Spiro erweitert seine globale kreative Präsenz durch die strategische Übernahme von 2Heads

Diese Integration vereint kreative Innovation, Fachwissen und globale Reichweite, um Erfahrungslösungen der nächsten Generation für Marken weltweit bereitzustellen.

LAS VEGAS und LONDON, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Spiro®, die globale Erlebnisagentur innerhalb von GES, hat heute die Übernahme von 2Heads bekannt gegeben, einer in London ansässigen Kreativagentur, die für innovative Markenerlebnisse in Nordamerika und Europa bekannt ist.

Diese Übernahme stärkt die globale Präsenz von Spiro und erweitert seine kreativen Möglichkeiten auf dem britischen und europäischen Markt. Gemeinsam werden Spiro und 2Heads verbesserte Erlebnislösungen für Kunden bereitstellen, mit einem gemeinsamen Engagement für Innovation, herausragendes Design und wirkungsvolles Storytelling.

Derek Linde, CEO von GES, erklärte: „Die Übernahme von 2Heads spiegelt unser anhaltendes Engagement wider, unsere globalen Kompetenzen im Bereich Erlebnisgestaltung durch Spiro weiter auszubauen. Durch die Kombination der kreativen Exzellenz von 2Heads mit der strategischen Kreativität, Reichweite und Lieferinfrastruktur von Spiro schaffen wir ein umfassenderes und vernetzteres Ökosystem, das das Wachstum unserer Kunden beschleunigt und unsere Führungsposition im Bereich der Erlebniswelt stärkt."

2Heads wurde in London gegründet und verfügt über Niederlassungen in Los Angeles und Montreal. Das Unternehmen hat ein vielfältiges Portfolio in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Technologie, Finanzdienstleistungen und Verbrauchermarken aufgebaut. Die Agentur ist bekannt für immersive Eventerlebnisse, designorientiertes Storytelling und strategische Markenaktivierungen.

„2Heads teilt unsere Überzeugung, dass Kreativität und Innovation das Potenzial besitzen, Marken und Menschen miteinander zu verbinden", erklärte Jeff Stelmach, Global President von Spiro. Gemeinsam werden wir auf dieser gemeinsamen Vision aufbauen, indem wir neue Wege erkunden, um wirkungsvolle, strategische kreative Erlebnisse zu schaffen und gleichzeitig die Kontinuität für die Kunden und Teams zu gewährleisten, die beide Agenturen so außergewöhnlich machen. Diese Kombination erweitert unsere globale Präsenz und ermöglicht den Kunden von 2Heads den Zugang zu Spiros weltweiter Reichweite, sodass wir ihnen außergewöhnliche Erlebnisse bieten können, unabhängig davon, wo sich ihr Publikum befindet."

„Seit mehr als vier Jahrzehnten setzt sich 2Heads für die Kraft der Kreativität und Innovation ein, um das Markenerlebnis zu verbessern und die Art und Weise zu verändern, wie bekannte Marken mit Menschen in Kontakt treten", erklärte Paul Godwin, Managing Director von 2Heads. „Der Beitritt zu Spiro ermöglicht es uns, diese Vision auf globaler Ebene zu erweitern und unseren Kunden neue Möglichkeiten zu eröffnen, während wir gleichzeitig dem Handwerk, der Kultur und der Partnerschaft treu bleiben, die uns auszeichnen."

Mit dieser Akquisition baut Spiro seine globale Präsenz weiter aus und integriert kreative Exzellenz, digitale Innovation und strategische Erkenntnisse, um Kunden weltweit transformative Markenerlebnisse zu bieten. Spiro fungiert als globale Erlebnisagentur innerhalb von GES, einem weltweit führenden Anbieter von Erlebnismarketing- und Messedienstleistungen für Markenvermarkter und Veranstaltungsorganisatoren.

Informationen zu Spiro

Spiro (sp-eye-roh) ist eine strategisch geführte, kreativ orientierte globale Erlebnisagentur, die Maßstäbe dafür setzt, wie Marken Verbindungen aufbauen und wachsen können. Durch die Beschleunigung der Markengravitation, also der datengestützten, emotionalen und verhaltensbezogenen Anziehungskraft zwischen Marken und ihrem Publikum, macht Spiro Marken zu einem Erlebnis. Spiro ist weltweit vernetzt und genießt das Vertrauen einiger der einflussreichsten Marken der Welt. Das Unternehmen schafft eine Anziehungskraft, die Kunden immer wieder zurückkommen lässt. Spiro ist Teil von GES, einem weltweit führenden Anbieter von Erlebnismarketing-Dienstleistungen und Ausstellungen für Markenvermarkter und Veranstaltungsorganisatoren.

www.spiro.com | www.ges.com

Informationen zu 2Heads

2Heads ist eine preisgekrönte Erlebnisagentur, die Menschen und Marken durch unvergessliche Momente miteinander verbindet. Ihre immersiven, spannenden und überzeugenden Markenaktivierungen basieren auf menschlichen Erkenntnissen, werden durch Kreativität angeregt, durch Innovation vorangetrieben und sind ergebnisorientiert. Von Gala-Launches bis hin zu bahnbrechenden Technologieaktivierungen, von intelligentem Design bis hin zu innovativen Inhalten – das Team von 2Heads, bestehend aus Strategen, Kreativen, Entwicklern, Erfindern, Logistikern, Produzenten und Technologen, arbeitet zusammen, um den weltweit führenden Marken dabei zu unterstützen, ihre Kunden effektiver anzusprechen.

www.2heads.com

