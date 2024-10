BloombergNEF classe Pylontech parmi les fabricants mondiaux de stockage d'énergie de niveau 1

SHANGHAI, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063:SHH) a été officiellement reconnu comme un fabricant mondial de stockage d'énergie de niveau 1 par BloombergNEF, consolidant ainsi sa position d'acteur de premier plan dans l'industrie mondiale du stockage d'énergie.

Élaborée par BNEF, un organisme de recherche stratégique renommé, la liste « Tier 1 » (niveau 1) de BloombergNEF (BNEF) sur le stockage de l'énergie est une référence très respectée qui fait l'objet d'un processus de sélection strict et approfondi. Cette liste fournit une distinction transparente entre des centaines de fabricants, en mettant en évidence les entreprises qui jouissent d'une réputation mondiale d'excellence. L'un des principaux critères d'inclusion est la fourniture de produits de haute qualité dans le cadre de projets à grande échelle.

L'inclusion de Pylontech dans cette prestigieuse liste de niveau 1 souligne sa position de leader sur le marché mondial du stockage de l'énergie. Depuis sa création en 2009, Pylontech a étendu ses capacités de stockage d'énergie résidentiel à des projets de plus grande envergure, devenant ainsi un leader mondial du secteur. À ce jour, l'entreprise a livré plus d'un million de systèmes de stockage d'énergie dans le monde entier, ce qui témoigne de sa croissance continue et de son influence dans le secteur.

Cette réussite est le fruit de l'engagement de Pylontech en faveur de l'innovation et de ses efforts considérables en matière de recherche et de développement. Grâce à ses capacités technologiques et de fabrication, notamment en matière de cellules de batterie, de systèmes de gestion d'immeubles, de systèmes de gestion de l'énergie et d'intégration de systèmes complets, Pylontech a déployé des solutions énergétiques fiables et de haute qualité dans divers contextes, allant des applications résidentielles aux applications commerciales et industrielles (C&I), en passant par les projets à grande échelle pour les entreprises de service public. Ces domaines d'expertise ont permis à Pylontech d'acquérir une connaissance approfondie des technologies de stockage de l'énergie et du marché, ce qui a permis à l'entreprise de créer davantage de valeur pour ses clients et pour l'ensemble du secteur de l'énergie.

Au cours des deux dernières années, Pylontech a étendu son empreinte mondiale. Grâce à des partenariats stratégiques et à la mise en place d'opérations directes sur des marchés tels que les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis, l'entreprise a renforcé sa capacité à fournir des services efficaces et accessibles à ses clients dans le monde entier.

« À travers sa vision "Energize Billions with Smarter Power" (Alimenter des milliards de personnes grâce à une énergie intelligente), Pylontech se consacre à l'avancement de la technologie de stockage de l'énergie et à la fourniture de solutions innovantes à ses clients dans le monde entier », a déclaré Geoffrey Song, vice-président de Pylontech. « Nous espérons travailler avec des partenaires de l'industrie pour contribuer à un avenir plus durable. »

