شركة Pylontech تُصنّف ضمن قائمة الشركات العالمية من الفئة الأولى (Tier 1) المصنعة لأنظمة تخزين الطاقة وفقًا لوكالة BloombergNEF

شنغهاي، 25 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Pylontech (التي تتداول أسهمها في بورصة شنغهاي SHH تحت الرمز 688063) عن تصنيفها من قبل وكالة BloombergNEF ضمن قائمة الشركات العالمية من الفئة الأولى (Tier 1) المصنعة لأنظمة تخزين الطاقة، الأمر الذي يعزز مكانة الشركة كأحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة تخزين الطاقة على المستوى العالمي.

تُعد قائمة BloombergNEF للشركات المصنعة لأنظمة تخزين الطاقة من الفئة الأولى (Tier 1)، التي تم تطويرها بواسطة وكالة BNEF، وهي مؤسسة أبحاث استراتيجية موثوقة، مرجعًا موثوقًا به، إذ تعتمد عملية اختيار الشركات على معايير صارمة ومحكمة. وتهدف هذه القائمة إلى تسليط الضوء على الشركات المتميزة بين مئات الشركات المصنعة، والتي تتمتع بسمعة عالمية مرموقة في مجال التميز. ومن بين المعايير الرئيسية للانضمام إلى هذه القائمة، تقديم منتجات عالية الجودة في مشاريع واسعة النطاق.

يُمثل انضمام شركة Pylontech إلى قائمة شركات الفئة الأولى (Tier 1) المرموقة هذه تأكيدًا على مكانة الشركة الرائدة في سوق أنظمة تخزين الطاقة العالمي. ومنذ تأسيسها في عام 2009، تمكنت شركة Pylontech من توسيع قدراتها في مجال تخزين الطاقة، حيث انتقلت من تقديم حلول تخزين الطاقة للمنازل إلى مشاريع الطاقة واسعة النطاق، لتصبح بذلك إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة. حتى الآن، قامت الشركة بتوريد أكثر من مليون نظام تخزين طاقة في جميع أنحاء العالم، مما يعكس نمو الشركة المستمر وتأثيرها المتزايد في هذا القطاع الحيوي.

يُعزى هذا الإنجاز إلى التزام شركة Pylontech بالابتكار وجهودها المكثفة في مجالي البحث والتطوير. وبفضل قدراتها التكنولوجية والتصنيعية، بما في ذلك خلايا البطاريات ونظام إدارة البطاريات BMS ونظام إدارة الطاقة EMS والتكامل لانظمة الطاقة، قامت شركة Pylontech بتوفير حلول طاقة عالية الجودة وموثوقة تُلبي مجموعة متنوعة من السيناريوهات، بدءًا من الاستخدامات المنزلية وصولًا إلى التطبيقات التجارية والصناعية (C&I)، بالإضافة إلى المشاريع على نطاق المرافق. وقد مكنت مجالات الخبرة هذه شركة Pylontech من اكتساب رؤى عميقة حول تقنيات تخزين الطاقة وفهم ديناميكيات السوق، مما سمح للشركة بخلق قيمة مضافة لعملائها ولصناعة الطاقة بشكل عام.

شهد العامين الماضيين توسعًا ملحوظًا في الحضور العالمي لشركة Pylontech. فمن خلال شراكات استراتيجية وإطلاق عمليات مباشرة في أسواق رئيسية على غرار هولندا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، استطاعت الشركة تعزيز قدرتها على تقديم خدمات فعالة وميسورة التكلفة لعملائها في جميع أنحاء العالم.

هذا وقال Geoffrey Song، نائب رئيس شركة Pylontech: "بفضل رؤيتنا المتمثلة في 'تزويد مليارات الأشخاص بالطاقة الذكية'، تلتزم شركة Pylontech بتطوير تقنيات تخزين الطاقة وتقديم حلول مبتكرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نتطلع إلى العمل مع شركاء الصناعة للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة".

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