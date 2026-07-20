Nuvion und Turnkey Partner bauen gemeinsam eine sichere Infrastruktur für eingebettete Wallets für globale Unternehmen auf

MIAMI, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Da Stablecoins zunehmend in den Mainstream der Geschäftsabläufe Einzug halten, suchen Unternehmen immer häufiger nach Möglichkeiten, den Umgang mit digitalen Vermögenswerten anzubieten, ohne sich intern mit der Verwaltung von Wallets, privaten Schlüsseln oder der Blockchain-Infrastruktur auseinandersetzen zu müssen. Für viele Unternehmen stellen jedoch Sicherheit, Compliance und die Komplexität der Abläufe nach wie vor erhebliche Hindernisse für die Einführung dar.

Nuvion, die KI-gestützte globale Plattform für Bankgeschäfte und grenzüberschreitende Zahlungen, die auf Fiat-Währungen und Stablecoins basiert und sich an Unternehmen sowie Fintech-Firmen richtet, gab heute eine Partnerschaft mit Turnkey bekannt, dem Anbieter von Wallet-Infrastruktur für sicheres Schlüsselmanagement und Transaktionssignierung, um die integrierte Wallet- und Stablecoin-Infrastruktur auf der gesamten Nuvion-Plattform zu stärken.

Durch diese Partnerschaft wird die sichere Wallet-Infrastruktur von Turnkey mit den regulierten Finanzinfrastrukturen von Nuvion kombiniert, sodass Unternehmen nahtlos auf Stablecoins basierende Finanzprodukte einführen und verwalten können, ohne selbst eine Wallet-Infrastruktur aufbauen oder warten zu müssen.

Da Unternehmen zunehmend nach schnelleren Wegen suchen, um Geld weltweit zu transferieren, ihre Finanzabläufe zu verwalten und Finanzdienstleistungen in ihre Produkte zu integrieren, wächst die Nachfrage nach einer sicheren und vorschriftsmäßigen Infrastruktur für digitale Vermögenswerte weiter. Gemeinsam vereinfachen Nuvion und Turnkey den Zugang von Unternehmen zu den Vorteilen einer Blockchain-basierten Finanzinfrastruktur und gewährleisten gleichzeitig die für den Betrieb auf globaler Ebene erforderlichen Kontrollmechanismen.

Gemeinsam ermöglicht die Partnerschaft:

Sichere Infrastruktur für integrierte Wallets für Unternehmen und Fintech-Firmen

Stablecoin-Konten mit integrierten Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten

Programmatische Treasury- und Zahlungsabläufe

Globale Auszahlungsinfrastruktur auf Basis digitaler Asset-Kanäle

Vereinfachter Zugang zu den auf Stablecoin basierenden Finanzdienstleistungen über eine einheitliche Plattform

Durch die direkte Integration der Wallet-Infrastruktur von Turnkey in das Finanzökosystem von Nuvion können Unternehmen moderne Finanzprodukte schneller auf den Markt bringen und gleichzeitig die für den Einsatz in Unternehmen erforderlichen Sicherheits-, Compliance- und Betriebsstandards gewährleisten.

„Unternehmen wünschen sich Zugang zur Geschwindigkeit und Effizienz einer Blockchain-basierten Finanzinfrastruktur, sollten sich dafür jedoch nicht zu Blockchain-Infrastrukturunternehmen wandeln müssen", sagte Keisha Clark, Managing Director von Nuvion. „Die Partnerschaft mit Turnkey hilft uns dabei, Komplexität zu vereinfachen und gleichzeitig eine sichere, skalierbare Finanzinfrastruktur bereitzustellen, die es Unternehmen ermöglicht, weltweit Geld zu bewegen, zu verwalten und zu vermehren."

„Wir haben Turnkey entwickelt, damit Teams Wallet-Infrastruktur bereitstellen können, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Nuvion nutzt dies, um weltweit Stablecoin-Produkte für Unternehmen bereitzustellen – genau das ist es, was wir ermöglichen wollen", sagte Bryce Ferguson, CEO und Mitbegründer von Turnkey.

Die Partnerschaft spiegelt das anhaltende Engagement von Nuvion wider, ein einheitliches Betriebssystem für den globalen Geldtransfer aufzubauen, das regulierte Finanzinfrastruktur, Stablecoin-Kanäle und sichere Wallet-Technologie vereint, um Unternehmen dabei zu unterstützen, nahtlos grenzüberschreitend zu agieren.

Informationen zu Nuvion

Nuvion ist eine KI-gestützte globale Plattform für Bankgeschäfte und grenzüberschreitende Zahlungen, die auf Fiat-Währungen und Stablecoins basiert und sich an Unternehmen sowie Fintechs richtet. Mit Bankkonten für mehrere Währungen und Stablecoins, weltweiten Auszahlungen, Kartenausgabe, Stablecoin-basierter Abwicklung, Automatisierung der Compliance-Prozesse und einer einheitlichen API macht Nuvion das globale Bankgeschäft zu einem einzigen, nahtlosen Erlebnis. Entwickelt für eine Welt, in der Ambitionen Grenzen unmittelbar überwinden.

Informationen zu Turnkey

Turnkey ist die Infrastruktur für überprüfbare Systeme. Erstellen Sie Wallets, signieren Sie Transaktionen und automatisieren Sie On-Chain-Aktionen – alles mit einer einzigen, eleganten API. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.turnkey.com/