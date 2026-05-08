الاعتراف بشركة Pylontech كمصنّع لتخزين الطاقة ضمن قائمة "الدرجة الأولى" الصادرة عن BloombergNEF

شنغهاي ، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- تم الاعتراف بشركة "بايلونتك" (Pylontech) (المدرجة في بورصة شنغهاي بالرمز: 688063.SH)، وهي مزود رائد عالمي لأنظمة تخزين الطاقة ، كمصنّع لتخزين الطاقة ضمن قائمة "الدرجة الأولى" الصادرة عن "بلومبرغ إن إي إف" (BloombergNEF) (بي إن إي إف) للربع الثاني من عام 2026 ، مما يؤكد على قابلية الشركة للاستثمار ، وقدرات تنفيذ المشاريع المثبتة ، والموقف الراسخ في سوق تخزين الطاقة العالمية.

image1 Pylontech’s 200MW/400MWh energy storage project in Ningxia, China Pylontech’s 120MW/240MWh energy storage project in Jiangsu, China

تعتبر قائمة "الدرجة الأولى" الصادرة عن "بي إني إي إف" أحد أكثر معايير التقييم صرامةً في الصناعة بالنسبة لشركات تخزين الطاقة. يأخذ التقييم بعين الاعتبار عوامل تشمل القدرات التكنولوجية، وموثوقية المنتجات، وسجل إنجاز المشروعات على نطاق واسع، والمصداقية المالية. يعكس إدراج "بايلونتك" في قائمة "الدرجة الأولى" محفظة مشاريعها العالمية المتنامية والتزامها الطويل الأمد بتقديم حلول موثوقة لتخزين الطاقة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات والأسواق. تشمل المشاريع الأخيرة على نطاق المرافق التي قدمتها "بايلونتك" (مشروع تخزين الطاقة بمدينة "ينشوان" في منطقة "نينغشيا") بقدرة 200 ميغاواط - 400 ميغاواط/ساعة و(محطة كهرباء تخزين الطاقة التابعة لشركة "تشانغ سو هواديان" (Jiangsu Huadian) بمدينة "إيجانغ") بقدرة 120 ميغاواط - 240 ميغاواط/ساعة في الصين.

وقال متحدث باسم "بايلونتك": "يعكس اعتراف قائمة "الدرجة الأولى" الصادرة عن "بلومبرغ إن إي إف" ثقة السوق في تكنولوجيا "بايلونتك"، وجودة منتجاتها، وموثوقيتها على المدى الطويل". "يعزز هذا الاعتراف موقف "بايلونتك" كشريك موثوق لمشاريع تخزين الطاقة على نطاق المرافق والاستخدامات التجارية في جميع أنحاء العالم".

مع أكثر من عقد من الخبرة في ابتكار تخزين الطاقة ، أنشأت "بايلونتك" منصة متكاملة رأسيًا تمتد عبر خلايا البطاريات، والوحدات، و"أنظمة إدارة البطاريات"، وتكامل الأنظمة. تواصل الشركة توسيع حضورها العالمي مع دعم الانتقال نحو مستقبل طاقة أنظف، وأكثر مرونة، وأكثر استدامة.

نبذة عن Pylontech

تعد "بايلونتك" (المدرجة في بورصة شنغهاي بالرمز: 688063.SH)، التي تأسست في عام 2009، مزودًا مخصصًا لأنظمة تخزين الطاقة، وطُرِحت بشكل عام في سوق "STAR Market" في عام 2020 ، لتصبح أول شركة مدرجة في الصين تركز على تخزين الطاقة كعمل أساسي لها. مع خبرة واسعة في الكيمياء الكهربائية، وإلكترونيات الطاقة، وتكامل الأنظمة، قدمت "بايلونتك" منتجات وحلول موثوقة لتخزين الطاقة للسوق العالمية ، ما جعلها ترسخ مكانتها كلاعب رائد في هذه الصناعة. تُستخدم منتجاتها على نطاق واسع في سيناريوهات مختلفة ، بما في ذلك الحلول الخاصة بالاستخدامات السكنية، والاستخدامات التجارية والصناعية، والتخزين المتصل بالشبكات، وتخزين الطاقة لمركز البيانات ومحطات قواعد الاتصالات ، والمركبات الكهربائية الخفيفة ، وتبادل البطاريات، وغيرها. موقع الويب: https://en.pylontech.com.cn/؟lan=en

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2974638/image1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2974643/image2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2974645/image3.jpg