全球一級儲能廠商！派能科技登榜BNEF Tier 1

新聞提供者派能科技
24 10月, 2024, 14:03 CST
上海2024年10月24日 /美通社/ -- 10月23日，全球知名研究機構彭博新能源財經（BloombergNEF，簡稱「BNEF」) 公佈2024年第四季度全球一級儲能廠商榜單 Tier 1 。派能科技（股票代碼：688063）從全球眾多儲能企業中脫穎而出，憑借其卓越的綜合實力，獲評BNEF Tier 1全球一級儲能廠商。
BNEF 是全球新能源市場最具公信力的研究機構之一，其評級標準嚴格，評級結果受到行業企業、金融機構廣泛關注。此次榮登 Tier 1 榜單， 再次證明派能科技的技術、產品、品牌、可融資性等綜合實力受到全球市場的廣泛認可。值得一提的是，Tier 1 廠商的評價標準之一是企業在1MW或1MWh以上項目中提供高質量產品。此次入選Tier 1, 也論證了派能科技在更大儲能項目中的綜合實力。 今年以來，派能科技持續落地多個標誌性的低碳園區、工業企業、海島離網等儲能項目。
自2009年成立以來，派能科技始終堅持自主研發，掌握電芯、BMS、PACK、EMS、系統集成等儲能產業鏈關鍵環節技術。研發製造的產品廣泛應用於家庭儲能、工商業儲能等多種場景。截至目前，已累計交付超過百萬套儲能系統，服務全球八十多個國家和地區。在長期的技術積累和市場應用經驗過程中，派能科技不斷加深對儲能技術和市場的理解，不斷開拓創新，打造更符合客戶需求的產品和方案。與此同時，派能科技加快國際化進程，創新與海外本地合作夥伴的合作模式、建立海外子公司，為全球客戶提供更好的產品和服務體驗。
面向未來，派能科技將繼續推動儲能技術的應用和發展，作為中國儲能企業的代表之一，為全球能源轉型和社會的可持續發展貢獻力量。
SOURCE 派能科技
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