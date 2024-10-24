Pylontech получила рейтинг BloombergNEF производителя систем хранения энергии 1-го уровня

ШАНХАЙ, 25 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Pylontech (688063:SHH) официально признана по версии BloombergNEF глобальным производителем систем хранения энергии 1-го уровня, что укрепляет ее позиции в качестве ведущего игрока в мировой отрасли хранения энергии.

Разработанный компанией BNEF, авторитетной и стратегической исследовательской организацией, список производителей систем хранения энергии 1-го уровня BloombergNEF (BNEF Energy Storage Tier 1) является очень уважаемым эталоном со строгим и тщательным процессом отбора. Этот список обеспечивает прозрачное отличие среди сотен производителей, выделяя компании, пользующиеся глобальной репутацией благодаря своему превосходству. Одним из основных критериев включения в список является поставка качественной продукции для крупномасштабных проектов.

Включение компании Pylontech в этот престижный список производителей 1-го уровня подчеркивает ее лидирующее положение на мировом рынке систем хранения энергии. С момента основания в 2009 году компания Pylontech расширила свои возможности от систем хранения энергии для жилых зданий до более масштабных проектов, став мировым лидером отрасли. На сегодняшний день компания поставила более миллиона систем хранения энергии по всему миру, поддерживая свой продолжающийся рост и влияние в отрасли.

Это достижение опирается на приверженность компании Pylontech инновациям, а также на ее обширные исследования и разработки. Обладая технологическими и производственными возможностями, которые включают элементы аккумуляторных батарей, системы управления аккумуляторами (BMS), системы управления энергией (EMS) и полную системную интеграцию, компания Pylontech развернула высококачественные и надежные энергетические решения для различных сценариев применения, от бытовых до коммерческих и промышленных, а также для проектов масштаба коммунальных сетей. Эти области знаний позволили компании Pylontech приобрести глубокое понимание технологий хранения энергии и рынка, что позволило ей приносить более высокую выгоду как своим клиентам, так и энергетической отрасли в широком смысле.

За последние два года компания Pylontech расширила свое глобальное присутствие. Благодаря стратегическому партнерству и организации прямых операций на рынках таких стран, как Нидерланды, Германия, Италия и США, компания расширила свои возможности по предоставлению эффективных и доступных услуг своим клиентам по всему миру.

«Опираясь на нашу перспективу "обеспечения энергией миллиардов людей с помощью интеллектуальных энергетических решений", компания Pylontech сохраняет приверженность продвижению технологий хранения энергии и предоставлению инновационных решений клиентам по всему миру, — сказал Джеффри Сонг (Geoffrey Song), вице-президент Pylontech. — Мы надеемся на работу с отраслевыми партнерами, чтобы внести свой вклад в более устойчивое будущее».

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