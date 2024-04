Vantage Markets wint "Most Innovative Broker" Award van FXBT; herdefinieert Trader Empowerment

PORT VILA, Vanuatu, 25 april 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (of Vantage) kondigt met trots zijn erkenning aan als ontvanger van de "Most Innovative Broker" award door FX Broker Tester (FXBT), die een belangrijke mijlpaal in de financiële sector betekent.

Vantage Markets Wins "Most Innovative Broker" Award from FXBT; Redefines Trader Empowerment

FXBT is een platform dat forex-makelaars beoordeelt, rangschikt en vergelijkt, met als belangrijkste missie om mensen te voorzien van essentiële informatie zodat ze weloverwogen financiële beslissingen kunnen nemen. De methodologie richt zich op het evalueren van kritieke aspecten van elke makelaar, waaronder kosten, technologie, klantenondersteuning en veiligheid.

FXBT kende de titel "Most Innovative Broker" toe aan Vantage, als erkenning voor de toewijding van het bedrijf om handelaren te voorzien van geavanceerde tools en middelen. Met name de brokerintegratie van Vantage met TradingView heeft de toegang van handelaren tot naadloze handel en geavanceerde grafiektools verbeterd. Recente verbeteringen aan de Vantage website en Vantage app hebben ook gezorgd voor een verbeterde handelservaring, met transparante prijsvergelijkingen, uitgebreide educatieve content en snelle uitvoering van transacties op mobiele apparaten.

Over deze ontwikkelingen zegt Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bij Vantage: "Bij Vantage bevinden we ons in een spannend traject van groei en innovatie. Onze toewijding om grenzen te verleggen en handelaren te voorzien van geavanceerde tools is de kern van alles wat we doen. De erkenning van FX Broker Tester bevestigt ons streven naar het opnieuw definiëren van de handelservaring. Naarmate we ons verder ontwikkelen, blijft onze missie duidelijk: vooroplopen met innovatie en handelaren ondersteunen op hun traject van financiële handel."

Ga voor meer informatie over Vantage Markets en zijn innovatieve makelaarsdiensten naar Vantagemarkets.com.

Over Vantage

Vantage is een multi-asset broker die klanten toegang biedt tot een wendbare en krachtige service voor het verhandelen van Contract for Differences (CFD's) producten, waaronder Forex, Grondstoffen, Indices, Aandelen, ETF's en Obligaties.

Met meer dan 13 jaar marktervaring is Vantage meer dan een makelaar, maar biedt een vertrouwd handelsecosysteem, een bekroonde mobiele handelsapp en een gebruiksvriendelijk handelsplatform dat klanten in staat stelt om in te spelen op handelsmogelijkheden. Download de Vantage App via de App Store of Google Play.

trade smarter @vantage

https://www.vantagemarkets.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2389398/Vantage.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg