شركة Sceye تقيم شراكة مع ناسا وهيئة المسح الجيولوجي للولايات المتحدة (USGS) لمعالجة تغير المناخ من خلال طبقة الستراتوسفير في المجال الجوي

التعاونات الاستراتيجية على ارتفاعات تزيد عن 60,000 قدم تفتح آفاقًا جديدة لإدارة حركة المرور والمناخ، ورصد الأرض والتصوير، واكتشاف الميثان، والعواصف، والحرائق البرية، وأكثر من ذلك.

Sceye launch October 2024 (PRNewsfoto/Sceye)

مدينة روزويل، ولاية نيو مكسيكو, 31 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Sceye، شركة طيران أمريكية رائدة متخصصة في أنظمة المنصات الجوية عالية الارتفاع (HAPS)،عن اتفاقية تعاون في مجال البحث والتطوير مع هيئة المسح الجيولوجي للولايات المتحدة (USGS) واتفاقية قانون الفضاء مع ناسا. الهدف من هذه الاتفاقيات هو تعزيز تصوير المناخ والبيئة، ومراقبتهما، وجمع البيانات من طبقة الستراتوسفير. تعتمد هذه الشراكة على برنامج طيران Sceye الناجح لعام 2024، والذي انتهى بإطلاق إنجاز بارز في 24 أكتوبر 2024، ما يدل على استعداد المنصة للتسويق والمهام طويلة الأمد في عام 2025.

يضع هذا التعاون تقنية المنصات الجوية عالية الارتفاع (HAPS) من Sceye كشريك أساسي في تقديم رصد دقيق للأرض ورفع الحمولات متعددة المهام. باستخدام التصوير الطيفي المتقدم، ستساعد Sceye كلًا من ناسا وهيئة المسح الجيولوجي للولايات المتحدة (USGS) في اكتشاف "المصادر الفائقة لانبعاث الميثان"، ومراقبة نشاط الحرائق البرية، والعواصف، والزلازل، وغيرها من الأحداث الجوية القاسية. سيساعد هذا التعاون في تتبع البيانات والمقاييس البيئية الأساسية في الوقت الحقيقي، كما يضع Sceye في موقف يمكنها من دعم ناسا وهيئة المسح الجيولوجي للولايات المتحدة (USGS) في توسيع نطاق جمع بيانات المناخ وتعزيز نماذج التنبؤ.

قال Mikkel Vestergaard Frandsen، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Sceye: "شراكتنا مع ناسا وهيئة المسح الجيولوجي للولايات المتحدة (USGS) مبنية على قدرة المنصات الجوية عالية الارتفاع (HAPS) على البقاء فوق منطقة معينة لفترات طويلة من الزمن. وعلى عكس الأقمار الصناعية، يمكن للمنصات الجوية عالية الارتفاع القيام بذلك على ارتفاعات أقل من الخاصة بالمدارات، ما يوفر نقطة رؤية مميزة لمواجهة تغير المناخ والاستعداد بشكل أفضل للأحداث الجوية القاسية. " "نحن نفتح طبقة الستراتوسفير من المجال الجوي لتكون أفقًا جديدًا لتحقيق تقدم علمي مهم سيساعد المجتمعات في جميع أنحاء العالم."

مع تسارع تغير المناخ وارتفاع انبعاثات الميثان عن المستويات القياسية، فإن تقنية المنصات الجوية عالية الارتفاع (HAPS) من Sceye تقدم حلًا للكشف الدقيق عن الانبعاثات حتى آخر ذرة. كما تتعاون Sceye مع وكالة حماية البيئة (EPA) وإدارة البيئة في نيو مكسيكو في برنامج لمدة خمس سنوات للكشف عن انبعاثات الميثان في جميع أنحاء الولاية. إن آخر رحلة لـ Sceye من العام تظهر الاستعداد التشغيلي للمنصة من خلال التقاط البيانات الأساسية من خلال كاميرات الأشعة تحت الحمراء على متن المنصة.

تعمل المنصات الجوية عالية الارتفاع (HAPS) من Sceye بالطاقة الشمسية التي تلتقطها خلال ضوء النهار وتخزنها في البطاريات للعمل طوال الليل. تتيح المنصة الطيران المستمر على ارتفاع 60,000 قدم، وفقط القليل من التقنيات يمكن أن تعمل بشكل فعال على هذا الارتفاع.

وقال Jonathan Stock، مدير مركز الابتكار الوطني التابع لهيئة المسح الجيولوجي للولايات المتحدة (USGS): "المنصات الجوية عالية الارتفاع (HAPS) هي اكتشاف لا مثيل له للمجتمع العلمي لأنها يمكن أن تتابع الأحداث، وتأخذ بيانات عالية الدقة بشكل مستمر في الوقت الفعلي، وتعطي فهمًا أكثر دقة لما قد يحدث قبل وأثناء وبعد الحدث".

أكمل الإطلاق النهائي لبرنامج طيران Sceye لعام 2024 عامًا ناجحًا من الرحلات والخصائص الكاملة للمركبة، بما في ذلك تحقيق الإنجازات الهامة مثل الانتقال المنظم، والطيران اليومي الكامل، والقدرة على البقاء فوق منطقة معينة لفترات طويلة.

مع التركيز على الترويج التجاري والقدرة على التحمل في عام 2025، ستنتقل Sceye إلى اختبار قدرة المنصة على تنفيذ "رحلات موسمية" طويلة الأمد. ستتيح هذه المهامُ المراقبةَ المستمرة خلال الفترات الحرجة مثل موسم الحرائق، مما يدعم جهود الاستجابة السريعة من خلال توفير بيانات شبه حقيقية حول التهديدات المتطورة.

بعد نجاح جولة التمويل C التي رفعت قيمة الشركة قبل التمويل إلى 525 مليون دولار، تواصل Sceye مهمتها في إنشاء حلول تغير العالم.

حول Sceye

تأسست Sceye في عام 2014، وهي شركة تعمل في مجال الطيران مخصصة لتطوير تكنولوجيا الستراتوسفير لربط الناس ببعضهم وحماية الكوكب. تقود Sceye صناعة أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، مع التركيز على الاتصال العالمي، ومراقبة المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية، ومنع الكوارث.

للتواصل الإعلامي:

Jasmine Wallsmith

[email protected]

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