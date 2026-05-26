Univar Solutions vertieft strategische Partnerschaft mit Dow im Bereich Silikonadditive in der EMEA-Region

„Unsere Partnerschaft mit Dow basiert auf gemeinsamen Grundsätzen, nämlich dem Erfolg unserer Kunden und der Schaffung von Mehrwert durch innovative, anwendungsorientierte Lösungen", sagte Matthew Oliver, Senior Vice President des Bereichs Performance Materials bei Univar Solutions. „Die Ausweitung unseres Angebots auf Silikonadditive für Kunststoffe und Verbundwerkstoffe ist ein logischer nächster Schritt, der es uns ermöglicht, fortschrittliche Silikontechnologien anzubieten, mit denen unsere Kunden ihre Leistungs- und Nachhaltigkeitsziele erreichen können."

Die strategische Vereinbarung stärkt die Führungsposition beider Unternehmen im Bereich Speziallösungen für fortschrittliche Werkstoffe. Durch diese Zusammenarbeit wird der Zugang zu einer breiteren Palette fortschrittlicher Silikonadditive erweitert, die darauf ausgelegt sind, die Verarbeitbarkeit, Haltbarkeit und Ressourceneffizienz bei Kunststoff- und Verbundwerkstoffanwendungen zu verbessern. Dow bringt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Silikoninnovation mit, während Univar Solutions fundiertes Marktwissen, branchenführendes Produktmanagement, Vertriebskompetenz und technische Anwendungsunterstützung bietet. Gemeinsam werden die Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der Spezialchemikalien anbieten, die Herstellern dabei helfen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern.

Das Solution Center von Univar Solutions in Essen spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovationen in der gesamten EMEA-Region und arbeitet eng mit Lieferanten wie Dow zusammen, um anwendungsorientierte Lösungen für die CASE-, Kautschuk- und Kunststoffmärkte zu entwickeln. Gestützt auf ein führendes Spezialitätenportfolio, ein globales Vertriebsnetz, lokale Vertriebsunterstützung und Fachkompetenz in der Lieferkette bietet der Geschäftsbereich „Ingredients + Specialties" von Univar Solutions ein ganzheitliches Kundenerlebnis – von der Produktentwicklung bis zur Markteinführung.

Erfahren Sie mehr über die Rolle von Univar Solutions bei der Weiterentwicklung von Hochleistungsmaterialien für Kunststoff- und Gummizusätze.

*Zu den Märkten, für die eine Vertriebsvereinbarung gilt, gehören: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Niederlande, Türkei und Vereinigtes Königreich

Informationen zu Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führendes Vertriebsunternehmen für Spezialchemikalien und Ingredienzien, das ein erstklassiges Portfolio von weltweit führenden Herstellern vertritt. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche sowie einem technischen Vertriebsteam, unübertroffenem Logistik-Know-how, fundierten Markt- und Regulierungskenntnissen, Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie führenden digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen sowie Mehrwertdienste für eine große Bandbreite an Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Während Univar Solutions seinem Ziel nachkommt, Gemeinschaften gesund, versorgt, sauber und sicher zu halten, setzt sich das Unternehmen zugleich dafür ein, Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und den Fokus auf Growing Together zu richten. Weitere Informationen finden Sie auf univarsolutions.com.

Informationen zu Ingredients + Specialties von Univar Solutions

Ingredients + Specialties von Univar Solutions bietet Kunden und Lieferanten im Spezialitätenbereich die besten Produkte, Fachkompetenz und Ergebnisse, um das moderne Leben voranzutreiben Durch die Verbindung von Wissenschaft, Innovation und fundiertem Fachwissen mit einem führenden Spezialitätenportfolio tragen wir dazu bei, die Lösungen zu finden, die gebraucht werden, um das Leben von Menschen und Gemeinschaften weltweit auf sichere Weise zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf univarsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält im Sinne des geltenden Rechts „zukunftsgerichtete Aussagen" zu finanziellen und betrieblichen Aspekten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „glaubt", „erwartet", „kann", „wird", „sollte", „könnte", „strebt an", „beabsichtigt", „plant", „schätzt", „geht davon aus" oder anderen vergleichbaren Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stehen unter diesem Warnhinweis.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse oder die Cashflows des Unternehmens anderweitig erheblich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse sind und dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Mitteilung enthaltenen oder angedeuteten Aussagen abweichen können. Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten, finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht und in anderen Finanzberichten des Unternehmens, einschließlich der Informationen im Abschnitt „Risikofaktoren". Zukunftsgerichtete Aussagen geben ausschließlich die Sicht des Unternehmens zum Datum dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als Darstellung der Sicht des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt verstanden werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

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