شركة Vantage Markets تفوز بجائزة "أكثر الوسطاء ابتكارًا" من منصة FXBT وتعيد تعريف مفهوم تمكين المتداولين

بورت فيلا، فانواتو، 25 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Vantage Markets (أو كما يطلق عليها Vantage) أن تعلن عن تتويجها بجائزة "أكثر الوسطاء ابتكارًا" من قبل منصة FX Broker Tester (FXBT)، الأمر الذي بدوره يمثل قفزة نوعية للشركة في قطاع الخدمات المالية.

تعتبر FXBT واحدة المنصات الرائدة المتخصصة في مراجعة وتصنيف ومقارنة وسطاء تداول الفوركس، ويتمحور هدفها الأساسي في تمكين الأفراد من خلال تزويدهم بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات مالية مدروسة ومستنيرة. ويعتمد النهج التي تتبعه المنصة على تقييم الجوانب الأساسية لكل وسيط، بما في ذلك الرسوم والتكنولوجيا ودعم العملاء والأمن والسلامة.

Vantage Markets Wins "Most Innovative Broker" Award from FXBT; Redefines Trader Empowerment

وقد منحت منصة FXBT جائزة "أكثر الوسطاء ابتكارًا" لشركة Vantage، تقديرًا لالتزام الشركة بتزويد المتداولين بأدوات وموارد متقدمة. وتجدر الإشارة إلى أن تكامل Vantage مع منصة TradingView له دور ريادي في تعزيز قدرة المتداولين على الوصول إلى تجربة تداول سلسة وأدوات رسم بيانية متقدمة. كما ساهمت التحسينات الحديثة التي أجرتها Vantage على موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهاتف المحمول في تحسين تجربة التداول، وذلك من خلال توفير مقارنات شفافة للأسعار ومحتوى تعليمي شامل وتنفيذ سريع للصفقات على الأجهزة المحمولة.

وفي تعليق له على هذه التطورات، أعرب السيد Marc Despallieres، كبير مسؤولي الشؤون الاستراتيجية والتداول لدى شركة Vantage، قائلاً: "نحن في Vantage نسير بخطى ثابتة على درب النمو والابتكار. إن تفانينا في تحطيم القيود وتزويد المتداولين بأدوات حديثة هو جوهر كل ما نقوم به. وتؤكد الجائزة التي حصلنا عليها من FX Broker Tester على التزامنا في إعادة تعريف مفهوم التداول وتجاربه. ومع تطورنا، تظل مهمتنا واضحة: الريادة في الابتكار ودعم المتداولين في مسيرتهم المالية".

لمزيد من المعلومات حول Vantage Markets وخدمات الوساطة المبتكرة، يرجى زيارة . Vantagemarkets.com

نبذة عن Vantage

Vantage هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والـ ETFs والسندات.

مع أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا تداولياً موثوقًا به وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play.

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https://www.vantagemarkets.com