Vale Base Metals assure l'avenir de sa mine du Manitoba grâce à un nouveau consortium qui investira jusqu'à 200 millions de dollars dans la ceinture nickélifère de Thompson

TORONTO, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals ("VBM") a annoncé aujourd'hui qu'elle s'associait à trois entreprises pour créer un nouveau consortium de propriétaires qui investira jusqu'à 200 millions de dollars américains (280 millions de dollars canadiens) pour assurer l'avenir de l'exploitation minière du nickel et des emplois à Thompson, au Manitoba.

Exiro Minerals Corp. ("Exiro"), Orion Resource Partners LP ("Orion") et Canada Growth Fund Inc. ("CGF") formeront une nouvelle société aux côtés de Vale Base Metals pour investir dans le complexe minier Thompson. Exiro, Orion et CGF détiendront 81,1 % de la nouvelle société, tandis que VBM détiendra une participation minoritaire de 18,9 %.

La nouvelle société sera connue sous le nom d'Exiro Nickel Company ("Exiro Nickel").

VBM a également signé un accord d'écoulement pour le concentré de nickel produit à l'usine de Thompson afin de maintenir sa position stratégique en tant que premier producteur de nickel au Canada.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve de certaines conditions de clôture, y compris les autorisations réglementaires et gouvernementales habituelles. Si elle est approuvée, la transaction conclura l'examen stratégique que VBM a lancé pour les activités de Thompson en janvier 2025. Dans l'intervalle, VBM conservera la responsabilité opérationnelle quotidienne du complexe minier jusqu'à la conclusion de l'opération.

Le consortium reconnaît la valeur d'un emploi stable dans la région et estime que cette transaction et cet investissement offrent les meilleures chances d'un avenir compétitif et durable pour la nouvelle entreprise, les employés et la communauté qui en dépendent. Exiro Nickel s'engage à gérer les activités de Thompson de manière sûre, responsable et durable, en investissant dans son avenir tout en respectant tous les accords existants avec les parties prenantes locales et les communautés indigènes.

Le complexe minier de Thompson comprend deux mines souterraines en exploitation, une usine de traitement adjacente et d'importantes possibilités d'exploration sur la ceinture de nickel de Thompson, longue de 135 km, un gisement dont les ressources sont considérables et dont l'histoire minière est riche depuis 1956. En 2025, Thompson a produit 12,0 milliers de tonnes métriques de nickel fini de VBM, soit une augmentation de 21,2 % par rapport aux 9,9 milliers de tonnes métriques produites en 2024.

L'examen stratégique des activités de Thompson s'inscrit dans un processus continu visant à garantir la compétitivité du portefeuille minier mondial de VBM et à donner à ses activités minières au Manitoba les meilleures chances de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires et la société.

Citation de Shaun Usmar, PDG de Vale Base Metals

"L'annonce d'aujourd'hui garantit l'avenir de l'exploitation minière à Thompson, un site doté d'une dotation importante et d'un personnel remarquable, et qui constitue un élément clé de la riche histoire minière du nord du Manitoba.

"Nous croyons en la valeur stratégique du nickel et sommes fiers de participer au nouvel avenir de Thompson".

"Je suis extrêmement fier de tout ce que nos exploitations minières ont apporté à la région au cours des 60 dernières années et je suis ravi que ce nouvel investissement important puisse contribuer à libérer tout le potentiel de l'exploitation, en assurant une stabilité et des investissements à long terme pour l'exploitation, les travailleurs et la communauté".

Citation de Shastri Ramnath, PDG d'Exiro Nickel Company

"Cette transaction marque le lancement d'une nouvelle société canadienne de nickel. Nous sommes heureux de nous associer à Vale Base Metals pour cette acquisition, de l'accueillir en tant qu'actionnaire et de collaborer avec la main-d'œuvre hautement qualifiée de Thompson. Nous nous réjouissons de pouvoir gérer la ceinture de nickel de Thompson comme un actif à long terme et multigénérationnel".

Citation d'Istvan Zollei, Managing Partner, Chief Investment Officer, OMF, Orion Resource Partners

"Notre partenariat avec Vale Base Metals, Exiro et le Fonds de croissance du Canada réunit des parties prenantes expérimentées et reflète notre confiance dans la qualité des activités du Manitoba, dans ses 60 ans d'histoire et dans son potentiel de croissance. Le consortium s'est fixé pour objectif de s'appuyer sur cette base éprouvée, de renforcer les opérations et de faire progresser l'exploration dans la ceinture nickélifère de Thompson, tout en soutenant des emplois de qualité au Manitoba. Orion a de solides antécédents en matière d'investissement en partenariat dans le secteur minier et nous sommes impatients de travailler avec les employés, les communautés locales et les partenaires autochtones pour garantir que les opérations de Thompson fonctionnent de manière sûre, durable et compétitive pour les années à venir".

Citation de Yannick Beaudoin, PDG du Fonds de croissance du Canada

"La mine Thompson est un actif stratégique, à la fois pour le nickel qui soutient des chaînes d'approvisionnement essentielles et pour les avantages économiques considérables qu'elle procure au Manitoba et au Canada. Cette transaction s'ajoute au portefeuille croissant d'investissements miniers de CGF et renforce la position du Canada en tant que leader mondial dans le domaine des minéraux essentiels. Cette transaction marquerait également notre premier investissement au Manitoba, et nous sommes fiers de soutenir le développement économique de la province. Avec cet investissement, le CGF continue de jouer un rôle clé dans la mobilisation de capitaux privés, en formant des partenariats avec des leaders industriels de premier plan, tout en assumant un risque approprié pour faire avancer les opportunités prêtes à être investies."

Citations du gouvernement du Canada

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des finances et du revenu national

"Cet investissement du Fonds canadien de croissance est une victoire pour le Manitoba et pour tous les Canadiens. En tant que producteur mondial de premier plan, notre industrie du nickel joue non seulement un rôle essentiel dans notre économie nationale, mais aussi dans notre avenir en matière de technologies propres. Elle crée des emplois de qualité, soutient le développement régional et génère des milliards d'euros d'exportations chaque année. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra au Canada de rester compétitif dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des technologies propres, tout en soutenant la croissance économique dans notre pays, pour les générations à venir".

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des affaires du Nord et de l'Arctique

Député, Churchill-Keewatinook Aski

"L'annonce d'aujourd'hui garantit l'avenir de l'exploitation minière à Thompson, un site doté d'une dotation importante et d'un personnel remarquable, et qui constitue un élément clé de la riche histoire minière du nord du Manitoba. Présents dans cette région depuis 60 ans, nous restons convaincus de la valeur stratégique du nickel. Ce nouvel investissement important contribuera à libérer tout le potentiel de l'entreprise, offrant ainsi une stabilité à long terme à nos travailleurs et à la communauté, alors que nous construisons le nouvel avenir de Thompson".

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'énergie et des ressources naturelles

"Cet investissement reflète l'alignement solide entre l'industrie et notre nouveau gouvernement pour assurer l'avenir des minéraux critiques du Canada, y compris le nickel, qui est essentiel pour les batteries, la fabrication et l'électronique. En attirant de nouveaux capitaux à Thompson, nous contribuons à protéger les bons emplois au Manitoba, à favoriser la prospérité de la ville de Thompson et à renforcer la position du Canada en tant que superpuissance fiable dans le domaine de l'énergie et de l'exploitation minière.

Citations du gouvernement du Manitoba

L'honorable Wab Kinew, premier ministre du Manitoba

"Cet investissement vise à maintenir de bons emplois au Manitoba. L'exploitation minière est un élément fondamental de l'économie de Thompson, et l'obtention de ce nouvel investissement garantit que cette exploitation pourra continuer à soutenir les travailleurs, les entreprises locales et la région pour les années à venir".

L'honorable Jamie Moses, ministre des affaires, des mines, du commerce et de la création d'emplois

"Il s'agit d'un vote de confiance dans le nord du Manitoba et dans les travailleurs et les familles qui font fonctionner le complexe minier de Thompson tous les jours. Ce partenariat montre que le monde entier reconnaît la valeur du nickel manitobain et de la main-d'œuvre qualifiée qui a fait de Thompson une plaque tournante de l'industrie minière depuis 1956. Il envoie également un signal clair indiquant que le Manitoba est ouvert aux affaires et le positionne comme un fournisseur fiable dans la transition mondiale vers l'énergie propre".

À propos de Vale Base Metals (www.valebasemetals.com)

Vale Base Metals est l'un des plus grands producteurs mondiaux de nickel de haute qualité et un important producteur de cuivre et de cobalt d'origine responsable. Vale Base Metals Limited a son siège à Londres, au Royaume-Uni, et son centre d'opérations mondial à Toronto, au Canada. La société a également des activités à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario, au Manitoba, en Indonésie, au Brésil, au Royaume-Uni et au Japon. Vale Base Metals est détenue à 90 % par Vale S.A. et à 10 % par Manara Minerals Investment Company.