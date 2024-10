Sceye spolupracuje s NASA a USGS na riešení klimatických zmien zo stratosféry

Strategická spolupráca vo výške nad 60 000 stôp otvára nový potenciál pre riadenie dopravy a klímy, pozorovanie a zobrazovanie Zeme, detekciu metánu, búrky a lesných požiarov a mnohé ďalšie

ROSWELL, N.M., 31. október 2024 /PRNewswire/ -- Sceye, popredná americká letecká spoločnosť so špecializáciou na systémy platforiem vo vysokých výškach (HAPS), oznámila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja s United States Geological Survey (USGS) a dohody o vesmírnom zákone s NASA. Dohody sú zamerané na zlepšenie klimatického a environmentálneho zobrazovania, monitorovanie a zber údajov zo stratosféry. Toto partnerstvo stavia na úspešnom letovom programe spoločnosti Sceye v roku 2024, ktorý bol ukončený prelomovým štartom 24. októbra 2024, čo demonštruje pripravenosť platformy na komercializáciu a dlhodobé misie v roku 2025.

Sceye launch October 2024

Vďaka tejto spolupráci sa technológia HAPS od spoločnosti Sceye dostáva do pozície kritického partnera pri poskytovaní presného pozorovania Zeme a zdvíhania užitočného zaťaženia na viaceré misie. Pomocou pokročilého hyperspektrálneho zobrazovania pomôže Sceye NASA a USGS odhaliť „super emitentov" metánu, monitorovať aktivitu lesných požiarov, búrky, zemetrasenia a iné extrémne poveternostné javy. Partnerstvo pomôže sledovať základné environmentálne údaje a metriky v reálnom čase a tiež umožní spoločnosti Sceye podporiť NASA a USGS pri rozširovaní rozsahu zberu klimatických údajov a pri posilňovaní predpovedných modelov.

„Naše partnerstvo s NASA a USGS je založené na potenciáli HAPS zostávať nad operačnou oblasťou po dlhú dobu. Na rozdiel od satelitov to HAPS dokáže nižšie ako nad obežnou dráhou, čím ponúka jedinečné hľadisko pre riešenie klimatických zmien a lepšiu prípravu na extrémne poveternostné javy," povedal Mikkel Vestergaard Frandsen, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Sceye. „Odomykáme stratosféru ako ďalšiu hranicu, aby sme dosiahli dôležitý vedecký pokrok, ktorý pomôže komunitám na celom svete."

So zrýchľovaním klimatických zmien a emisiami metánu na rekordných úrovniach ponúka technológia HAPS od spoločnosti Sceye riešenie na presnú detekciu emisií až na konkrétny pixel. Sceye tiež spolupracuje s Environmental Protection Agency (EPA) a New Mexico Environmental Department na päťročnom programe zisťovania emisií metánu v celom štáte. Posledný tohtoročný let Sceye demonštruje prevádzkovú pripravenosť platformy zachytením základných údajov prostredníctvom palubných infračervených kamier.

Systém HAPS od Sceye poháňa solárna energia zachytená počas denného svetla a uložená v batériách, aby fungoval po celú noc. To umožňuje nepretržitý let nad 60 000 stôp, kde môže efektívne fungovať len málo technológií.

„HAPS je pre vedeckú komunitu revolučným krokom, pretože sa dokáže vznášať nad javmi, nepretržite získavať údaje vo vysokom rozlíšení v reálnom čase a poskytnúť presnejšie pochopenie toho, čo sa môže stať pred, počas a po odznení javu," povedal Jonathan Stock, riaditeľ Národného inovačného centra USGS.

Záverečný štart letového programu Sceye na rok 2024 zavŕšilo úspešný letový rok a úplnú charakteristiku lietajúceho zariadenia, vrátane dosiahnutia dôležitých míľnikov riadeného premiestňovania, plného denného letu a schopnosti zostať nad oblasťou prevádzky po dlhú dobu.

So zameraním na komercializáciu a výdrž v roku 2025 prejde Sceye na testovanie kapacity platformy na udržanie dlhodobých „sezónnych letov". Tieto misie umožnia nepretržité monitorovanie počas kritických období, ako je sezóna lesných požiarov, a podporia úsilie o rýchlu reakciu pomocou údajov o vyvíjajúcich sa hrozbách takmer v reálnom čase.

Po úspešnom kole Série C, ktoré zvýšilo predbežnú hodnotu spoločnosti na 525 miliónov USD, Sceye napreduje vo svojom poslaní vytvárať riešenia, ktoré menia svet.

