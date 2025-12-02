Spiro élargit son empreinte créative mondiale grâce à l'acquisition stratégique de 2Heads

Cette intégration allie innovation créative, expertise et échelle mondiale pour offrir des solutions expérientielles de nouvelle génération aux marques du monde entier

LAS VEGAS et LONDRES, 2 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Spiro®, l'agence expérientielle mondiale de GES, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 2Heads, une agence créative basée à Londres, réputée pour son offre d'expériences de marque innovantes à des entreprises basées en Amérique du Nord et en Europe.

Cette acquisition renforce l'empreinte mondiale de Spiro et étend ses capacités créatives sur les marchés britannique et européen. Ensemble, Spiro et 2Heads proposeront des solutions expérientielles améliorées à leurs clients, avec un engagement commun en faveur de l'innovation, de l'excellence du design et d'une narration percutante.

Derek Linde, PDG de GES, a déclaré : « L'acquisition de 2Heads reflète notre engagement continu à développer nos capacités expérientielles globales par le biais de Spiro. En combinant l'excellence créative de 2Heads avec la créativité stratégique, la portée et l'infrastructure de livraison de Spiro, nous créons un écosystème plus complet et plus connecté, qui accélère la croissance de nos clients et renforce notre leadership dans le domaine expérientiel. »

Fondée à Londres, avec des bureaux à Los Angeles et à Montréal, 2Heads s'est constitué un portefeuille diversifié dans les domaines de l'aérospatiale, de la technologie, des services financiers et des marques grand public. L'agence est reconnue pour ses expériences événementielles immersives, sa narration axée sur le design et ses activations stratégiques de marque.

« 2Heads partage notre conviction que la créativité et l'innovation ont le pouvoir de relier les marques et les personnes », a déclaré Jeff Stelmach, président mondial de Spiro. « Ensemble, nous allons nous appuyer sur cette vision commune en explorant de nouvelles façons de proposer des expériences créatives stratégiques et percutantes, tout en assurant la continuité pour les clients et les équipes qui rendent les deux agences exceptionnelles. Ce rapprochement va renforcer notre présence internationale et permettre aux clients de 2Heads d'accéder à l'échelle mondiale de Spiro, et donc d'offrir des expériences extraordinaires à leur public, là où il se trouve. »

« Depuis plus de quarante ans, 2Heads défend le pouvoir de la créativité et de l'innovation pour améliorer l'expérience des marques et transformer la manière dont les grandes marques communiquent avec les personnes », a confié pour sa part Paul Godwin, directeur général de 2Heads. « Rejoindre Spiro nous permet d'amplifier cette vision à l'échelle mondiale, en élargissant les possibilités offertes à nos clients, tout en restant fidèles à l'esprit d'artisanat, de culture et de partenariat qui nous définit. »

Avec cette acquisition, Spiro poursuit son expansion à l'échelle mondiale en intégrant l'excellence créative, l'innovation numérique et la perspicacité stratégique afin de proposer à ses clients répartis dans le monde entier des expériences de marque transformatrices. Spiro est l'agence expérientielle mondiale de GES, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de marketing expérientiel et d'exposition pour les experts en marketing de marque et les organisateurs d'événements.

À propos de Spiro

Spiro (spaï-roh) est une agence expérientielle mondiale, stratégique et créative, qui établit une référence en matière de connexion et de développement des marques. En accélérant la gravité de la marque (Brand Gravity), l'attraction émotionnelle et comportementale entre les marques et leur public, Spiro rend les marques expérientielles. Connectée à l'échelle mondiale et bénéficiant de la confiance de certaines des marques les plus influentes du monde, Spiro crée l'effet d'attraction qui incite les clients à revenir. Spiro fait partie de GES, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de marketing expérientiel et d'exposition pour les experts en marketing de marque et les organisateurs d'événements.

www.spiro.com | www.ges.com

À propos de 2Heads

2Heads est une agence expérientielle primée qui relie les gens et les marques à travers des moments inoubliables. Leurs activations de marque immersives, passionnantes et convaincantes sont guidées par la compréhension humaine, stimulées par la créativité, alimentées par l'innovation et axées sur les résultats. Des lancements de gala aux activations technologiques révolutionnaires, en passant par le design intelligent et le contenu inventif, l'équipe de 2Heads, composée de stratèges, de créatifs, de constructeurs, d'inventeurs, de logisticiens, de producteurs et de technologues, travaille de concert pour aider les plus grandes marques du monde à créer un engagement client plus efficace.

www.2heads.com

