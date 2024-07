Vantage Markets améliore le Copy Trading grâce à la prise en charge de plusieurs devises et de plusieurs types de comptes.

PORT VILA, Vanuatu, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier multi-actifs de premier plan, Vantage Markets (Vantage), est ravi d'annoncer une série d'améliorations particulièrement intéressantes de son application Vantage, visant à révolutionner l'expérience du copy trading. Ces nouvelles fonctionnalités, conçues pour offrir une plus grande flexibilité et une meilleure accessibilité, devraient donner aux traders davantage de moyens d'action à tous les niveaux.

Vantage Copy Trading est désormais compatible avec une large gamme de devises, dont l'EUR, le HKD, l'INR, le JPY, les US Cents et l'USD. Cette expansion change la donne, car elle permet aux opérateurs de différentes régions de participer et de diversifier leurs portefeuilles dans leur devise préférée. De plus, 55 méthodes de dépôt internationales, y compris les cartes de crédit et les virements bancaires, sont prises en charge, ce qui permet aux utilisateurs d'approvisionner leurs comptes avec la méthode de leur choix.

En outre, Vantage a également introduit la prise en charge de plusieurs types de comptes dans sa fonction Copy Trading. Les utilisateurs peuvent désormais copier des transactions de manière interchangeable entre différents types de comptes, de manière intégrée. Par exemple, un copieur disposant d'un compte STP standard peut choisir de copier un fournisseur de signaux utilisant un compte ECN RAW sans swap, même si les deux utilisateurs traitent dans une devise différente. Cette amélioration fait tomber les barrières et garantit que les traders peuvent aligner leurs activités de copy trading avec n'importe quel fournisseur de signaux de leur choix, ce qui leur permet de sélectionner des fournisseurs en fonction de leurs styles et stratégies de trading préférés.

Ces mesures s'inscrivent dans la continuité des efforts déployés par Vantage pour démocratiser l'accès au copy trading, à commencer par l'abaissement du dépôt minimum requis à 50 dollars américains et la rationalisation de la procédure d'inscription.

"Chez Vantage, nous nous engageons à rendre le trading accessible à tous, et notre application Vantage vise à améliorer et à rehausser l'expérience de l'utilisateur, en offrant à la fois de la flexibilité et des outils puissants sur une plateforme complète", a déclaré Lian J, directrice de la croissance des utilisateurs. "Notre nouveau support multidevises et nos types de comptes multiples sont destinés à faire tomber les barrières géographiques et techniques pour les traders, leur permettant de suivre et d'apprendre de n'importe quel trader chevronné qu'ils choisissent, favorisant l'accessibilité à tous les niveaux d'expérience."

"L'un de nos principaux objectifs de l'année est d'aider nos clients mobiles à développer un instinct pour les marchés financiers et notre plateforme dans un délai plus court", a-t-elle ajouté. "Avec les améliorations apportées à l'interface utilisateur et le lancement de différents types de comptes, nous pensons que le parcours de nos clients pour saisir les possibilités du marché s'en trouvera simplifié."

Découvrez dès aujourd'hui l'application Vantage App et ses puissantes fonctionnalités de copy trading.

