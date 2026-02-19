Vale Base Metals sichert die Zukunft der Mine in Manitoba mit einem neuen Konsortium, das bis zu 200 Millionen US-Dollar in den Thompson Nickel Belt investiert

TORONTO, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals ("VBM") gab heute bekannt, dass es sich mit drei Unternehmen zusammenschließt, um ein neues Eigentümerkonsortium zu bilden, das bis zu 200 Millionen US-Dollar (280 Millionen C$) investieren wird, um die Zukunft des Nickelbergbaus und der Arbeitsplätze in Thompson, Manitoba, zu sichern.

Exiro Minerals Corp. ("Exiro"), Orion Resource Partners LP ("Orion") und Canada Growth Fund Inc. ("CGF") werden zusammen mit Vale Base Metals ein neues Unternehmen gründen, um in den Thompson-Minenkomplex zu investieren. Exiro, Orion und CGF werden 81,1 % des neuen Unternehmens besitzen, während VBM eine Minderheitsbeteiligung von 18,9 % halten wird.

Das neue Unternehmen wird den Namen Exiro Nickel Company ("Exiro Nickel") tragen.

VBM hat auch einen Abnahmevertrag für das in der Thompson-Mühle produzierte Nickelkonzentrat unterzeichnet, um seine strategische Position als Kanadas führender Nickelproduzent zu erhalten.

Die Transaktion soll bis Ende 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich bestimmter Abschlussbedingungen, einschließlich der üblichen behördlichen und staatlichen Genehmigungen. Wenn die Transaktion genehmigt wird, schließt sie die strategische Überprüfung ab, die VBM im Januar 2025 für den Betrieb von Thompson eingeleitet hat. In der Zwischenzeit wird VBM die tägliche Betriebsverantwortung für den Bergbaukomplex behalten, bis die Transaktion abgeschlossen ist.

Das Konsortium ist sich des Wertes stabiler Arbeitsplätze in der Region bewusst und ist davon überzeugt, dass diese Transaktion und Investition die beste Gelegenheit für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Zukunft des neuen Unternehmens und der von ihm abhängigen Mitarbeiter und der Gemeinde bietet. Exiro Nickel verpflichtet sich, den Betrieb in Thompson sicher, verantwortungsbewusst und nachhaltig zu führen, in die Zukunft zu investieren und gleichzeitig alle bestehenden Vereinbarungen mit den lokalen Interessengruppen und den indigenen Gemeinden einzuhalten.

Der Thompson-Minenkomplex umfasst zwei in Betrieb befindliche Untertageminen, eine angrenzende Mühle und bedeutende Explorationsmöglichkeiten auf dem 135 km langen Thompson-Nickel-Gürtel, einer Lagerstätte mit bedeutenden Ressourcen und einer reichen Bergbaugeschichte seit 1956. Im Jahr 2025 produzierte Thompson 12,0 Tausend Tonnen VBM-Fertignickel - ein Anstieg von 21,2 % gegenüber den 9,9 Tausend Tonnen aus dem Jahr 2024.

Die strategische Überprüfung der Thompson-Betriebe war Teil eines fortlaufenden Prozesses, um die Wettbewerbsfähigkeit des globalen Bergbauportfolios von VBM zu gewährleisten und den Bergbaubetrieben in Manitoba die besten Möglichkeiten zu bieten, langfristigen Wert für die Aktionäre und die Gesellschaft zu schaffen.

Zitat von Shaun Usmar, CEO von Vale Base Metals

"Die heutige Ankündigung sichert die Zukunft des Bergbaus in Thompson, einem Standort mit einer bedeutenden Ausstattung und großartigen Menschen, der ein wichtiger Teil der reichen Bergbaugeschichte Nord-Manitobas ist."

"Wir glauben an den strategischen Wert von Nickel und sind stolz darauf, Teil der neuen Zukunft von Thompson zu sein."

"Ich bin sehr stolz auf den Beitrag, den unser Bergbaubetrieb in den vergangenen 60 Jahren für die Region geleistet hat, und freue mich, dass diese bedeutende neue Investition dazu beitragen kann, das volle Potenzial des Betriebs zu erschließen und langfristige Stabilität und Investitionen für den Betrieb, die Arbeiter und die Gemeinde zu schaffen."

Zitat von Shastri Ramnath, CEO von Exiro Nickel Company

"Diese Transaktion ist der Startschuss für ein neues kanadisches Nickelunternehmen. Wir freuen uns, bei dieser Akquisition mit Vale Base Metals zusammenzuarbeiten, das Unternehmen als Aktionär zu begrüßen und mit den hochqualifizierten Mitarbeitern von Thompson zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, den Thompson Nickel Belt als ein langlebiges, generationenübergreifendes Gut zu verwalten."

Zitat von Istvan Zollei, Geschäftsführender Gesellschafter, Chief Investment Officer, OMF, Orion Resource Partners

"Unsere Partnerschaft mit Vale Base Metals, Exiro und dem Canada Growth Fund bringt erfahrene Akteure zusammen und spiegelt unser Vertrauen in die Qualität der Betriebe in Manitoba, ihre 60-jährige Geschichte und ihr Wachstumspotenzial wider. Das Konsortium ist bestrebt, auf dieser bewährten Grundlage aufzubauen, den Betrieb zu stärken und die Exploration im gesamten Thompson Nickel Belt voranzutreiben und gleichzeitig hochwertige Arbeitsplätze in Manitoba zu fördern. Orion hat eine starke Erfolgsbilanz bei partnerschaftlichen Investitionen in den Bergbau und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, den lokalen Gemeinden und den indigenen Partnern, um sicherzustellen, dass die Thompson Operations über Jahre hinweg sicher, nachhaltig und wettbewerbsfähig arbeiten."

Zitat von Yannick Beaudoin, CEO des Canada Growth Fund

"Die Thompson-Mine ist ein strategischer Aktivposten, sowohl wegen des Nickels, das wichtige Versorgungsketten unterstützt, als auch wegen der bedeutenden wirtschaftlichen Vorteile, die sie Manitoba und Kanada bietet. Diese Transaktion baut auf dem wachsenden Portfolio von Bergbauinvestitionen der CGF auf und stärkt die Position Kanadas als weltweit führendes Land bei kritischen Mineralien. Diese Transaktion wäre auch unsere erste Investition in Manitoba, und wir sind stolz darauf, die wirtschaftliche Entwicklung der Provinz zu unterstützen. Mit dieser Investition spielt die CGF weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Mobilisierung von privatem Kapital, indem sie Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Branche eingeht und gleichzeitig ein angemessenes Risiko übernimmt, um investitionsbereite Möglichkeiten voranzutreiben."

Zitate der kanadischen Regierung

Der ehrenwerte François-Philippe Champagne

Minister für Finanzen und Staatseinnahmen

"Diese Investition durch den Canada Growth Fund ist ein Gewinn für Manitoba und ein Gewinn für alle Kanadier. Als weltweit führender Produzent spielt unsere Nickelindustrie nicht nur eine wichtige Rolle für unsere Volkswirtschaft, sondern auch für unsere Zukunft im Bereich der sauberen Technologien. Sie schafft hochwertige Arbeitsplätze, fördert die regionale Entwicklung und generiert jedes Jahr Exporte in Milliardenhöhe. Die heutige Investition wird dazu beitragen, dass Kanada in der globalen Lieferkette für saubere Technologien wettbewerbsfähig bleibt und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum hier im Lande über Generationen hinweg unterstützt."

Die ehrenwerte Rebecca Chartrand

Minister für nördliche und arktische Angelegenheiten

Abgeordneter, Churchill-Keewatinook Aski

"Die heutige Ankündigung sichert die Zukunft des Bergbaus in Thompson, einem Standort mit einer bedeutenden Ausstattung und großartigen Menschen, der ein wichtiger Teil der reichen Bergbaugeschichte Nord-Manitobas ist. Da wir seit 60 Jahren in dieser Region tätig sind, glauben wir nach wie vor fest an den strategischen Wert von Nickel. Diese bedeutende neue Investition wird dazu beitragen, das Potenzial des Unternehmens voll auszuschöpfen, und unseren Mitarbeitern und der Gemeinde beim Aufbau der neuen Zukunft von Thompson langfristige Stabilität bieten."

Der ehrenwerte Tim Hodgson

Minister für Energie und natürliche Ressourcen

"Diese Investition spiegelt die starke Übereinstimmung zwischen der Industrie und unserer neuen Regierung wider, um die Zukunft Kanadas mit wichtigen Mineralien zu sichern, einschließlich Nickel, das für Batterien, die Fertigung und die Elektronik von entscheidender Bedeutung ist. Indem wir neues Kapital nach Thompson holen, tragen wir dazu bei, gute Arbeitsplätze in Manitoba zu sichern, den Wohlstand der Stadt Thompson zu fördern und Kanadas Position als zuverlässige Energie- und Bergbau-Supermacht zu stärken."

Zitate der Regierung von Manitoba

Der ehrenwerte Wab Kinew, Premierminister von Manitoba

"Bei dieser Investition geht es darum, gute Arbeitsplätze in Manitoba zu erhalten. Der Bergbau ist für die Wirtschaft von Thompson von grundlegender Bedeutung, und die Sicherung dieser neuen Investition gewährleistet, dass dieser Betrieb auch in den kommenden Jahren die Arbeitnehmer, die lokalen Unternehmen und die Region unterstützen kann."

Der ehrenwerte Jamie Moses, Minister für Wirtschaft, Bergbau, Handel und Schaffung von Arbeitsplätzen

"Dies ist ein starkes Vertrauensvotum für den Norden Manitobas und für die Arbeiter und Familien, die den Thompson Mine Complex tagtäglich betreiben. Die Partnerschaft zeigt, dass die Welt den Wert von Manitoba-Nickel und der qualifizierten Arbeitskräfte, die Thompson seit 1956 zu einem Zentrum des Bergbaus gemacht haben, zu schätzen weiß. Es sendet auch ein klares Signal, dass Manitoba für Unternehmen offen ist und positioniert Manitoba als zuverlässigen Lieferanten beim globalen Übergang zu sauberer Energie."

Über Vale Basismetalle (www.valebasemetals.com)

Vale Base Metals ist einer der weltweit größten Produzenten von hochwertigem Nickel und ein wichtiger Produzent von Kupfer und Kobalt aus verantwortungsvollen Quellen. Vale Base Metals Limited hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich, und sein globales Betriebszentrum in Toronto, Kanada. Das Unternehmen hat auch Betriebe in Neufundland und Labrador, Ontario, Manitoba, Indonesien, Brasilien, Großbritannien und Japan. Vale Base Metals befindet sich zu 90 Prozent im Besitz von Vale S.A. und zu 10 Prozent im Besitz der Manara Minerals Investment Company.