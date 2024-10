Sceye s'associe à la NASA et à l'USGS pour lutter contre le changement climatique depuis la stratosphère

Des collaborations stratégiques au-dessus de 18 000 mètres (60 000 pieds) ouvrent de nouvelles perspectives pour la gestion du trafic et du climat, l'observation de la terre et l'imagerie, la détection du méthane, des tempêtes et des incendies de forêt, etc.

ROSWELL, Nouveau-Mexique, 31 octobre 2024 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Sceye, une société aérospatiale américaine de premier plan, spécialisée dans les systèmes de plateforme à haute altitude (HAPS), a annoncé un accord de coopération en matière de recherche et de développement avec United States Geological Survey (USGS) et un accord au titre de la Loi sur l'espace avec NASA. L'objectif de ces accords est d'améliorer l'imagerie, la surveillance et la collecte de données climatiques et environnementales à partir de la stratosphère. Ce partenariat s'appuie sur la réussite du programme de vol pour 2024 de Sceye, qui s'est conclu par un lancement important le 24 octobre 2024, démontrant que la plateforme est prête pour la commercialisation et les missions de longue durée en 2025.

Sceye launch October 2024

Cette collaboration fait de la technologie HAPS de Sceye un partenaire essentiel pour l'observation précise de la terre et le levage de charges utiles multi-missions. Grâce à l'imagerie hyperspectrale avancée, Sceye aidera la NASA et l'USGS à détecter les « super émetteurs » de méthane, à surveiller les incendies de forêt, les tempêtes, les tremblements de terre et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Ce partenariat permettra de suivre en temps réel des données et des mesures environnementales essentielles. Il permettra également à Sceye d'aider la NASA et l'USGS à élargir l'éventail des données climatiques collectées et à renforcer les modèles de prévision.

« Notre partenariat avec la NASA et l'USGS repose sur le potentiel de HAPS à rester au-dessus d'une zone d'opération pendant de longues périodes. Contrairement aux satellites, HAPS peut le faire en dessous de l'altitude orbitale, offrant ainsi un point d'observation unique pour aborder le changement climatique et mieux se préparer aux événements météorologiques extrêmes », a déclaré Mikkel Vestergaard Frandsen, PDG et fondateur de Sceye. « Nous faisons de la stratosphère la prochaine frontière pour réaliser d'importantes avancées scientifiques qui aideront les communautés du monde entier. »

Alors que le changement climatique s'accélère et que les émissions de méthane atteignent des niveaux record, la technologie HAPS de Sceye offre une solution pour détecter précisément les émissions, jusqu'au dernier pixel. Sceye collabore également avec l'Agence de protection de l'environnement (EPA) et le Département de l'environnement du Nouveau-Mexique dans le cadre d'un programme quinquennal visant à détecter les émissions de méthane dans l'ensemble de l'État. Le dernier vol de l'année de Sceye démontre l'état de préparation opérationnelle de la plateforme, en capturant des données essentielles grâce aux caméras infrarouges embarquées.

Les HAPS de Sceye sont alimentés par l'énergie solaire captée pendant la journée et stockée dans des batteries pour fonctionner pendant la nuit. Cela permet un vol continu au-dessus de 18 000 m (60 000 pieds), où peu de technologies peuvent fonctionner efficacement.

« Les HAPS changent la donne pour la communauté scientifique car ils peuvent s'attarder sur les événements, prendre des données à haute résolution en continu et en temps réel et permettre une compréhension plus précise de ce qui peut se passer avant, pendant et après un événement », a déclaré Jonathan Stock, directeur du Centre national d'innovation de l'USGS.

Par le dernier lancement du programme de vol pour 2024, Sceye a clôturé une année de vol réussie et a réalisé la caractérisation complète du véhicule, y compris l'atteinte des étapes importantes de la relocalisation contrôlée, du vol diurne complet et de la capacité à rester au-dessus d'une zone d'opération pendant de longues périodes de temps.

En se concentrant sur la commercialisation et l'endurance en 2025, Sceye passera à l'essai de la capacité de la plateforme à soutenir des « vols saisonniers » de longue durée. Ces missions permettront une surveillance continue pendant les périodes critiques, telles que la saison des feux de forêt, soutenant ainsi les efforts de réponse rapide grâce à des données en temps quasi-réel sur l'évolution des menaces.

À la suite d'une levée de fonds Série C réussie, qui a porté l'évaluation pré-financement de l'entreprise à 525 millions de dollars, Sceye poursuit sa mission de créer des solutions qui changent le monde.

