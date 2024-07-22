شركة Vantage Markets ترتقي بميزة بتداول نسخ الصفقات من خلال دعم العملات المتعددة وأنواع متعددة من الحسابات

بورت فيلا، فانواتو، 22 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Vantage Markets أو كما يطلق عليها (Vantage)، الوسيط الرائد في مجال الأصول المتعددة، أن تعلن عن إجرائها لسلسلة من التحسينات المذهلة على تطبيقها Vantage App، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة التداول بنسخ الصفقات. وقد صُممت هذه الميزات الجديدة لتوفير أكبر قدرمن المرونة وإمكانية الوصول، ل تمكن المتداولين على جميع المستويات.

Vantage Markets elevates Copy Trading with Multi-Currency and Multi-Account Type support

تفتخر Vantage Copy Trading الآن بدعمها لمجموعة واسعة من العملات مثل اليورو EUR والدولار الهونغ كونغي HKD والروبية الهندية INR والين الياباني JPY وكذلك السنت الأمريكي والدولار الأمريكي USD. تعد هذه الخطوة الرائدة بمثابة تغيير كبير، حيث تسمح للمتداولين من جميع أنحاء العالم بالمشاركة وتنويع محافظهم بالعملة التي المفضلة لديهم . ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توفر المنصة أيضًا 55 طريقة إيداع عالمية تشمل بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية، مما يضمن لهم حرية تمويل حساباتهم بالطريقة التي تناسبهم تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة Vantage أيضًا دعمًا لأنواع حسابات متعددة لخاصية التداول بنسخ الصفقات الخاصة بها. وقد أصبح بإمكان المستخدمين الآن التداول بنسخ صفقات المتداولين الآخرين الذين يستخدمون أنواع حسابات مختلفة بكل سلاسة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم الذي يملك حساب Standard STP نسخ صفقات مزود إشارات يستخدم حساب Swap-free RAW ECN، حتى إذا كان كلا المستخدمين يتداولون بعملات مختلفة. تعمل هذه الميزة المحسنة على إزالة المزيد من العوائق وتضمن للمتداولين القدرة على موائمة أنشطة التداول بنسخ الصفقات الخاصة بهم مع أي مزود إشارات من اختيارهم ، مما يمكنهم من اختيار المزودين بناءً على أنماط التداول واستراتيجياتهم المفضلة.

تتماشى هذه الخطوات مع الجهود المستمرة التي تبذلها شركة Vantage لتسهيل إمكانية الوصول إلى خدمات التداول بنسخ الصفقات، بدءًا من خفض الحد الأدنى للإيداع إلى 50 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تبسيط عملية التسجيل بشكل أكبر.

أكد Lian J، مدير قسم نمو المستخدمين، قائل: "نحن في Vantage نسعى جاهدين لجعل خدمات التداول في متناول الجميع، ويسعى تطبيق Vantage App إلى تحسين وتطوير تجربة المستخدم ورفع مستواها، من خلال كل من المرونة والأدوات القوية في منصة واحدة شاملة. إن تصميم دعم وأنواع الحسابات المتعددة لكسر أي حواجز جغرافية وفنية أمام المتداولين، الأمر الذي يُمكن المتداولين من المتابعة والتعلم من أي متداول متمرس يختارونه، ودعم إمكانية الوصول عبر جميع مستويات الخبرة".

وأضاف قائل: "يتمثل أحد أكبر أهدافنا لهذا العام في مساعدة عملائنا على تطوير غريزة الأسواق المالية عبر الهاتف المحمول ومن خلال منصتنا في وقت أقصر. ونعتقد أنه من خلال التحسينات التي طرأت على واجهة المستخدم وإطلاق أنواع مختلفة من الحسابات، فإن ذلك سيسهل رحلة عملائنا نحو اغتنام الفرص التي يتيحها السوق".

اكتشف تطبيق Vantage App المحسّن وميزاته القوية في مجال التداول بنسخ الصفقات اليوم.

نبذة عن شركة Vantage

Vantage Markets أو (Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول، تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs)، بما في ذلك تداول العملات والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs والسندات.

مع أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا موثوقًا للتداول وتطبيق حائز على جوائز للتداول عبر الهاتف المحمول، وكذلك منصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع @vantage

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