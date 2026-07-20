- Nuvion × Turnkey se asocian para construir una infraestructura de billetera integrada segura para empresas globales

MIAMI, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que las stablecoins se integran cada vez más en las operaciones comerciales habituales, las empresas buscan formas de ofrecer experiencias con activos digitales sin la complejidad de gestionar internamente monederos, claves privadas o infraestructura blockchain. Sin embargo, para muchas empresas, la seguridad, el cumplimiento normativo y la complejidad operativa siguen siendo importantes obstáculos para su adopción.

Nuvion, la plataforma global de banca y pagos transfronterizos impulsada por IA y basada en monedas fiduciarias y stablecoins para empresas y fintechs, anunció hoy una alianza con Turnkey, proveedor de infraestructura de billetera para la gestión segura de claves y la firma de transacciones, para fortalecer la infraestructura integrada de billetera y stablecoins en la plataforma Nuvion.

Esta alianza combina la infraestructura segura de billetera de Turnkey con los canales financieros regulados de Nuvion, lo que permite a las empresas lanzar y gestionar sin problemas productos financieros basados en stablecoins sin necesidad de desarrollar ni mantener su propia infraestructura de billetera.

A medida que las empresas buscan cada vez más formas más rápidas de transferir dinero a nivel global, gestionar operaciones de tesorería e integrar servicios financieros en sus productos, la demanda de una infraestructura de activos digitales segura y que cumpla con la normativa sigue creciendo. Juntos, Nuvion y Turnkey simplifican el acceso de las empresas a los beneficios de la infraestructura financiera basada en blockchain, manteniendo al mismo tiempo los controles necesarios para operar a escala global.

En conjunto, esta alianza permite:

Infraestructura de monedero seguro e integrado para empresas y fintechs

Cuentas de stablecoins con acceso y salida integrados

Flujos de trabajo programáticos de tesorería y pagos

Infraestructura global de pagos basada en plataformas de activos digitales

Acceso simplificado a servicios financieros basados en stablecoins a través de una plataforma unificada

Al integrar la infraestructura de monederos de Turnkey directamente en el ecosistema financiero de Nuvion, las empresas pueden lanzar productos financieros modernos con mayor rapidez, manteniendo la seguridad, el cumplimiento normativo y las garantías operativas necesarias para su adopción a nivel empresarial.

"Las empresas desean acceder a la velocidad y la eficiencia de la infraestructura financiera basada en blockchain, pero no deberían tener que convertirse en empresas de infraestructura blockchain para lograrlo", afirmó Keisha Clark, directora general de Nuvion. "La colaboración con Turnkey nos permite simplificar la complejidad y, al mismo tiempo, ofrecer una infraestructura financiera segura y escalable que permite a las empresas mover, gestionar y hacer crecer su capital a nivel global".

"Creamos Turnkey para que los equipos puedan implementar infraestructura de monederos sin comprometer la seguridad. Nuvion la está utilizando para impulsar productos de stablecoins para empresas de todo el mundo; eso es precisamente lo que queremos facilitar", afirmó Bryce Ferguson, consejero delegado y cofundador de Turnkey.

Esta alianza refleja el compromiso continuo de Nuvion con la creación de un sistema operativo unificado para el movimiento global de dinero, que integra infraestructura financiera regulada, plataformas para stablecoins y tecnología de monederos seguros para ayudar a las empresas a operar sin problemas a nivel internacional.

Acerca de Nuvion

Nuvion es la plataforma global de banca y pagos transfronterizos impulsada por IA, basada en monedas fiduciarias y stablecoins, para empresas y fintechs. Con cuentas bancarias multidivisa y de stablecoins, pagos globales, emisión de tarjetas, liquidación con stablecoins, automatización del cumplimiento normativo y una API unificada, Nuvion convierte la banca global en una experiencia única y fluida. Diseñada para un mundo donde la ambición trasciende fronteras al instante.

Acerca de Turnkey

Turnkey es la infraestructura para sistemas verificables. Cree billeteras, firme transacciones y automatice acciones en la cadena de bloques, todo con una elegante API. Obtenga más información en https://www.turnkey.com/