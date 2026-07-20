Nuvion s'associe à Turnkey pour mettre en place une infrastructure de portefeuille intégré sécurisée destinée aux entreprises internationales

MIAMI, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les stablecoins continuent de s'intégrer dans les opérations commerciales courantes, les entreprises cherchent de plus en plus à proposer des expériences liées aux actifs numériques sans avoir à gérer en interne la complexité liée aux portefeuilles, aux clés privées ou à l'infrastructure de la blockchain. Pourtant, pour de nombreuses entreprises, la sécurité, la conformité et la complexité opérationnelle restent des obstacles majeurs à l'adoption de cette technologie.

Nuvion, plateforme mondiale de services bancaires et de paiements transfrontaliers pilotée par l'IA et s'appuyant sur des monnaies fiduciaires et des stablecoins, destinée aux entreprises et aux fintechs, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Turnkey, fournisseur d'infrastructures de portefeuilles numériques assurant la gestion sécurisée des clés et la signature des transactions, afin de renforcer l'infrastructure intégrée de portefeuilles et de stablecoins sur l'ensemble de la plateforme Nuvion.

Ce partenariat associe l'infrastructure de portefeuilles sécurisés de Turnkey aux infrastructures financières réglementées de Nuvion, permettant ainsi aux entreprises de lancer et de gérer en toute simplicité des produits financiers basés sur des stablecoins sans avoir à développer ni à entretenir elles-mêmes une infrastructure de portefeuilles.

À un moment où les entreprises recherchent de plus en plus des moyens plus rapides de transférer des fonds à l'échelle mondiale, de gérer leurs opérations de trésorerie et d'intégrer des services financiers à leurs produits, la demande en infrastructures d'actifs numériques sécurisées et conformes aux réglementations ne cesse de croître. Ensemble, Nuvion et Turnkey simplifient l'accès des entreprises aux avantages d'une infrastructure financière basée sur la blockchain, tout en préservant les contrôles nécessaires pour opérer à l'échelle mondiale.

Ce partenariat permet notamment :

Infrastructure de portefeuille intégré sécurisée pour les entreprises et les fintechs

Comptes de stablecoins avec des passerelles d'entrée et de sortie intégrées

Workflows programmatiques de trésorerie et de paiement

Une infrastructure mondiale de paiement s'appuyant sur les réseaux d'actifs numériques

Un accès simplifié aux services financiers basés sur les stablecoins via une plateforme unifiée

En intégrant directement l'infrastructure de portefeuille de Turnkey dans l'écosystème financier de Nuvion, les entreprises peuvent lancer plus rapidement des produits financiers modernes tout en assurant la sécurité, la conformité et les mesures de protection opérationnelles nécessaires à leur adoption en entreprise.

« Les entreprises souhaitent bénéficier de la rapidité et de l'efficacité d'une infrastructure financière basée sur la blockchain, mais elles ne devraient pas avoir à se convertir en sociétés d'infrastructure blockchain pour y parvenir », a déclaré Keisha Clark, directrice générale de Nuvion. « Notre partenariat avec Turnkey nous permet de simplifier les processus tout en proposant une infrastructure financière sécurisée et évolutive permettant aux entreprises de mobiliser, de gérer et de faire fructifier leurs fonds à l'échelle mondiale ».

« Nous avons développé Turnkey pour permettre aux équipes de déployer une infrastructure de portefeuille sans compromettre la sécurité. Nuvion s'en sert pour proposer des produits en stablecoins aux entreprises du monde entier, et c'est exactement le genre d'initiative que nous souhaitons rendre possible », a déclaré Bryce Ferguson, PDG et cofondateur de Turnkey.

Ce partenariat témoigne de l'engagement constant de Nuvion à mettre en place un système d'exploitation unifié pour les transferts financiers internationaux, en associant une infrastructure financière réglementée, des rails de paiement basés sur des stablecoins et une technologie de portefeuille sécurisée, afin d'aider les entreprises à exercer leurs activités en toute simplicité à l'international. À propos de Nuvion

Nuvion est la plateforme mondiale de services bancaires et de paiements transfrontaliers basée sur l'IA, qui s'appuie sur les monnaies fiduciaires et les stablecoins pour répondre aux besoins des entreprises et des sociétés de technologie financière. Proposant des comptes bancaires multidevises et en stablecoins, des paiements mondiaux, l'émission de cartes, le règlement en cryptomonnaies stables, l'automatisation de la conformité et une API unifiée, Nuvion crée une expérience unique et fluide des services bancaires mondiaux. Conçu pour un monde dans lequel l'ambition franchit instantanément les frontières.

À propos de Turnkey

Turnkey est l'infrastructure des systèmes vérifiables. Créez des portefeuilles, signez des transactions et automatisez des actions sur la blockchain, le tout grâce à une seule API élégante. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.turnkey.com/