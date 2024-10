Sceye współpracuje z NASA i USGS w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym z poziomu stratosfery

Strategiczna współpraca na wysokości powyżej 60 tysięcy stóp uwolni nowy potencjał w zakresie m.in. zarządzania ruchem i klimatem, obserwacji i obrazowania Ziemi oraz wykrywania obecności metanu, burz i pożarów.

ROSWELL, Nowy Meksyk, 31 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Sceye, wiodąca amerykańska firma lotnicza specjalizująca się w systemach platform wysokościowych (HAPS), poinformowała o zawarciu umowy o współpracy w zakresie badań i rozwoju z amerykańską agencją naukowo-badawczą United States Geological Survey (USGS) oraz umowy Space Act z NASA. Celem zawartych umów jest poprawa jakości obrazowania klimatu i środowiska, monitorowania oraz modelu gromadzenia danych ze stratosfery. Ustanowione partnerstwo opiera się na programie lotów wdrożonym z powodzeniem przez Sceye w 2024 roku, którego uruchomienie w dniu 24 października 2024 roku stanowiło kamień milowy, dowodząc gotowości platformy do komercjalizacji i realizacji misji długoterminowych w przyszłym roku.

Współpraca ta pozycjonuje technologię HAPS firmy Sceye jako kluczowego partnera w dostarczaniu precyzyjnych obserwacji Ziemi i podnoszeniu ładunków wielozadaniowych. Wykorzystując zaawansowane obrazowanie hiperspektralne, Sceye wesprze NASA i USGS w procesach wykrywania „superemiterów" metanu oraz monitorowania aktywności pożarów, burz, trzęsień ziemi i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Partnerstwo ułatwi śledzenie istotnych danych i wskaźników środowiskowych w czasie rzeczywistym, a także umożliwi Sceye wspieranie NASA i USGS w rozszerzaniu zakresu gromadzenia danych klimatycznych i wzmacnianiu modeli prognozowania.

„Nasze partnerstwo z NASA i USGS opiera się na potencjale HAPS w zakresie utrzymywania się nad obszarem działania przez długi czas. W przeciwieństwie do satelitów, HAPS może to robić poniżej wysokości orbitalnej, oferując tym samym unikalny punkt widzenia, co pozwoli reagować na zmiany klimatyczne i lepiej przygotować się na ekstremalne zjawiska pogodowe - powiedział Mikkel Vestergaard Frandsen, dyrektor generalny i założyciel Sceye. - Sprawimy, że dostęp do stratosfery będzie kolejnym etapem w realizacji istotnych postępów naukowych, które pomogą społecznościom na całym świecie".

W kontekście przyspieszonych zmian klimatycznych i rekordowego poziomu emisji metanu, technologia HAPS firmy Sceye oferuje rozwiązanie umożliwiające precyzyjne wykrywanie emisji z dokładnością do jednego piksela. Sceye pracuje również wspólnie z Agencją Ochrony Środowiska (ang. Environmental Protection Agency - EPA) i Departamentem Środowiska Nowego Meksyku nad pięcioletnim programem w obszarze wykrywania emisji metanu w całym stanie. Ostatni lot zrealizowany przez Sceye w tym roku demonstruje gotowość operacyjną platformy poprzez przechwytywanie istotnych danych za pomocą pokładowych kamer na podczerwień.

Platformy HAPS firmy Sceye są zasilane energią słoneczną gromadzoną w ciągu dnia i przechowywaną w akumulatorach, aby umożliwić działanie przez całą noc. Pozwala to realizować ciągłe loty na wysokości powyżej 60 tysięcy stóp, na której niewiele technologii jest w stanie skutecznie działać.

„Platformy HAPS zmieniają zasady gry dla społeczności naukowej, posiadając zdolność długotrwałego utrzymywania się nad obszarem zdarzeń, pobierania danych w wysokiej rozdzielczości w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym oraz pełniejszego zrozumienia tego, co może nastąpić przed, w trakcie i po danym zdarzeniu" - powiedział Jonathan Stock, dyrektor Narodowego Centrum Innowacji USGS.

Ostateczne uruchomienie programu lotów Sceye w 2024 roku stanowiło zwieńczenie pomyślnego roku lotów i charakterystyki pojazdu. W ostatnich miesiącach osiągnięto szereg kamieni milowych, takich jak kontrolowana relokacja, pełny lot dzienny i zdolność do pozostawania nad obszarem działania przez długi czas.

Koncentrując się na komercjalizacji i wytrzymałości w 2025 roku, Sceye przystąpi do testowania zdolności platformy w zakresie utrzymywania długotrwałych „lotów sezonowych". Misje te umożliwią ciągłe monitorowanie w kluczowych okresach, takich jak sezon pożarów, ułatwiając szybkie reagowanie dzięki dostarczaniu danych na temat ewoluujących zagrożeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Po zakończonej sukcesem rundzie Serii C, która podniosła wartość firmy do 525 milionów dolarów, Sceye kontynuuje realizację misji, którą jest tworzenie rozwiązań zmieniających świat.

Sceye

Sceye jest spółką z sektora kosmicznego, która powstała w 2014 r. Jej działalność skupia się na rozwoju technologii stratosferycznej, która ma łączyć ludzi i chronić planetę. Spółka jest liderem w branży platform wysokościowych (HAPS), a jej cele obejmują: zapewnianie uniwersalnej, ogólnodostępnej łączności, ulepszanie jakości monitorowania zmian klimatycznych, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz zapobieganie klęskom żywiołowym.

