Univar Solutions renforce son partenariat stratégique avec Dow pour les additifs silicone dans la région EMEA

« Notre partenariat avec Dow repose sur des principes communs de réussite des clients et de création de valeur grâce à des solutions innovantes et axées sur les applications », déclare Matthew Oliver, vice-président senior des matériaux de performance pour Univar Solutions. « L'expansion dans les additifs silicone pour les plastiques et les composites constitue une étape naturelle qui nous permet d'offrir des technologies de silicone avancées qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs en matière de performance et de durabilité. »

Cet accord stratégique renforce le leadership des deux entreprises dans le domaine des solutions spécialisées pour les matériaux de pointe. Cette collaboration permettra d'élargir l'accès à une plus large gamme d'additifs silicone avancés conçus pour améliorer le traitement, la durabilité et l'efficacité des ressources dans les applications plastiques et composites. Dow apporte des décennies d'expertise en matière d'innovation dans le domaine des silicones, tandis qu'Univar Solutions offre des connaissances commerciales approfondies, une gestion des produits à la pointe de l'industrie, une expertise en matière de vente et une assistance technique en matière d'applications. Ensemble, les deux entreprises proposeront des solutions chimiques spécialisées sur mesure qui aideront les fabricants à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Le centre de solutions d'Essen d'Univar Solutions joue un rôle central dans l'avancement de l'innovation dans la région EMEA, en collaborant étroitement avec des fournisseurs tels que Dow pour développer des solutions axées sur les applications pour les marchés des CASE, du caoutchouc et des plastiques. Soutenu par un portefeuille de spécialités de premier plan, un réseau de distribution mondial, un support commercial local et une expertise de la chaîne d'approvisionnement, Ingredients + Specialties d'Univar Solutions offre une expérience client intégrée depuis le développement du produit jusqu'à sa commercialisation.

En savoir plus sur le rôle d'Univar Solutions dans l'avancement des matériaux de performance pour additifs pour plastiques et caoutchoucs.

*Les marchés visés par l'accord de distribution sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Pays-Bas, Turquie et Royaume-Uni.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Dotée de l'une des plus grandes flottes de transport privé et de la plus grande force de vente technique du secteur, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché, de la réglementation, de la mise au point de formulations et de recettes, et équipée d'outils numériques de pointe, la Société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir des niveaux satisfaisants de santé, de nutrition, d'hygiène et de sécurité dans toutes les communautés, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos d'Ingredients + Specialties d'Univar Solutions

Le portefeuille Ingredients + Specialties d'Univar Solutions propose les meilleurs produits, les meilleures personnes et les meilleurs résultats à la disposition des clients et fournisseurs de spécialités qui souhaitent améliorer le monde moderne. En combinant la science, l'innovation et des compétences approfondies avec un portefeuille de spécialités de premier plan, nous contribuons à trouver les solutions nécessaires pour renforcer la sécurité et la qualité de vie des communautés à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant des éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la Société. Les déclarations prospectives peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations prospectives figurant dans cette communication sont assorties de cette mise en garde.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter son rapport annuel le plus récent et ses autres rapports financiers, y compris les informations figurant à la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doit pas être considérée comme le point de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour les déclarations prospectives.

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