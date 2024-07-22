Vantage Markets透過多幣種和多帳戶類型支持增強跟單交易功能

此外，Vantage 還在其跟單交易功能中引入了多賬戶類型支持。現在，用戶可以在不同賬戶類型之間無縫互換跟單交易。例如，擁有標准 STP 賬戶的跟單者可以選擇復制使用無掉期 RAW ECN 賬戶的信號提供者，即使兩個用戶使用不同的貨幣進行交易。這一最新支持進一步打破了原本的障礙，確保交易者可以將其跟單交易活動與他們選擇的任何信號提供者相匹配，從而根據自己喜歡的交易風格和策略來選擇提供者。

這些舉措與 Vantage 為實現全民跟單交易的持續努力是一致的，包括將最低存款要求降至 50 美元，以及進一步簡化注冊流程。

用戶發展主管 Lian J 表示：「Vantage 致力於讓每個人都能進行交易，我們的 Vantage 應用程式旨在完善和提升用戶體驗，在一個全面的平台中提供靈活性和強大的工具。我們新推出的多幣種和多種賬戶類型支持旨在進一步打破交易者面臨的地理障礙和技術障礙，使交易者能夠關注和學習自己選擇的任何經驗豐富的交易者，為各經驗等級的交易者提供幫助。」

她補充道：「我們今年最大的目標之一是幫助我們的行動客戶在更短的時間內培養出對金融市場動態和我們平台的靈敏反應能力。隨著用戶介面的完善和各種賬戶類型的推出，我們相信這將帶領客戶更快抓住市場機遇。」

立即了解升級後的Vantage應用程 式 及其強大的跟單交易功能。

關於Vantage

Vantage Markets（簡稱Vantage）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約(CFD)交易服務。

憑借超過13年的市場經驗，Vantage 不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用 程式 以及對用戶友好的交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在 App Store 或 Google Play 上下載 Vantage 應用程式。

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SOURCE Vantage