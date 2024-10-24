全球一級儲能廠商！派能科技登榜BNEF Tier 1

自2009年成立以來，派能科技始終堅持自主研發，掌握電芯、BMS、PACK、EMS、系統集成等儲能產業鏈關鍵環節技術。研發製造的產品廣泛應用於家庭儲能、工商業儲能等多種場景。截至目前，已累計交付超過百萬套儲能系統，服務全球八十多個國家和地區。在長期的技術積累和市場應用經驗過程中，派能科技不斷加深對儲能技術和市場的理解，不斷開拓創新，打造更符合客戶需求的產品和方案。與此同時，派能科技加快國際化進程，創新與海外本地合作夥伴的合作模式、建立海外子公司，為全球客戶提供更好的產品和服務體驗。

面向未來，派能科技將繼續推動儲能技術的應用和發展，作為中國儲能企業的代表之一，為全球能源轉型和社會的可持續發展貢獻力量。

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