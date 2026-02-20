Vale Base Metals pastikan kelangsungan tambang Manitoba dengan konsorsium baru yang akan menginvestasikan hingga AS$200 juta pada Thompson Nickel Belt

TORONTO, 21 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Vale Base Metals ("VBM") mengumumkan kemitraan dengan tiga perusahaan untuk membentuk konsorsium pemilik baru yang akan berinvestasi hingga 200 juta dolar AS (C$ 280 juta) guna memastikan kelangsungan pertambangan nikel dan lapangan kerja di Thompson, Manitoba.

Exiro Minerals Corp. ("Exiro"), Orion Resource Partners LP ("Orion"), dan Canada Growth Fund Inc. ("CGF") akan membentuk perusahaan baru dengan Vale Base Metals untuk berinvestasi di Thompson Mine Complex. Exiro, Orion dan CGF akan memiliki 81,1% saham di perusahaan baru ini, sedangkan VBM akan mempunyai kepemilikan minoritas 18,9%.

Nama perusahaan baru ini adalah Exiro Nickel Company ("Exiro Nickel.")

VBM juga telah menandatangani perjanjian pembelian konsentrat nikel yang diproduksi di Thompson Mill untuk mempertahankan posisi strategisnya sebagai produsen nikel terkemuka di Kanada.

Transaksi ini diperkirakan akan ditutup pada akhir tahun 2026 dan tunduk pada beberapa persyaratan penutupan tertentu, termasuk peraturan yang lazim dan izin pemerintah. Jika disetujui, transaksi ini akan mengakhiri tinjauan strategis yang dimulai VBM pada bulan Januari 2025 terhadap pengoperasian Thompson. Untuk sementara, VBM akan tetap bertanggung jawab atas operasional sehari-hari di kompleks pertambangan sampai kesepakatan selesai.

Konsorsium tersebut mengakui pentingnya lapangan kerja yang stabil di wilayah ini, dan percaya bahwa transaksi dan investasi tersebut menawarkan peluang terbaik bagi masa depan yang kompetitif dan berkelanjutan untuk perusahaan baru ini beserta karyawan dan komunitas yang bergantung padanya. Exiro Nickel berkomitmen untuk menjalankan pengoperasian Thompson dengan aman, bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta berinvestasi pada masa depannya sekaligus menghormati semua perjanjian yang ada dengan para pemangku kepentingan lokal maupun masyarakat adat.

Thompson Mine Complex memiliki dua tambang bawah tanah yang beroperasi, pabrik yang berdekatan, dan berbagai peluang eksplorasi yang signifikan di Thompson Nickel Belt sepanjang 135 km, sebuah cadangan dengan potensi peningkatan sumber daya yang signifikan dan kaya akan sejarah pertambangan sejak tahun 1956. Pada tahun 2025, Thompson memproduksi 12 ribu metrik ton nikel jadi milik VBM - meningkat 21,2% dari produksi sebanyak 9,9 ribu metrik ton pada tahun 2024.

Tinjauan strategis mengenai pengoperasian Thompson adalah bagian dari proses rutin untuk memastikan daya saing portofolio pertambangan global VBM dan memberikan kesempatan terbaik bagi pengoperasian pertambangan di Manitoba untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan masyarakat.

Kata Shaun Usmar, CEO Vale Base Metals

"Pengumuman hari ini memastikan kelangsungan pertambangan di Thompson. Lokasi ini memiliki sumber daya yang signifikan dan orang-orang yang hebat, serta merupakan bagian penting dari sejarah pertambangan yang kaya di Manitoba utara."

"Kami percaya pada nilai strategis nikel dan kami bangga menjadi bagian dari masa depan Thompson yang baru."

"Saya amat sangat bangga pada semua pengoperasian pertambangan kami yang telah berkontribusi kepada wilayah ini dalam 60 tahun terakhir. Saya senang sekali karena investasi baru yang signifikan ini akan membantu membuka seluruh potensi pengoperasian, memberikan stabilitas jangka panjang dan investasi bagi pengoperasian, pekerja, dan masyarakat."

Kata Shastri Ramnath, CEO Exiro Nickel Company

"Transaksi ini menandai peluncuran perusahaan nikel baru di Kanada. Kami sangat senang menjadi mitra Vale Base Metals dalam akuisisi ini, menyambut mereka sebagai pemegang saham, dan bekerja sama dengan tenaga kerja Thompson yang sangat ahli. Kami harap dapat mengelola Thompson Nickel Belt sebagai aset jangka panjang bagi banyak generasi."

Kata Istvan Zollei, Managing Partner, Chief Investment Officer, OMF, Orion Resource Partners

"Kemitraan kami dengan Vale Base Metals, Exiro dan Canada Growth Fund menyatukan pemangku kepentingan berpengalaman dan mencerminkan keyakinan kami terhadap kualitas operasional Manitoba, sejarahnya selama 60 tahun dan potensi pertumbuhannya. Konsorsium ini selaras dalam membangun landasan yang telah terbukti, memperkuat pengoperasian dan memajukan eksplorasi di Thompson Nickel Belt sekaligus mendukung lapangan kerja bermutu tinggi di Manitoba. Rekam jejak Orion sangat kuat dalam investasi berbasis kemitraan di bidang pertambangan, kami harap dapat bekerja sama dengan karyawan, masyarakat setempat dan mitra masyarakat adat untuk memastikan Thompson Operations berjalan dengan aman, berkelanjutan, dan kompetitif di tahun-tahun mendatang."

Kata Yannick Beaudoin, CEO Canada Growth Fund

"Thompson Mine adalah aset strategis bagi nikel yang mendukung rantai pasokan penting maupun bagi manfaat ekonomi yang signifikan bagi Manitoba dan Kanada. Transaksi ini berdasarkan portofolio investasi pertambangan CGF yang terus berkembang dan memperkuat posisi Kanada sebagai pemimpin global di bidang mineral penting. Transaksi ini juga merupakan investasi pertama kami di Manitoba. Kami bangga dapat mendukung pembangunan ekonomi di provinsi ini. Melalui investasi ini, CGF tetap berperan penting dalam menggalang modal swasta, dengan membentuk kemitraan bersama para pemimpin industri terkemuka, dan mengambil risiko yang sesuai untuk memajukan peluang siap investasi."

Kata Pemerintah Kanada,

The Honourable François-Philippe Champagne,

Menteri Keuangan dan Pendapatan Nasional

"Investasi melalui Canada Growth Fund merupakan kemenangan bagi Manitoba maupun semua warga Kanada. Sebagai produsen global terkemuka, industri nikel kami berperan penting dalam perekonomian nasional maupun masa depan teknologi bersih. Industri nikel menciptakan lapangan kerja bermutu tinggi, mendukung pembangunan regional, dan menghasilkan miliaran ekspor setiap tahun. Investasi hari ini akan membuat Kanada tetap kompetitif dalam rantai pasokan teknologi bersih global dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri bagi generasi mendatang."

The Honourable Rebecca Chartrand,

Menteri Urusan Wilayah Utara dan Arktik,

Anggota Parlemen, Churchill-Keewatinook Aski

"Pengumuman hari ini memastikan kelangsungan pertambangan di Thompson. Lokasi ini memiliki sumber daya yang signifikan dan orang-orang yang hebat, serta merupakan bagian penting dari sejarah pertambangan yang kaya di Manitoba utara. Selama 60 tahun menjadi bagian dari wilayah ini, kami tetap sangat mempercayai nilai strategis nikel. Investasi baru yang signifikan ini akan membantu membuka seluruh potensi operasional, memberikan stabilitas jangka panjang bagi pekerja dan masyarakat di saat kami membangun masa depan baru bagi Thompson."

The Honourable Tim Hodgson,

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam

"Investasi ini mencerminkan keselarasan yang kuat antara industri dan pemerintah baru kami untuk memastikan kelangsungan masa depan mineral penting di Kanada, termasuk nikel, yang sangat penting untuk baterai, manufaktur, dan elektronik. Dengan menarik modal baru ke Thompson, kami membantu melindungi lapangan kerja yang baik di Manitoba, mendukung kemakmuran bagi kota Thompson, dan memperkuat posisi Kanada sebagai kekuatan super di bidang energi dan pertambangan yang andal."

Kata Pemerintah Manitoba,

The Honourable Wab Kinew, Perdana Menteri Manitoba

"Investasi ini bertujuan untuk mempertahankan lapangan kerja yang baik di Manitoba. Pertambangan adalah dasar bagi perekonomian Thompson. Investasi baru ini akan memastikan bahwa pengoperasian kami terus mendukung pekerja, bisnis lokal, dan wilayah ini di tahun-tahun mendatang."

The Honourable Jamie Moses, Menteri Bisnis, Pertambangan, Perdagangan, dan Penciptaan Lapangan Kerja

"Hal ini menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap Manitoba utara, para pekerja, dan keluarga yang mendukung Thompson Mine Complex setiap hari." Kemitraan ini membuktikan bahwa dunia mengakui nilai nikel Manitoba dan tenaga kerja ahli yang membangun Thompson menjadi pusat pertambangan sejak tahun 1956. Selain itu juga menegaskan bahwa Manitoba terbuka bagi bisnis dan memposisikan Manitoba sebagai pemasok yang andal dalam transisi global menuju energi bersih."

Tentang Vale Base Metals (www.valebasemetals.com)

Vale Base Metals adalah salah satu produsen nikel bermutu tinggi yang terbesar di dunia serta produsen penting di bidang tembaga dan kobalt yang diperoleh secara bertanggung jawab. Vale Base Metals Limited berpusat di London, Inggris Raya dan pusat pengoperasian globalnya di Toronto, Kanada. Perusahaan ini juga beroperasi di Newfoundland & Labrador, Ontario, Manitoba, Indonesia, Brasil, Inggris Raya dan Jepang. 90 persen Vale Base Metals dimiliki oleh Vale S.A. dan 10 persen oleh Manara Minerals Investment Company.

SOURCE Vale Base Metals