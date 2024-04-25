Vantage Markets榮獲FXBT「最創新經紀商」獎；重新定義交易者賦能

FXBT將「最創新經紀商」稱號授予Vantage，表彰該公司為交易者提供了先進的工具和資源。值得一提的是，Vantage與TradingView的經紀商整合了方便交易者使用的無縫交易和高級圖表工具。最近Vantage網站和Vantage應用程式的一些改進也進一步提升了用戶的交易體驗。改進的內容包括價格比較的透明度、指導內容的全面性以及在移動設備上執行的交易速度。

對於這些進步，Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres評論說：「我們Vantage已經踏上激動人心的發展與創新之路。我們致力於突破界限，為交易者提供最先進的工具，這是我們一切工作的核心。FX Broker Tester的認可再次證明了我們對用戶交易體驗的重視。在我們發展的進程中，我們的使命始終明確，那就是：引領創新，為交易者的金融交易過程提供支持。 」

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關於Vantage

Vantage是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約(CFD)交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、交易所交易基金(ETF)和債券。

憑借超過13年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，它還創建了一個值得信賴的交易生態系統、一個屢獲殊榮的移動交易應用程式以及一個對用戶友好的交易平台，幫助客戶抓住每一個交易機會。

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SOURCE Vantage