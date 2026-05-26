Univar Solutions refuerza su alianza estratégica con Dow para aditivos de silicona en EMEA

"Nuestra alianza con Dow se basa en principios compartidos de éxito del cliente y generación de valor a través de soluciones innovadoras y centradas en la aplicación", afirmó Matthew Oliver, vicepresidente sénior de Materiales de Alto Rendimiento de Univar Solutions. "Expandirnos al sector de aditivos de silicona para plásticos y compuestos es un paso lógico, que nos permite ofrecer tecnologías de silicona avanzadas que ayudan a los clientes a alcanzar sus objetivos de rendimiento y sostenibilidad".

Este acuerdo estratégico refuerza el liderazgo de ambas compañías en soluciones especializadas para materiales avanzados. La colaboración ampliará el acceso a una gama más amplia de aditivos de silicona avanzados diseñados para mejorar el procesamiento, la durabilidad y la eficiencia de los recursos en aplicaciones de plásticos y compuestos. Dow aporta décadas de experiencia en innovación de silicona, mientras que Univar Solutions ofrece un profundo conocimiento comercial, gestión de productos líder en la industria, experiencia en ventas y soporte técnico para aplicaciones. Juntas, las compañías ofrecerán soluciones químicas especializadas a medida que ayudarán a los fabricantes a impulsar la eficiencia operativa.

El Centro de Soluciones de Univar Solutions en Essen desempeña un papel fundamental en el impulso de la innovación en EMEA, colaborando estrechamente con proveedores como Dow para desarrollar soluciones orientadas a aplicaciones en los mercados de CASE, caucho y plásticos. Respaldada por una cartera líder de productos especializados, una red de distribución global, soporte de ventas local y experiencia en la cadena de suministro, Ingredients + Specialties de Univar Solutions ofrece una experiencia integral al cliente, desde el desarrollo del producto hasta su comercialización.

Obtenga más información sobre el papel de Univar Solutions en el avance de los materiales de alto rendimiento para aditivos de plástico y caucho.

*Los mercados incluidos en el acuerdo de distribución son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Turquía y Reino Unido.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es un distribuidor líder mundial de productos químicos e ingredientes especializados, que representa una cartera de primer nivel de los principales productores del mundo. Con una de las flotas de transporte privado y la fuerza de ventas técnicas más grandes de la industria, un conocimiento logístico sin igual, un profundo conocimiento del mercado y la normativa, desarrollo de formulaciones y recetas, y herramientas digitales de vanguardia, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones personalizadas y servicios de valor añadido a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Al tiempo que cumple con su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a clientes y proveedores a innovar y centrarse en el crecimiento conjunto. Obtenga más información en univarsolutions.com.

Acerca de Ingredients + Specialties de Univar Solutions

Ingredients + Specialties de Univar Solutions ofrece los mejores productos, profesionales y resultados a clientes y proveedores especializados que buscan impulsar la vida moderna. Combinando ciencia, innovación y amplia experiencia con una cartera de productos especializados líder en el mercado, ayudamos a encontrar las soluciones necesarias para mejorar de forma segura la vida y las comunidades en todo el mundo. Más información en univarsolutions.com.

Declaraciones prospectivas e información

Esta comunicación contiene declaraciones prospectivas, de conformidad con la legislación aplicable, relativas a aspectos financieros y operativos de la actividad de la Compañía. Las declaraciones prospectivas suelen identificarse mediante términos como "cree", "espera", "puede", "podrá", "debería", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos similares. Todas las declaraciones prospectivas incluidas en esta comunicación están sujetas a esta advertencia.

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