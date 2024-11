Sceye samarbejder med NASA og USGS om at håndtere klimaændringer fra stratosfæren

Strategiske samarbejder i 18.000 meters højde åbner op for nye muligheder for trafik- og klimastyring, jordobservation og -billeddannelse, metan, storm- og skovbranddetektion og meget mere

ROSWELL, N.M., 31. oktober 2024 /PRNewswire/ -- Sceyeen førende amerikansk rumfartsvirksomhed med speciale i High-Altitude Platform Systems (HAPS), annoncerede en samarbejdsaftale om forskning og udvikling med United States Geological Survey (USGS) og en Space Act-aftale med NASA. Formålet med disse aftaler er at forbedre klima- og miljøbilleddannelse, -overvågning og -dataindsamling fra stratosfæren. Dette partnerskab bygger på Sceye's vellykkede flyvningsprogram fra 2024, der afsluttedes med en milepæl som lancering den 24. oktober 2024, hvilket demonstrerer platformens beredskab til kommercialisering og langvarige missioner i 2025.

Dette samarbejde placerer Sceyes HAPS-teknologi som en kritisk partner til at levere præcis jordobservation og løfte nyttelaster til flere missioner. Ved hjælp af avanceret hyperspektral billeddannelse vil Sceye hjælpe NASA og USGS med at opdage "superudledere" af metan, overvåge brandaktivitet, storme, jordskælv og andre ekstreme vejrforhold. Partnerskabet vil hjælpe med at spore vigtige miljødata og -målinger i realtid og vil også positionere Sceye til at støtte NASA og USGS i at udvide mængden af klimadataindsamling og styrke prognosemodeller.

"Vores partnerskab med NASA og USGS bygger på HAPS' potentiale til at forblive over et driftsområde i lange perioder. I modsætning til satellitter kan HAPS gøre det under banehøjde og giver dermed et unikt udsigtspunkt til at håndtere klimaændringer og bedre forberede sig på ekstreme vejrforhold, "sagde Mikkel Vestergaard Frandsen, administrerende direktør og grundlægger af Sceye. "Vi åbner stratosfæren som den næste grænse for at gøre vigtige videnskabelige fremskridt, der vil hjælpe samfund over hele verden".

Med de accelererende klimaforandringer og metanemissioner på rekordniveauer, tilbyder Sceyes HAPS-teknologi en løsning til præcist at opdage emissioner helt ned til den nærmeste pixel. Sceye samarbejder også med Environmental Protection Agency (EPA) og New Mexico Environmental Department på et femårigt program til påvisning af metanemissioner i hele staten. Sceyes sidste flyvning i år demonstrerer platformens operationelle beredskab ved at indfange vigtige data gennem infrarøde kameraer om bord.

Sceye's HAPS drives af solenergi, der opfanges i dagslys og opbevares i batterier for at fungere hele natten. Dette muliggør kontinuerlig flyvning over 18.000 meters højde, hvor kun få teknologier kan fungere effektivt.

"HAPS er en gamechanger for det videnskabelige samfund, fordi de kan blive hængende over begivenheder, indfange vedvarende højopløsningsdata i realtid og give en mere præcis forståelse af, hvad der kan ske før, under og efter en begivenhed", sagde Jonathan Stock, direktør for USGS National Innovation Center.

Den endelige lancering af Sceyes 2024-flyvningsprogram afsluttede et vellykket års flyvning og den fulde karakterisering af køretøjet, herunder opnåelse af de vigtige milepæle for kontrolleret flytning, en fuld dags flyvning og evnen til at blive over et driftsområde i lange perioder.

Med fokus på kommercialisering og udholdenhed i 2025 vil Sceye gå over til at teste platformens kapacitet til at opretholde langvarige "sæsonflyvninger". Disse missioner vil muliggøre kontinuerlig overvågning i kritiske perioder som skovbrandssæsonen og støtte hurtige responsindsatser med data i nær realtid om trusler under udvikling.

Efter en vellykket C-serie runde, der hævede virksomhedens pre-money vurdering til 525 mio. USD, vil Sceye fremme deres mission om at skabe verdensomspændende løsninger.

Sceye blev grundlagt i 2014 og er et rumfartsfirma dedikeret til at fremme stratosfærisk teknologi for at forbinde mennesker og beskytte planeten. Sceye er fører i branchen for High-Altitude Platform Systems (HAPS), der fokuserer på universale forbindelser, klimaovervågning, naturressourceforvaltning og katastrofeforebyggelse.

