images supplémentaires, contactez Jack Gordon au 305-439-1944 ou à l'adresse [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2367849/Next_Level_Aviation_Logo.jpg